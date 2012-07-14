Смерть

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:21

Вариор Просмотров: 46 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 10:21 by

Джон прославлен победою был.И сражался с врагами мечом,Но однажды пробил его час,Смерть явилась с лукавым лицом.- Слушай, воин, - сказала ему.- Хоть ты много побед одержал,Я желаю и лишь одного,Чтобы предо мной на колени ты пал.- Что ты, старая баба, с косой? -Воин в ярости ей закричал,- И над тобою победу возьму,Моришь ты, кто всегда ликовал?- Да, я воин, мне нету читы,Ты должна как-то это понять.И нанес ей удар он мечом,Но а смерти-то жизнь не отнять.Воин пал на колени пред ней,Жизнь свою он сгубил уж давно,Ну а смерть губит дальше людей,На земле не щадит никого.Мораль:Кто бы ни был ты в жизни, мудрец,Но попробуй хотя бы понять,Смерти нет никакого конца,Душу каждого может забрать.

Ключевые слова: Смерть меч воин авторский стих

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