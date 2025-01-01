Она меня приворожила

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:43

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:43 by

Я не влюблен, а – приворОженПод хомутом коварных чар,Как в кандалах на брачном ложе,Мой превратился жар в угар.Плюс ко всему - не вышел рожей...И непрестанно сердце гложетОдна и та же мысль – о ней.Горю, сумняшеся ничтоже,Я от грехов своих в огне...Она – Лилит, совсем – не Ева.Хотя, я тоже не Адам.Она в натуре – сущий демон,Передо мною тут и там.Как будто в аховом кошмаре,Забыть нельзя ее телес...Куда клеймо на ней поставить?Похоже, нет свободных мест.Попутал бес, дать волю ведьме.Я приворОжен. Это – крест.Как душу выпустить из клетки?Помочь мне должен – экстрасеКс...

Ключевые слова: Приворот ведьма авторский стих

Другие, подобные истории: