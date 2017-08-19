Охота сквозь века

Охота сквозь векаПо острым граням бытия,
Дыша бездонною тоскою
И крик свой в сердце затая,
Любя - охочусь за тобою!
Перед глазами нежный взор
И лик загадочно-печальный.
Воспоминанья до сих пор
Рисуют саван погребальный,
Что прошлым веком, на тебя,
Надела Смерть, не пощадила!
Ты с ней ушла, меня любя.
И двери прошлого закрыла.
Тоски посланник тут возник,
Взорвалось сердце дикой болью!
Стал будто немощный старик.
Во Мрак ушёл я за тобою.
Но тщетны поиски мои.
У Демонов искал тебя я.
Сказали: "Здесь ты не ищи.
Она теперь уже другая.
Она, тоскуя, ждёт тебя!
В том мире время быстро мчится.
Твой образ в памяти храня,
Ещё мала, она томится".
И вот, по граням бытия,
Неразлучим с моей тоскою
И крик свой в сердце затая,
Любя, охочусь за тобою!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:00
Сегодня, 06:44 by ЭвиллсПросмотров: 31Комментарии: 3
Ключевые слова: Смерть вампир демоны любовь авторский стих