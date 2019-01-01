Дорога в детство

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:28 by

«Яблоки спят на ветке -Спелая тяжесть.Старенькая беседка,Кот вальяжен.Август – ещё ребёнок,Свят и весел,Сыплет повсюду нотыПтичьих песен.Чай? Ну конечно, буду!Конфеты – тоже!Бабушка ставит посуду.Хлеб и ножик.Пятая ложка вареньяНе станет лишней,Косточкой щиплет щёкиШалунья-вишня.Мяч за окном - пружиной!Там ждут ребята.Бешеный рой пчелиный.Летим куда-то…Небо, забор, качели –Свободно место!»В выцветшей глаз акварели –Дорога в детство.

Ключевые слова: Старик детство лето сумасшествие смерть стихи авторский стих

Другие, подобные истории: