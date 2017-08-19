Охота сквозь века

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:00

Эвиллс Просмотров: 31 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:44 by

По острым граням бытия,Дыша бездонною тоскоюИ крик свой в сердце затая,Любя - охочусь за тобою!Перед глазами нежный взорИ лик загадочно-печальный.Воспоминанья до сих порРисуют саван погребальный,Что прошлым веком, на тебя,Надела Смерть, не пощадила!Ты с ней ушла, меня любя.И двери прошлого закрыла.Тоски посланник тут возник,Взорвалось сердце дикой болью!Стал будто немощный старик.Во Мрак ушёл я за тобою.Но тщетны поиски мои.У Демонов искал тебя я.Сказали: "Здесь ты не ищи.Она теперь уже другая.Она, тоскуя, ждёт тебя!В том мире время быстро мчится.Твой образ в памяти храня,Ещё мала, она томится".И вот, по граням бытия,Неразлучим с моей тоскоюИ крик свой в сердце затая,Любя, охочусь за тобою!

Ключевые слова: Смерть вампир демоны любовь авторский стих

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