Бабушкины рассказы. Деревенская баба и "черт"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:36

Крокозябла Просмотров: 98 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 13:36 by

Я ж до 16 годов жила с мамкой в деревне. А в деревнях, сама знаешь как: все друг друга знают, без стука в гости заходят. Жили в деревне все одинаково небогато, поэтому и воровать-то особо нечего было. Даже когда в поля уходили работать, дома свои не закрывали. Доверяли люди друг другу.И вот однажды произошел с Макенихой (соседка через пару домов) такой случАй. Тогда жаркий день был. Собрались бабы да мужики в поле. Макениха детей дома оставила за хозяйством присматривать да наказала хату проветрить, чтоб сырость выгнать. Ребятишки дверь в хату открыли, а сами на улице бегали играли. А тогда как было: ежели на улицу убежал играть, то пока мамка с папкой с работы не вернутся да на ужин не кликнут, ребятня в дом и не забегала.И вот вечером с песнями взрослые возвращаются с поля да разбредаются по своим дворам. Макениха вперед нас в свой двор свернула, а нам с мамкой до своего дома еще два двора пройти. Вдруг слышим, верещит Макениха да с выпученными глазищами из двора вылетает. Бежит по улице и орет: "Ой, бабоньки, рятуйте (т. е. спасайте)! Черт в доме! Свят, свят, свят!".Тут всей гурьбой и бабы и мужики кинулись к ней во двор. В дом, с матюгами, схватив косу, первым забежал Захар, муж Макенихи, что с мужиками недалеко курил. За ним дед Гордей с топором. Остальные остались во дворе, вдруг подмога понадобится. И тут из дома выскочил... КОЗЕЛ!!! Громко огласив двор и всех присутствующих недовольным "мээээээ", он быстро ускакал со двора. Тут из хаты, плача от смеха, вышли Захар и дед Гордей. Захар подошел к жене, обнял ее и сказал: "Ну, и дура же ты, баба!".Ну мы, понятное дело, обступили всех героев этой истории и вот, что они нам рассказали.Макениха: "Захожу я в дом. Ребятишки воды-то натаскали, надо еду готовить. Слышу, в соседней комнате будто дышит кто-то тяжело так. Я туда, а с кровати на меня черная голова с бородой и рогами поднялась и смотрит! Не иначе сам черт! Так я бегом из дома и на помощь звать!".Захар: "А мы с дедом Гордеем, когда в дом забежали, кинулись в комнату, а там на кровати соседский козел Яшка лежит! Видать, от жары в открытую хату забрел и прилег отдохнуть на кровать в холодке. Тоже голову на нас поднял и смотрит. Ну, мы его криками и прогнали. А бабе, вишь, черти мерещатся!"Ох, и смеялись мы тогда всей деревней! Еще долго у Макенихи спрашивали, не приходил ли Яшка-козел к ней ночевать? А она с тех пор двери запирать стала, даже когда в огород выходила.Да, чего только раньше в деревнях не случалось.... Чего стоишь, улыбаешься? Яшку-козла представила на койке? (Тут бабуля сама не сдержалась и усмехнулась). Закрывай дверь, а ключик вот в эту калошу на крыльце положи, чтоб не потерялся... .

Ключевые слова: Бабушка деревня черт козел авторская история

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