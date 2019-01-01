Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Дорога в детство

«Яблоки спят на ветке -
Спелая тяжесть.
Старенькая беседка,
Кот вальяжен.

Август – ещё ребёнок,
Свят и весел,
Сыплет повсюду ноты
Птичьих песен.

Чай? Ну конечно, буду!
Конфеты – тоже!
Бабушка ставит посуду.
Хлеб и ножик.

Пятая ложка варенья
Не станет лишней,
Косточкой щиплет щёки
Шалунья-вишня.

Мяч за окном - пружиной!
Там ждут ребята.
Бешеный рой пчелиный.
Летим куда-то…

Небо, забор, качели –
Свободно место!»
В выцветшей глаз акварели –
Дорога в детство.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:28 by Lollipop39Просмотров: 32Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Старик детство лето сумасшествие смерть стихи авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.