Невидимая борьба...Мне кажется, Смерть меня хочет забрать,
Не может ведь быть совпадений?
Но знаю, что мысли мне нужно прогнать!
Так просто… но сотни видений
Мне спать не дают, так пугают меня!
А самое страшное, с*ка!
В котором костлявая, словно маня,
Ко мне тянет жуткую руку…
А всё началось с того самого дня,
Когда я попал под машину,
Полгода был в коме – она западня,
Я знал, что, не выбравшись, сгину…
Но кто-то в тот миг вдруг коснулся меня,
Так сильно в душе защемило!
Очнулся в больнице средь белого дня,
Ах! Солнце так ярко светило!
Года пролетают, я всё еще жив,
На грани, всё время на грани…
Она не отступит, хоть раз поманив,
Мне страшно я словно в тумане!
Но чувствую сердцем, я не одинок,
Стоит Ангел мой за плечами,
Стараясь, как может, продлить жизни срок,
Борясь с самой Смертью годами…
Безумная боль, моё тело пронзив,
Мои размышленья прервала…
Я понял тогда, Смерть в бою победив,
Меня в мир иной забирала...
И снова виденье в мой разум впилОсь:
Пред Смертью стоит Ангел божий,
В усталых глазах неподдельная злость,
Но он победить еще может…
Он вдруг прошептал:
- Ты же знаешь закон, что писан самою Вселенной…
И Смерть отвечала:
- Ты, Ангел, смешон, но я подчинюсь несомненно!
И он перед Смертью колени склонил, готовый погибнуть под сталью,
Сверкнула коса! Я лишь взгляд уловил, пронизанный вечной печалью…
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:52 by QustoПросмотров: 9Комментарии: 1
Ключевые слова: Ангел смерть закон кома борьба за жизнь авторский стих