ЧепухаУ гроба, в котором усопший лежал
стояла толпа, человек, эдак двадцать...
А вдруг он начнёт своей челюстью клацать?—
О, нет!—
(кое-кто сам себя утешал)—
А вдруг он всё видит, открыв один глаз
и думает,—
Эх, щас как всех напугаю!..
Да нет, чепуха это всё,
я-то знаю...
А вдруг ищет жертву, и впрямь, среди нас?
И вот, гроб засыпан, венок водружён,
осталось скорбящих, ну, может быть, десять...
А правда, что труп—без души, меньше весит?
А правда, что в Рай, только вход нагишом?
И вот ещё...
Слышал я—
в морге, врачи,
с покойными делают селфи, на память...
А если кого в морге на́ ночь оставить,
небось—разрыв сердца, кричи-не кричи.
Но вот, он остался один, сам с собой...
А вдруг, из могилы—рука,
да за горло?
А черви когда объедают—щекотно?
Смешно???
Нет,—так думает каждый второй.
Автор: Го де Мин.
Ключевые слова: Похороны гроб покойник черный юмор