Перформанс на Хеллоуин

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

fghdsfhsd Просмотров: 59 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:27 by

Пора представиться и мне, вашему юному повествователю, чьё имя вы, безусловно, удосужитесь забыть, не дойдя до половины изложения. Нет, пока я строчил этот бессмысленный монолог, у меня пропало желание распрощаться с анонимностью. Прошу вас, придумайте что-нибудь самостоятельно, на ваш вкус. Выбрали? — Большое спасибо. Приступим.Несмотря на то, что в нашей горячо любимой сверхдержаве во многом не признают западную культуру, в частности Хэллоуин, который и фигурирует в моём рассказе, я отношу себя к некоему элитарному сообществу, где я и мои друзья — любители пустынных зданий, в особенности любят отмечать сей праздник.Не обвиняйте меня в противоречивости высказываний. Да, мы страдаем ерундой, не чтим истинный посыл, заложенный древними язычниками. Но ведь кто сказал, что элита — это, несомненно, : изощренный стиль, безупречные манеры и виниловая пластинка Девятой? Нахождение в разных системах координат отнюдь не даёт вам права упрекать кого-либо в дилетантстве.Мы отличаемся. Наше празднование, конечно, не перформанс, но тоже имеет свою специфику:Находим бездыханное строение, вваливаемся туда толпой, рассказываем вселяющие страх истории и, как вишенка на торте, — играем в прятки.Не факт, что это вас заинтригует, но у меня ещё остался козырь в рукаве, дабы удивить почтенную публику. И козырь этот — реквизит. Реалистичные одеяния, коих предостаточно и за границей.Это тоже не заинтересовало? — Прискорбно слышать. Но мы продолжим.Прятки. Сколько будоражащих эмоций в этом слове. В жизни не столь много мгновений, когда затаив дыхание и наполнившись тишиной, помалу начинаешь прислушиваться к этому мелодичному сердцебиению, а под конец, вне сомнения, утопаешь в симфонии ужаса. Обычно на этом моменте, наши дамы, едва завидев бесформенное антропоморфное нечто, начинают безумно визжать, со временем переходя на смех.Маски снимаются. Мы вновь сидим вместе, шутим, слушаем страшные рассказы, обсуждаем нашего следующего монстра.Итак, мы плавно подошли к основному действию, и если вы ещё не закрыли данное чтиво, то вы либо ценитель эпопей дошкольного уровня, либо редактор, который, разумеется, уже успел меня возненавидеть за претенциозность языка и многострадальную пунктуацию, — за что, в свою очередь, приношу извинения.Как и всегда: нашлись подходящие нашим утончённым запросам руины. Три этажа простора, затхлый воздух, зато никаких тебе бомжей, шприцев, разбитых бутылок и прочих радостей родственных краёв. А как иначе, это же мой выбор.Как и всегда: заносчивая детвора решила разделиться на две группы: юношей и девушек. Мы разбежались в противоположные стороны, спрятались и принялись ожидать.Как и всегда: ведущий надевает свой костюм, считает до ста, и вершит святую инквизицию.Наша ватага пристроилась в маленькой комнатке, среди истерзанной эпохой и клопами мебели. Послышались гулкие шаги и мы умолкли.Вытянутые руки с длинными и, вероятно, чрезвычайно острыми когтями уже проникли за дверь. Разум мой наполнился нездоровым блаженством. В пространстве поплыли нотки знакомого моей душе смрада, ноги стремительно ослабли. Слух же одолели тяжёлые, хрипящие вздохи. Подкатившие волны наслаждения смешались с приступом озноба; упоительное ощущение, которое нельзя описать моим скудным лексиконом.Я был на пределе собственных физиологических возможностей. Всё как в тумане, ничего толком не видно и тут, сквозь пелену реалий, я почувствовал.Оно смотрит на меня. Нечто у дверного проёма, просто пялится, взглядом пожирая остатки рассудка.Из подобного состояния, буквально на мгновение, меня вывел — как и всегда — звонкий визг девчонок, постепенно переходящий на хохот. Впервые мне стало не по себе, оттого что подлинный водящий не нашёл нас.Ч-ч-что... это?!Исполненный чистейшей паникой, я более не мог испытывать на себе тяготы пугающей реальности. И надо же, умудрился потерять сознание. Не правда ли замечательная особенность, которая позволяет филигранно уходить от написания трагических сцен?Так или иначе, больше у меня нет друзей. С того дня, те, кого я мнил таковыми, ныне считаются пропавшими без вести.Я не уверен в том, что видел в те минуты сладострастной агонии. Но в чём я уверен без сомнений, так это в том, что эти «пропавшие» являются жертвами того существа.Однако, почему я остался в живых?

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