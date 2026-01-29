EVI_02.cd

Новость отредактировал Estellan - 29-01-2026, 14:01

Phantom666 Просмотров: 112 Комментарии: 0 +1 29-01-2026, 14:01 by

EVI_02.сd (другое название Look at her face scary) является перезалитой версией оригинальной видеозаписи с изображённой на нём девушкой в школьном классе, чьё лицо в процессе съемки начинает неестественно искажаться. Оригинальное видео было предположительно выложено на Ютуб в 2006 году под названием "Look at her face scary", набрал свыше 15 млн просмотров, однако по неясным причинам был удалён с сайта, оставив лишь перезаливы с других каналов и присутствуя в некоторых видеообзорах.[img=|Кадр из видеоролика]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi0EeCsWDib1c3rb7S5UbPlweCodmCqhkYh9nUTeirhg&s=10[/img]Кадры на видеозаписи были взяты из программы Honto Ni Atta! Noroi no Video - документального фильма о группе людей, расследующих видеозаписи, присланные пользователями, которые были связанны с призраками и прочими паранормальными вещами. Видео появляется в 4-м сегменте с заголовком "劇団の稽古風景" (Репетиционные сцены театральной труппы), первого эпизода/тома программы.Что касается справочной информации о самом видеоролике, пользователь сопутствующего блога объясняет следующее: «На видео, запечатлевшем репетицию небольшой театральной труппы появилась едва заметная фигура белого человека. Говорят, что эта фигура похожа на женщину, трагически погибшую в дорожно-транспортном происшествии незадолго до выступления труппы в прошлом году. Директор театральной труппы GOA г-н Казутака Ёсими, упомянутый в посте, является реальным человеком. Репетиция, по-видимому посвящена пьесе «Нетораре Сосукэ», основанной на произведении Кохэя Цука. Театральная труппа GOA действительно существует, хотя тут следует учесть два ключевых момента. Во-первых, эта работа была выпущена в августе 1999 года, в то время как премьера пьесы г-на Ёсими «Нетораре Сосукэ» состоялась в сентябре того же года (неясно является ли это сотрудничеством). Во-вторых, в предыдущем повествовании упоминается, что «подобные необъяснимые кадры обнаруживались неоднократно». Однако видно, что отснятый материал уже был «отправлен» до начала приема заявок. Вероятно в процессе производства было решено запросить уже присланные материалы, и сюжет был скорректирован соответствующим образом. Даже если бы он был подлинным, это могло быть не «отправленным материалом», а чем-то обнаруженным в ходе тщательного расследования.Фактически, наиболее достоверной информации по поводу записи на данный момент обнаружить не удалось, кроме того факта, что Goosebose сделали видеообзор, в которое также входил EVI_02.сd, но там мало что говорилось о его происхождении. Однозначно можно сказать то, что деформация на лице девушки могла быть вызвана дефектом наслоения кадров, из-за чего во время движения черты лица потеряли чёткие пропорции и приобрели такую неестественную форму (для VHS записи подобный дефект вполне возможен). Не исключено также и вмешательство специальных программ фотошопа или монтажа, но такой факт сложно подтвердить из-за качества картинки. Какую бы тайну не хранил в себе видеоролик с искажённым лицом девушки, однозначно можно сказать наверняка - иногда лучше просто не знать всей истины.Перезалив: https://youtu.be/Kw1uE4PrIoA?si=eJ4TIno0CCV93JN1

Ключевые слова: Видео призраки баян расследование

Другие, подобные истории: