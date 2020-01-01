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Стихи

Проклятие

Воин по тропинке шёл хромая,
Острый меч за собой волоча.
Он герой, он зверя убил,
Так будут думать люди.
И спустя месяц в деревне с героем,
Местный житель пропал,
А потом ещё и ещё,
И лишь герой всё понимал.
Он превратился в того самого зверя,
Что в полную луну, облик волчий принимал.
Найдется новый герой,
Зверь будет повержен,
Но проклятие с деревни, никогда не исчезнет.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 17:28 by StritrokПросмотров: 48Комментарии: 0
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Ключевые слова: Воин герой оборотень авторский стих

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