Ступеньки в Рай
Смерть долгая, как танец пагубы в последний раз.
Последнее движение, последняя мелодия.
Вскружило всё в голову, и я тону в море тёмном.
В глазах Ад, демоны в объятиях терзают чью-то оболочку.
Всё везде усыпано песками мёртвых душ.
Но я иду дальше: сквозь огонь, через пустыни и пламя.
В один момент, спустя время странствий,
Я увидел на расстоянии ступеньки, ведущие куда-то очень вверх,
И я стал идти по ним, ибо меня именем к себе поманил Рай наконец.
Последнее движение, последняя мелодия.
Вскружило всё в голову, и я тону в море тёмном.
В глазах Ад, демоны в объятиях терзают чью-то оболочку.
Всё везде усыпано песками мёртвых душ.
Но я иду дальше: сквозь огонь, через пустыни и пламя.
В один момент, спустя время странствий,
Я увидел на расстоянии ступеньки, ведущие куда-то очень вверх,
И я стал идти по ним, ибо меня именем к себе поманил Рай наконец.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:14 by Angelo2001Просмотров: 35Комментарии: 1
Ключевые слова: Ад смерть стихи авторский стих