Она меня приворожила

Она меня приворожилаЯ не влюблен, а – приворОжен
Под хомутом коварных чар,
Как в кандалах на брачном ложе,
Мой превратился жар в угар.
Плюс ко всему - не вышел рожей...
И непрестанно сердце гложет
Одна и та же мысль – о ней.
Горю, сумняшеся ничтоже,
Я от грехов своих в огне...
Она – Лилит, совсем – не Ева.
Хотя, я тоже не Адам.
Она в натуре – сущий демон,
Передо мною тут и там.
Как будто в аховом кошмаре,
Забыть нельзя ее телес...
Куда клеймо на ней поставить?
Похоже, нет свободных мест.
Попутал бес, дать волю ведьме.
Я приворОжен. Это – крест.
Как душу выпустить из клетки?
Помочь мне должен – экстрасеКс...
