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Стихи

Охота сквозь века

По острым граням бытия,
Дыша бездонною тоскою
И крик свой в сердце затая,
Любя - охочусь за тобою!

Перед глазами нежный взор
И лик загадочно-печальный.
Воспоминанья до сих пор
Рисуют саван погребальный,

Что прошлым веком, на тебя,
Надела Смерть, не пощадила!
Ты с ней ушла, меня любя.
И двери прошлого закрыла.

Тоски посланник тут возник,
Взорвалось сердце дикой болью!
Стал будто немощный старик.
Во Мрак ушёл я за тобою.

Но тщетны поиски мои.
У Демонов искал тебя я.
Сказали: "Здесь ты не ищи.
Она теперь уже другая.

Она, тоскуя, ждёт тебя!
В том мире время быстро мчится.
Твой образ в памяти храня,
Ещё мала, она томится".

И вот, по граням бытия,
Неразлучим с моей тоскою
И крик свой в сердце затая,
Любя, охочусь за тобою!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:00
Сегодня, 06:44 by ЭвиллсПросмотров: 31Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Смерть вампир демоны любовь авторский стих

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