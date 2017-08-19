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Стихи

"Я не твой, ты не моя"

Я не твой, ты не моя,
Без любви пустынна земля.
Иссохли реки и моря,
Лежат под солнцем якоря
Разбитых наших кораблей.
Печаль давно забытых дней…
Не встретить повести грустней -
О нём та повесть и о ней.
Я не твой, ты не моя,
Судьба испытывает нас,
Ответь же мне в полночный час,
И замер в сердце мой компАс,
В тревоге не смыкаю глаз…
Я не твой, ты не моя,
Сияют в небе синем звёзды,
Пропитан скорбью ночной воздух…
И я молчу,
Я не дышу! «Ну, отзовись!» - тебя прошу,
Ты где-то там в морских безбрежных водах,
Опьянена нежданною свободой,
И судно мчит мечтам твоим навстречу,
Меня забыла ты, встречая славный вечер…
Я не твой, ты не моя,
Друг другу клялись мы в любви, но потерпели крах!
Любили, но не сберегли…
Причалят наши корабли на разных берегах…
Вчера, 21:15 by QustoПросмотров: 72Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Корабли любовь судьба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:34
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2905|-1)
Публикаций: 1 831
Комментариев: 11 360
Третий плюс мой) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:09
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1668|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 296
Мой 4. Так грустно и безысходно sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Шерри
Вчера, 23:08
+1
Онлайн
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Публикаций: 38
Комментариев: 471
Да)))) жизнь она такая. Но нет худо без добра. Бывает, что конец это только начало) +
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 01:25
+1
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Репутация: (2256|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 748
Грустно все это. Но, как говорят, лучше любить и потерять, чем не любить вовсе) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Летяга
Сегодня, 08:03
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 760
Комментариев: 8 604
Наверное, это надо петь. В ре миноре.
Цитата: Tigger power
как говорят, лучше любить и потерять, чем не любить вовсе)

Согласна.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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