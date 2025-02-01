Чепуха

У гроба, в котором усопший лежалстояла толпа, человек, эдак двадцать...А вдруг он начнёт своей челюстью клацать?—О, нет!—(кое-кто сам себя утешал)—А вдруг он всё видит, открыв один глази думает,—Эх, щас как всех напугаю!..Да нет, чепуха это всё,я-то знаю...А вдруг ищет жертву, и впрямь, среди нас?И вот, гроб засыпан, венок водружён,осталось скорбящих, ну, может быть, десять...А правда, что труп—без души, меньше весит?А правда, что в Рай, только вход нагишом?И вот ещё...Слышал я—в морге, врачи,с покойными делают селфи, на память...А если кого в морге на́ ночь оставить,небось—разрыв сердца, кричи-не кричи.Но вот, он остался один, сам с собой...А вдруг, из могилы—рука,да за горло?А черви когда объедают—щекотно?Смешно???Нет,—так думает каждый второй.Автор: Го де Мин.

