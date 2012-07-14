СмертьДжон прославлен победою был.
И сражался с врагами мечом,
Но однажды пробил его час,
Смерть явилась с лукавым лицом.
- Слушай, воин, - сказала ему.
- Хоть ты много побед одержал,
Я желаю и лишь одного,
Чтобы предо мной на колени ты пал.
- Что ты, старая баба, с косой? -
Воин в ярости ей закричал,
- И над тобою победу возьму,
Моришь ты, кто всегда ликовал?
- Да, я воин, мне нету читы,
Ты должна как-то это понять.
И нанес ей удар он мечом,
Но а смерти-то жизнь не отнять.
Воин пал на колени пред ней,
Жизнь свою он сгубил уж давно,
Ну а смерть губит дальше людей,
На земле не щадит никого.
Мораль:
Кто бы ни был ты в жизни, мудрец,
Но попробуй хотя бы понять,
Смерти нет никакого конца,
Душу каждого может забрать.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by ВариорПросмотров: 46Комментарии: 5
Ключевые слова: Смерть меч воин авторский стих