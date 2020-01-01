Проклятие

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Stritrok Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:28 by

Воин по тропинке шёл хромая,Острый меч за собой волоча.Он герой, он зверя убил,Так будут думать люди.И спустя месяц в деревне с героем,Местный житель пропал,А потом ещё и ещё,И лишь герой всё понимал.Он превратился в того самого зверя,Что в полную луну, облик волчий принимал.Найдется новый герой,Зверь будет повержен,Но проклятие с деревни, никогда не исчезнет.

Ключевые слова: Воин герой оборотень авторский стих

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