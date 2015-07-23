Истории из жизни
Ступеньки в Рай

Смерть долгая, как танец пагубы в последний раз.
Последнее движение, последняя мелодия.
Вскружило всё в голову, и я тону в море тёмном.

В глазах Ад, демоны в объятиях терзают чью-то оболочку.
Всё везде усыпано песками мёртвых душ.
Но я иду дальше: сквозь огонь, через пустыни и пламя.

В один момент, спустя время странствий,
Я увидел на расстоянии ступеньки, ведущие куда-то очень вверх,
И я стал идти по ним, ибо меня именем к себе поманил Рай наконец.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
