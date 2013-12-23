Судьба-змеяМоя Судьба дорогой вьётся,
Как будто лентою-змеёй.
Вот, кажется, порой прервётся,
То безгранична предо мной!
Змея-судьба во все пределы
Свои раскинула пути.
Вновь слов моих летают стрелы!
И мне Судьбой-змеёй идти.
Она меня порою душит,
Порой - ласкает, веселясь.
То ядом бытиё нарушит,
То приведёт в восторг, искрясь.
Она волшебная, на диво!
И мой понятен к ней восторг.
К ней Время странно терпеливо.
С ней дружит самый Чёрный Рок!
Моя Судьба-змея такая,
По ней кайфово мне идти!
Мне не нужна Судьба другая,
Мне лишь с моею по пути.
И хоть Судьба-змея опасна
И пусть смертельная порой,
Судьбу-змею люблю несчастно!
И я любим своей Судьбой.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:42
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 19:42 by ЭвиллсПросмотров: 26Комментарии: 4
Ключевые слова: Судьба лента змея восторг авторский стих