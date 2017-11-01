Хеллоуин

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:54

Причина: Изменён раздел.

Affaciolle Просмотров: 29 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 17:54 by

Вечер добрый, или, как говорят в Америке, страшной ночи. Сегодняшний рассказ будет посвящен великому и самому ужасному празднику всех времен - Хеллоуину! Праздник, который наводит на всех ужас, перевоплощает сны в нечто ужасное. Это удивительный праздник, особенно он удивил мальчика по имени Роберт Сквилоу...Роберт жил в довольно богатой семье, он мог позволить себе много дорогих удовольствий. Родители мальчика Эрнест и Анджелика Сквилоу работали в ГАСС, поэтому и были такими обеспеченными. Жили они в довольно красивом особняке за городом.Вот и наступает этот знаменательный день - 31 октября, Хеллоуин, ужас покрывает весь город, страх окутывает всех, и, как всегда, открывается великий парк аттракционов "Эрнест", названный в честь отца Роберта. Много людей собрались в парке аттракционов, Роберт, естественно, не прочь поискать себе новых друзей. Роберт решил прокатиться на "Чёртовом колесе". Заплатив за аттракцион, он прошёл на своё место. Рядом с ним сидел какой-то мальчик лет 10, его лицо накрыто капюшоном. Он сидит в футболке с названием любимой рок-группы Роберта "Star of Zelds". Дальше от имени Роберта.Когда я прокатился на чёртовом колесе и собрался выходить, тот самый мальчик остановил меня со словами:- Два, три, восемь. Два, три, восемь. Два, три, восемь.Я не обратил внимания и просто пошёл дальше гулять по парку. Решив перекусить, я подошёл к родителям, которые стояли у зеркального лабиринта, взял у них денег и пошёл в кафе, которое находилось за углом. Я зашёл в кафе, сел за свободный столик и сделал заказ.Перекусив, я направился к выходу, но кто-то схватил меня за плечо. Я обернулся: там стоял тот самый мальчик, которого я встретил на чёртовом колесе. Он снова начал говорить:- Два, три, восемь. Два, три, во.. - тут я его перебил:- Так, слушай, отвянь от меня уже! Если я расскажу своим родителям, тебе не поздоровится!- Но...Сорвав его руку со своего плеча, я вышел из кафе.Я решил сходить в "Великую Комнату Страха". Подойдя к огромному зданию в парке аттракционов, я вошёл туда. Там надо было выбрать уровень своей трусости. Я выбрал 0, на небольшой платформе меня понесло к лифту. На лифте я отправился на верхний этаж. Но неожиданно лифт остановился, но не открылись дверки. Я пробовал стучать, ничего не выходило. Вдруг засветилось ярким синим цветом клавиатура с цифрами на стене лифта, и лифт с огромной скоростью поехал вниз. Я не знал, что делать, и... всё...***Отец Роберта услышал громкий стук в стороне комнаты страха. Здание обрушилось, снеся за собой 2 аттракциона, под зданием был найден лифт, в котором было мертвое тело Роберта. Вместе со всей толпой подошёл и тот мальчик с Чёртова колеса:- А я ведь тебе говорил...The end.

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