Любовь дракона

Любовь драконаВот сладкой дымкою мечты
Возникла ты из темноты.
И нежен твой прекрасный взор,
Но в нём царит немой укор.
- Что ж долго не идёшь ко мне?!
Я жду тебя в чужой стране.
Поверь, я долго жду, любя!
Но быть не в силах без тебя.
Мои мечты лишь о тебе.
Мой стон зовёт тебя во сне!
Пылает в сердце злой огонь!
Огонь любви к тебе, Дракон!
Явись ко мне. Тебя молю...
Я, как мечту, тебя люблю!
И как Вселенную страстей
(Она в тебе, ты вечно в ней)!
Давно расстались мы с тобой,
Но чужд мне без тебя покой.
Кричит лишь сердце так, любя:
"Приди! Я гибну без тебя!".
Мираж исчез. И я - один.
И трав восточных горький дым.
Огонь свечей и зеркала,
В которых ты меня звала.
Моя смертельная любовь!
Клокочет в чёрном сердце кровь!
И, сбросив все оковы, я
Лечу к тебе, любовь моя!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:50 by ЭвиллсПросмотров: 133Комментарии: 1
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