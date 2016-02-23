Невидимая борьба...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Qusto Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:52 by

Мне кажется, Смерть меня хочет забрать,Не может ведь быть совпадений?Но знаю, что мысли мне нужно прогнать!Так просто… но сотни виденийМне спать не дают, так пугают меня!А самое страшное, с*ка!В котором костлявая, словно маня,Ко мне тянет жуткую руку…А всё началось с того самого дня,Когда я попал под машину,Полгода был в коме – она западня,Я знал, что, не выбравшись, сгину…Но кто-то в тот миг вдруг коснулся меня,Так сильно в душе защемило!Очнулся в больнице средь белого дня,Ах! Солнце так ярко светило!Года пролетают, я всё еще жив,На грани, всё время на грани…Она не отступит, хоть раз поманив,Мне страшно я словно в тумане!Но чувствую сердцем, я не одинок,Стоит Ангел мой за плечами,Стараясь, как может, продлить жизни срок,Борясь с самой Смертью годами…Безумная боль, моё тело пронзив,Мои размышленья прервала…Я понял тогда, Смерть в бою победив,Меня в мир иной забирала...И снова виденье в мой разум впилОсь:Пред Смертью стоит Ангел божий,В усталых глазах неподдельная злость,Но он победить еще может…Он вдруг прошептал:- Ты же знаешь закон, что писан самою Вселенной…И Смерть отвечала:- Ты, Ангел, смешон, но я подчинюсь несомненно!И он перед Смертью колени склонил, готовый погибнуть под сталью,Сверкнула коса! Я лишь взгляд уловил, пронизанный вечной печалью…

Ключевые слова: Ангел смерть закон кома борьба за жизнь авторский стих

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