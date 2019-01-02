Забрал Мишеньку

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Veneel Просмотров: 55 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:21 by

У моей бабушки Нины была двоюродная сестра, которую зовут Валентина, собственно говоря, про её судьбу и пойдет рассказ.Жизнь Валентины была нелёгкой: будучи ещё ребенком, потеряла отца, а через год дядю и брата, позже заболела и бабушка. С детства Валюша знала как тяжело даётся каждая копейка, и как ценен чужой труд. Чтобы прокормить Валю и больную бабушку, которая уже с большим трудом вставала с кровати, маме Вали приходилось работать на ферме с утра и до поздней ночи, на Валю же возлагалось все хозяйство (а оно было не маленьким), хлопоты по дому, а так же девочка должна была ухаживать за бабушкой.Через пару месяцев смерть забрала и её. Никого кроме мамы у Валюши не осталось.Шло время, девочка выросла, вышла замуж, родила сына - Мишеньку, казалось, вот она - белая полоса в жизни, но нет. Когда Мишеньке исполнилось три года, муж Вали начал сильно пить, в пьяном угаре он выгонял жену с маленьким сыном на мороз в чем мать родила, постоянно бил и издевался. Сколько раз Валентина пыталась уйти от мужа, но тот постоянно грозился или руки на себя наложит, или убьет и ее и сына. После очередных избиений, Валя не выдержала, и, на свой страх и риск, в февральскую ночь сбежала с Мишенькой к маме, в соседнюю деревню.Наутро до Вали дошла весть о том, что муж ее повесился. Тут, как положено, собрались, похоронили, помянули, но беда не приходит одна, через 7 дней после похорон заболел Мишенька. В больном бреду он все метался, и говорил: "Папа, не надо". С каждым днём становилось все хуже, врачи разводили руками и ничего не могли сделать. С утра до ночи Валя молилась у кроватки сына. На женщине не было лица.В один день Мишенька сказал маме: "Папа приходил, сказал - заберёт меня. Через 7 дней заберёт". Ровно через 7 дней мальчика не стало. Сердце Валиной мамы не выдержало, и прямо на поминках сына Валя потеряла и мать. Обезумевшая от горя, женщина рвала на себе волосы, каталась по земле, выла и проклинала мужа.Всю свою жизнь Валя прожила в одиночестве, всю жизнь она корила себя за то, что не уберегла сына. Когда Валюша умирала, последними словами ее стали: "Отомщу за Мишеньку".После Валиной смерти на могиле ее мужа постоянно ломались кресты, несколько раз трескалось надгробие, а фото почернело в считанные дни. Видимо все-таки мстит мать за сына.

Ключевые слова: Сон могила крест авторская история

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