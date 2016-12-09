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Несерьезные истории

Бабушкины рассказы. Деревенская баба и "черт"

Я ж до 16 годов жила с мамкой в деревне. А в деревнях, сама знаешь как: все друг друга знают, без стука в гости заходят. Жили в деревне все одинаково небогато, поэтому и воровать-то особо нечего было. Даже когда в поля уходили работать, дома свои не закрывали. Доверяли люди друг другу.

И вот однажды произошел с Макенихой (соседка через пару домов) такой случАй. Тогда жаркий день был. Собрались бабы да мужики в поле. Макениха детей дома оставила за хозяйством присматривать да наказала хату проветрить, чтоб сырость выгнать. Ребятишки дверь в хату открыли, а сами на улице бегали играли. А тогда как было: ежели на улицу убежал играть, то пока мамка с папкой с работы не вернутся да на ужин не кликнут, ребятня в дом и не забегала.

И вот вечером с песнями взрослые возвращаются с поля да разбредаются по своим дворам. Макениха вперед нас в свой двор свернула, а нам с мамкой до своего дома еще два двора пройти. Вдруг слышим, верещит Макениха да с выпученными глазищами из двора вылетает. Бежит по улице и орет: "Ой, бабоньки, рятуйте (т. е. спасайте)! Черт в доме! Свят, свят, свят!".

Тут всей гурьбой и бабы и мужики кинулись к ней во двор. В дом, с матюгами, схватив косу, первым забежал Захар, муж Макенихи, что с мужиками недалеко курил. За ним дед Гордей с топором. Остальные остались во дворе, вдруг подмога понадобится. И тут из дома выскочил... КОЗЕЛ!!! Громко огласив двор и всех присутствующих недовольным "мээээээ", он быстро ускакал со двора. Тут из хаты, плача от смеха, вышли Захар и дед Гордей. Захар подошел к жене, обнял ее и сказал: "Ну, и дура же ты, баба!".

Ну мы, понятное дело, обступили всех героев этой истории и вот, что они нам рассказали.

Макениха: "Захожу я в дом. Ребятишки воды-то натаскали, надо еду готовить. Слышу, в соседней комнате будто дышит кто-то тяжело так. Я туда, а с кровати на меня черная голова с бородой и рогами поднялась и смотрит! Не иначе сам черт! Так я бегом из дома и на помощь звать!".

Захар: "А мы с дедом Гордеем, когда в дом забежали, кинулись в комнату, а там на кровати соседский козел Яшка лежит! Видать, от жары в открытую хату забрел и прилег отдохнуть на кровать в холодке. Тоже голову на нас поднял и смотрит. Ну, мы его криками и прогнали. А бабе, вишь, черти мерещатся!"

Ох, и смеялись мы тогда всей деревней! Еще долго у Макенихи спрашивали, не приходил ли Яшка-козел к ней ночевать? А она с тех пор двери запирать стала, даже когда в огород выходила.

Да, чего только раньше в деревнях не случалось.... Чего стоишь, улыбаешься? Яшку-козла представила на койке? (Тут бабуля сама не сдержалась и усмехнулась). Закрывай дверь, а ключик вот в эту калошу на крыльце положи, чтоб не потерялся... .

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36 by КрокозяблаПросмотров: 98Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Бабушка деревня черт козел авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 15:14
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 232
Отличная история, козлы они такие))) Плюсище
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:27
+1
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Репутация: (7363|-1)
Публикаций: 166
Комментариев: 5 704
Представила козла, лежащего на кровати, с рогатой головой на подушке))
Плюс, развеселили!
Сильно подозреваю, что изрядная доля рассказок о чертях имеет сходное происхождение))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:56
0
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Репутация: (15|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 451
Проказник Яшка)) Напугал бабу-то)) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
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