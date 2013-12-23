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Стихи

Судьба-змея

Моя Судьба дорогой вьётся,
Как будто лентою-змеёй.
Вот, кажется, порой прервётся,
То безгранична предо мной!

Змея-судьба во все пределы
Свои раскинула пути.
Вновь слов моих летают стрелы!
И мне Судьбой-змеёй идти.

Она меня порою душит,
Порой - ласкает, веселясь.
То ядом бытиё нарушит,
То приведёт в восторг, искрясь.

Она волшебная, на диво!
И мой понятен к ней восторг.
К ней Время странно терпеливо.
С ней дружит самый Чёрный Рок!

Моя Судьба-змея такая,
По ней кайфово мне идти!
Мне не нужна Судьба другая,
Мне лишь с моею по пути.

И хоть Судьба-змея опасна
И пусть смертельная порой,
Судьбу-змею люблю несчастно!
И я любим своей Судьбой.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 19:42 by ЭвиллсПросмотров: 26Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Судьба лента змея восторг авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:21
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Мне не хотелось бы такой судьбы
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:48
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Судьбу не выбирают, но с ней можно договориться. (Моё субъективное мнение).
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 22:20
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Судьба - змея прямо в точку) +++++++
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#4 написал: conjure one
Сегодня, 22:25
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Иногда по жизни идешь словно по лезвию ножа. За стихотворение +++
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