Приглашенный на похороны

Приглашенный на похороныМне предстоит официальный вечер —
я собираюсь на похорона́…
Мне страшно, словно сам я смертью мечен,
дрожат поджилки как у пацана.
Я знаю, что меня сейчас тревожит —
я к траурной кормушке приглашён.
— Фрак в клеточку и бабочка в горошек?
Нет, в этих шмотках буду я смешон!
Песцовое пальто и модный галстук?
И яркий пиджачок подстать туфля́м?
Уверен точно—там не будет плясок.
Хотя… Моё почтение, мадам!
В полосочку носки? В цветочек майка?
Но… —Идиот!—скрипит мне створкой шкаф.
— Меня надень-ка,—шепчет мне фуфайка!
— Меня! — шипит змеёй махровый шарф.
А впрочем, хоть на босу ногу брюки,
хоть рваные трусы, и сверху плащ,—
придут, как ты, такие же придурки…
Не обращай вниманья, просто плач.
