Мёртвый анархист

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:28

Причина: Стилистика автора сохранена. Видеоролик удален по причине присутствующих неприличных жестов

johnny-max-cage Просмотров: 10 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:27 by

Стелился средь могил туманИ пахло ладаном.Что делал ночью старый некромантНа ветхом кладбище?Свят, свят! Вот чей-то шорох прозвучал.Не птица ль? Нет.Змея в траве решила затаиться?Вовсе нет.Переборщил, знать, дед с объёмом чар.Вот заскрипела виселица,И мертвенной луны кресты окутал свет."Что я наделал?" – вскричал старче.Свет лунного огня стал ярче,Земля разверзлась тут и там.Из преисподней вышли трупы шайкой.Вперёд всех мёртвых главный всталНа голове с пиратской шапкой,А на руке его застыл перст средний изваянием.Весёлый Роджер был ему при жизни знаменем.Восстали мёртвые из праха и из тлена.И двинулись в ближайшее селение,Чиня бесчинство, ломая всё, что люди строили:Сараи, лавки, хаты и традиции с устоями.Над головами мертвецов вороны каркали,Благословение им подарила мать – анархия.И до рассвета вытворяли зомби чёрт те чтоИ сбоку бантик.Артист покойный шёл впереди весёлым франтом,За ним – разбойник волочился и пират лихой.И проносился, словно громом над ольхойИх клич, протяжный и далёкий:"Хой!"

Ключевые слова: Мертвецы кладбище чародей анархист зомби авторский стих

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