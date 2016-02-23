Мёртвый анархист

Мёртвый анархистСтелился средь могил туман
И пахло ладаном.
Что делал ночью старый некромант
На ветхом кладбище?
Свят, свят! Вот чей-то шорох прозвучал.
Не птица ль? Нет.
Змея в траве решила затаиться?
Вовсе нет.
Переборщил, знать, дед с объёмом чар.
Вот заскрипела виселица,
И мертвенной луны кресты окутал свет.
"Что я наделал?" – вскричал старче.
Свет лунного огня стал ярче,
Земля разверзлась тут и там.
Из преисподней вышли трупы шайкой.
Вперёд всех мёртвых главный встал
На голове с пиратской шапкой,
А на руке его застыл перст средний изваянием.
Весёлый Роджер был ему при жизни знаменем.
Восстали мёртвые из праха и из тлена.
И двинулись в ближайшее селение,
Чиня бесчинство, ломая всё, что люди строили:
Сараи, лавки, хаты и традиции с устоями.
Над головами мертвецов вороны каркали,
Благословение им подарила мать – анархия.
И до рассвета вытворяли зомби чёрт те что
И сбоку бантик.
Артист покойный шёл впереди весёлым франтом,
За ним – разбойник волочился и пират лихой.
И проносился, словно громом над ольхой
Их клич, протяжный и далёкий:
"Хой!"
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:28
Причина: Стилистика автора сохранена. Видеоролик удален по причине присутствующих неприличных жестов
Сегодня, 19:27 by johnny-max-cageПросмотров: 10Комментарии: 1
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