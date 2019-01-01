Дорога в детство«Яблоки спят на ветке -
Спелая тяжесть.
Старенькая беседка,
Кот вальяжен.
Август – ещё ребёнок,
Свят и весел,
Сыплет повсюду ноты
Птичьих песен.
Чай? Ну конечно, буду!
Конфеты – тоже!
Бабушка ставит посуду.
Хлеб и ножик.
Пятая ложка варенья
Не станет лишней,
Косточкой щиплет щёки
Шалунья-вишня.
Мяч за окном - пружиной!
Там ждут ребята.
Бешеный рой пчелиный.
Летим куда-то…
Небо, забор, качели –
Свободно место!»
В выцветшей глаз акварели –
Дорога в детство.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 07:28 by Lollipop39Просмотров: 32Комментарии: 0
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