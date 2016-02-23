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Стихи

Любовь дракона

Вот сладкой дымкою мечты
Возникла ты из темноты.

И нежен твой прекрасный взор,
Но в нём царит немой укор.

- Что ж долго не идёшь ко мне?!
Я жду тебя в чужой стране.

Поверь, я долго жду, любя!
Но быть не в силах без тебя.

Мои мечты лишь о тебе.
Мой стон зовёт тебя во сне!

Пылает в сердце злой огонь!
Огонь любви к тебе, Дракон!

Явись ко мне. Тебя молю...
Я, как мечту, тебя люблю!

И как Вселенную страстей
(Она в тебе, ты вечно в ней)!

Давно расстались мы с тобой,
Но чужд мне без тебя покой.

Кричит лишь сердце так, любя:
"Приди! Я гибну без тебя!".

Мираж исчез. И я - один.
И трав восточных горький дым.

Огонь свечей и зеркала,
В которых ты меня звала.

Моя смертельная любовь!
Клокочет в чёрном сердце кровь!

И, сбросив все оковы, я
Лечу к тебе, любовь моя!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:50 by ЭвиллсПросмотров: 133Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дракон девушка любовь тоска страсть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:52
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1592|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 105
Ты посмотрела "Он - дракон"?))) в паре строк я опять узрела секас.)))
ПЛЮС!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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