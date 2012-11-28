Записки натуралиста

Записки натуралистаЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА
Весна
Весною снег в полях гниет
Красиво трактор утопает
Корова жалобно орет -
Ей грязь в коровнике мешает
Деревья голые стоят
( Глядишь, одно уже упало )
Друг друга бабы матерят
И на душе светлее стало
Летают клином журавли...
( Два дня подряд, уже достали )
А из оттаявшей земли
Два трупа внешность показали
Люблю тебя, родная Русь !
Тебя все славили веками
В пруду плывет домашний гусь
И мальчик синий вверх коньками
Чистейший воздух тут и там
Воняет жутким перегаром
( В полях прошел пастух Иван
И надышал своим угаром )
Уж птицы начали свистеть
Ментов в округе заглушили
В лесу со сна орет медведь
( Ему берлогу подпалили )
Чу ! В поле страус побежал
А он-то здесь откуда взялся ?
Пастух обратно проползал
Однако, здорово нажрался
Из берегов ушла река
И пол-деревни затопила
В окне избы торчит рука -
Бревном кого-то задавило...
Летит со свистом паровоз
Лишь слышно пассажиров крики
Летит красиво... Под откос
( Там стрелочник - шутник великий )
Тебя, природа, буду петь
Твои луга полны навоза...
( В берлоге догорел медведь
Дымил не хуже паровоза )
Но все ! Уже пора кончать
Сии душевные куплеты
Весну оставлю воспевать
И буду ждать начала лета
Лето
На теплом солнце уж лежит
( Узлом завязанный, бедняга )
Малыш по улице бежит,
Пиная дохлую дворнягу
Тропинки пыльные вдали
Пестрят коровьими блинами
Ивана-пастуха несли
( На этот раз вперед ногами )
О, Русь, не счесть в твоих лесах
Всех мин времен войны суровой !
Раздался гром, и в небесах
Уже парит мужик здоровый...
Жара. Колхозники в страду
С похмелья жуткого страдают...
Кричат лягушки на пруду
( Им дети лапы обрывают )
По речке лодка проплыла
( Вверх днищем. Ой, какая жалость ! )
Цветочки девочка рвала -
Травинки в поле не осталось...
Вот стадо тучное свиней
Пришло чесать бока к забору
( Я на забор намазал клей
Они отклеются не скоро )
Печально кладбище вдали
Крестами черными сияет
Там парни девушкам своим
Свиданье в полночь назначают
Вот жеребенок пробежал
( На трех ногах. Какое скотство ! )
В лугах баран траву щипал
Пока не лопнул от обжорства
Чу ! Дятел в дереве застрял
( Зато стучать уже не сможет )
Из норки суслик вылетал,
Во ржи краснела чья-то рожа:
То наш поэт Семен лежит
Направив взор поэтский к небу
Прошел комбайн по межи...
( Прекрасная добавка к хлебу )
Россия ! Ширь твоих полей
Мученья крики оглашают -
То люди кольями свиней
От их забора отдирают
Ну вот и все ! Уже финал
Писать о лете нету силы
Признаться, я уже устал
Скорей бы осень наступила
Осень
Уже пожухлый лист летит
Из деревенского клозету
На проводах скворец сидит
( Как жаль, в деревне тока нету )
Холодный дождик поливал
Свиные трупы у забора
Прохожий тут же утопал
( Навоза здесь скопились горы )
Петух невесело поет
Под опытным ножом кухарки
И то, что солнышко встает
Ему как мертвому припарки
В хлеву коровы сено жрут:
Воняет тухлая солома
На поле люди свеклу рвут
Для производства самогона
О Русь, прекрасная земля
Мне плащ и брюки залепила
Раздались крики журавля -
Его лисица задушила
Уже не блещет солнца луч
( Пускай не блещет, мне до лампы )
И под покровом серых туч
Как раньше, матерятся бабы
Душевно пьяные поют,
Красиво надрывая глотки
В сарае овцы волка бьют
( Я в корм подлил бутылку водки )
Теченье быстрое реки
На мысль о смерти навевает...
Уж потянулись косяки
( Их наркоманы набивают )
Чу ! Кто-то жабу проглотил
Теперь вот квакает в желудке
Электрик Федор ток пустил
( В сырую землю. Ну и шутки ! )
Вот на одной ноге стоит
На самом грязном, на болоте,
Не цапля - пьяный инвалид
Такое тоже происходит...
Глаза широко растворив,
Любуюсь я российским дивом:
То овцы, волка замочив,
Гурьбой отправились за пивом...
Однако, осень уж прошла
И первый снег в окошко бьется
Но, как бы скука не брала,
А о зиме писать придется
Зима
Под белой шапкою снегов
Лежит подохшая корова
И тонкой корочкою льдов
Покрылся сторож наш суровый
Леса покрыты серебром
И дружным матом лесорубов
Вообще, покрыто все кругом:
Покрыт был участковый Зубов,
И бригадир, и "Леспромхоз"...
Однако, хватит отвлекаться !
Вот лошадь тащит в гору воз
Не может, бедная, подняться
На лед копыта нарвались
И лошадь с миною печальной
Скатилась за санями вниз...
Я хохотал как ненормальный
Мороз и вьюга. Снег в лицо
Мужик лопатою кидает
Пруда замерзшего кольцо
Спокойно жертву поджидает
О, Русь ! Морозная страна
Здесь даже чукчи замерзают...
Старик Прокопыч с бодуна
Ножом старуху расчленяет
Вот мальчик с девочкой играл
Снежками стекла все побили
Глухарь в сугробе ночевал
Пока ногой не раздавили
Чу ! Гроб с покойником летит
Хотя не летная погода,
Пастух Иван в гробу лежит
Люблю я это время года !
Искрится мягкий снег в полях
( Два провода замкнулось рваных )
Висят сосульки на ветвях
И пара партизанов старых,
Времен последней Мировой...
Однако, хватит тут чернухи !
Вдали звучит протяжный вой -
Наш сторож воет с голодухи...
Люблю я шутки детворы,
Что возле леса веселилась -
Там лошадь, бедная, с горы
Уже в который раз катилась...
И детский гам напомнил мне
О том, как надо развлекаться
Меня так тянет по лыжне
Босой ногою пробежаться...
P.S. Автор данного произведения неизвестен. Рукопись была найдена на столе,
а самого автора найти так и не удалось. Только в лесу, близ описываемой
деревни были обнаружены следы босых ног на лыжне и волчьи следы...
Автор - Alex & BIT.
http://www.alex-bit.narod.ru/index1.htm
Новость отредактировал Estellan - 4-10-2022, 19:54
4-10-2022, 19:54 by ArhipПросмотров: 132Комментарии: 2
Ключевые слова: Записки весна лето корова