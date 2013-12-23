Судьба-змея

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:42

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 26 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 19:42 by

Моя Судьба дорогой вьётся,Как будто лентою-змеёй.Вот, кажется, порой прервётся,То безгранична предо мной!Змея-судьба во все пределыСвои раскинула пути.Вновь слов моих летают стрелы!И мне Судьбой-змеёй идти.Она меня порою душит,Порой - ласкает, веселясь.То ядом бытиё нарушит,То приведёт в восторг, искрясь.Она волшебная, на диво!И мой понятен к ней восторг.К ней Время странно терпеливо.С ней дружит самый Чёрный Рок!Моя Судьба-змея такая,По ней кайфово мне идти!Мне не нужна Судьба другая,Мне лишь с моею по пути.И хоть Судьба-змея опаснаИ пусть смертельная порой,Судьбу-змею люблю несчастно!И я любим своей Судьбой.

Ключевые слова: Судьба лента змея восторг авторский стих

Другие, подобные истории: