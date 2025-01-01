Приглашенный на похороны

Мне предстоит официальный вечер —я собираюсь на похорона́…Мне страшно, словно сам я смертью мечен,дрожат поджилки как у пацана.Я знаю, что меня сейчас тревожит —я к траурной кормушке приглашён.— Фрак в клеточку и бабочка в горошек?Нет, в этих шмотках буду я смешон!Песцовое пальто и модный галстук?И яркий пиджачок подстать туфля́м?Уверен точно—там не будет плясок.Хотя… Моё почтение, мадам!В полосочку носки? В цветочек майка?Но… —Идиот!—скрипит мне створкой шкаф.— Меня надень-ка,—шепчет мне фуфайка!— Меня! — шипит змеёй махровый шарф.А впрочем, хоть на босу ногу брюки,хоть рваные трусы, и сверху плащ,—придут, как ты, такие же придурки…Не обращай вниманья, просто плач.

