Ступеньки в Рай

Смерть долгая, как танец пагубы в последний раз.

Последнее движение, последняя мелодия.

Вскружило всё в голову, и я тону в море тёмном.



В глазах Ад, демоны в объятиях терзают чью-то оболочку.

Всё везде усыпано песками мёртвых душ.

Но я иду дальше: сквозь огонь, через пустыни и пламя.



В один момент, спустя время странствий,

Я увидел на расстоянии ступеньки, ведущие куда-то очень вверх,

И я стал идти по ним, ибо меня именем к себе поманил Рай наконец.

