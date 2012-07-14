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Стихи

Смерть

Джон прославлен победою был.
И сражался с врагами мечом,
Но однажды пробил его час,
Смерть явилась с лукавым лицом.

- Слушай, воин, - сказала ему.
- Хоть ты много побед одержал,
Я желаю и лишь одного,
Чтобы предо мной на колени ты пал.

- Что ты, старая баба, с косой? -
Воин в ярости ей закричал,
- И над тобою победу возьму,
Моришь ты, кто всегда ликовал?

- Да, я воин, мне нету читы,
Ты должна как-то это понять.
И нанес ей удар он мечом,
Но а смерти-то жизнь не отнять.

Воин пал на колени пред ней,
Жизнь свою он сгубил уж давно,
Ну а смерть губит дальше людей,
На земле не щадит никого.

Мораль:

Кто бы ни был ты в жизни, мудрец,
Но попробуй хотя бы понять,
Смерти нет никакого конца,
Душу каждого может забрать.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by ВариорПросмотров: 46Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Смерть меч воин авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 10:22
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Комментариев: 2 243
Поставил плюс за стихотворение, +++++
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:25
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Я тоже плюсую! Мудро и жизненно.
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#3 написал: Космонасть
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Перед смертью все равны.Плюс)
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#4 написал: Ksenya078
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Правда. Смерть ни кого спросит и с нею не поспоришь, её сила могущественна. Правильный стих, плюсище+++
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#5 написал: Баба Клава
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Молодец, Сергей! Отличное стихотворение, правильное. Очень понравилось. Плюс.
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