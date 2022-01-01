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Стихи

Войны между упырями (2-я версия)

Войны между упырями
Длятся целые века.
О, взгляните, люди, сами,
Что они сейчас творят.

Среди сильных или слабых,
Средь воинствующих людей,
Среди трусов или бравых
Много тварей-упырей.

Упыри всегда бесчестны,
Верить им - на медный грош.
Спорить с ними бесполезно.
Что им правда? Любят ложь.

Кровожадность – вот их кредо,
Очень любят убивать.
Трудно жить на белом свете,
Проще только умирать.

Упырям на всё плевать,
Мы обречены страдать.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 21:07 by Бегущий человекПросмотров: 28Комментарии: 0
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Ключевые слова: Упыри война стихотворение авторский стих

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