Любовь дракона

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 133 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:50 by

Вот сладкой дымкою мечтыВозникла ты из темноты.И нежен твой прекрасный взор,Но в нём царит немой укор.- Что ж долго не идёшь ко мне?!Я жду тебя в чужой стране.Поверь, я долго жду, любя!Но быть не в силах без тебя.Мои мечты лишь о тебе.Мой стон зовёт тебя во сне!Пылает в сердце злой огонь!Огонь любви к тебе, Дракон!Явись ко мне. Тебя молю...Я, как мечту, тебя люблю!И как Вселенную страстей(Она в тебе, ты вечно в ней)!Давно расстались мы с тобой,Но чужд мне без тебя покой.Кричит лишь сердце так, любя:"Приди! Я гибну без тебя!".Мираж исчез. И я - один.И трав восточных горький дым.Огонь свечей и зеркала,В которых ты меня звала.Моя смертельная любовь!Клокочет в чёрном сердце кровь!И, сбросив все оковы, яЛечу к тебе, любовь моя!

Ключевые слова: Дракон девушка любовь тоска страсть авторский стих

Другие, подобные истории: