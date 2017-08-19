"Я не твой, ты не моя"Я не твой, ты не моя,
Без любви пустынна земля.
Иссохли реки и моря,
Лежат под солнцем якоря
Разбитых наших кораблей.
Печаль давно забытых дней…
Не встретить повести грустней -
О нём та повесть и о ней.
Я не твой, ты не моя,
Судьба испытывает нас,
Ответь же мне в полночный час,
И замер в сердце мой компАс,
В тревоге не смыкаю глаз…
Я не твой, ты не моя,
Сияют в небе синем звёзды,
Пропитан скорбью ночной воздух…
И я молчу,
Я не дышу! «Ну, отзовись!» - тебя прошу,
Ты где-то там в морских безбрежных водах,
Опьянена нежданною свободой,
И судно мчит мечтам твоим навстречу,
Меня забыла ты, встречая славный вечер…
Я не твой, ты не моя,
Друг другу клялись мы в любви, но потерпели крах!
Любили, но не сберегли…
Причалят наши корабли на разных берегах…
Вчера, 21:15 by QustoПросмотров: 72Комментарии: 5
Ключевые слова: Корабли любовь судьба авторский стих