Войны между упырями (2-я версия)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Бегущий человек Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:07 by

Войны между упырямиДлятся целые века.О, взгляните, люди, сами,Что они сейчас творят.Среди сильных или слабых,Средь воинствующих людей,Среди трусов или бравыхМного тварей-упырей.Упыри всегда бесчестны,Верить им - на медный грош.Спорить с ними бесполезно.Что им правда? Любят ложь.Кровожадность – вот их кредо,Очень любят убивать.Трудно жить на белом свете,Проще только умирать.Упырям на всё плевать,Мы обречены страдать.

Ключевые слова: Упыри война стихотворение авторский стих

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