Записки натуралиста

Новость отредактировал Estellan - 4-10-2022, 19:54

Arhip Просмотров: 132 Комментарии: 2 0 4-10-2022, 19:54 by

ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТАВеснаВесною снег в полях гниетКрасиво трактор утопаетКорова жалобно орет -Ей грязь в коровнике мешаетДеревья голые стоят( Глядишь, одно уже упало )Друг друга бабы матерятИ на душе светлее сталоЛетают клином журавли...( Два дня подряд, уже достали )А из оттаявшей землиДва трупа внешность показалиЛюблю тебя, родная Русь !Тебя все славили векамиВ пруду плывет домашний гусьИ мальчик синий вверх конькамиЧистейший воздух тут и тамВоняет жутким перегаром( В полях прошел пастух ИванИ надышал своим угаром )Уж птицы начали свистетьМентов в округе заглушилиВ лесу со сна орет медведь( Ему берлогу подпалили )Чу ! В поле страус побежалА он-то здесь откуда взялся ?Пастух обратно проползалОднако, здорово нажралсяИз берегов ушла рекаИ пол-деревни затопилаВ окне избы торчит рука -Бревном кого-то задавило...Летит со свистом паровозЛишь слышно пассажиров крикиЛетит красиво... Под откос( Там стрелочник - шутник великий )Тебя, природа, буду петьТвои луга полны навоза...( В берлоге догорел медведьДымил не хуже паровоза )Но все ! Уже пора кончатьСии душевные куплетыВесну оставлю воспеватьИ буду ждать начала летаЛетоНа теплом солнце уж лежит( Узлом завязанный, бедняга )Малыш по улице бежит,Пиная дохлую дворнягуТропинки пыльные вдалиПестрят коровьими блинамиИвана-пастуха несли( На этот раз вперед ногами )О, Русь, не счесть в твоих лесахВсех мин времен войны суровой !Раздался гром, и в небесахУже парит мужик здоровый...Жара. Колхозники в страдуС похмелья жуткого страдают...Кричат лягушки на пруду( Им дети лапы обрывают )По речке лодка проплыла( Вверх днищем. Ой, какая жалость ! )Цветочки девочка рвала -Травинки в поле не осталось...Вот стадо тучное свинейПришло чесать бока к забору( Я на забор намазал клейОни отклеются не скоро )Печально кладбище вдалиКрестами черными сияетТам парни девушкам своимСвиданье в полночь назначаютВот жеребенок пробежал( На трех ногах. Какое скотство ! )В лугах баран траву щипалПока не лопнул от обжорстваЧу ! Дятел в дереве застрял( Зато стучать уже не сможет )Из норки суслик вылетал,Во ржи краснела чья-то рожа:То наш поэт Семен лежитНаправив взор поэтский к небуПрошел комбайн по межи...( Прекрасная добавка к хлебу )Россия ! Ширь твоих полейМученья крики оглашают -То люди кольями свинейОт их забора отдираютНу вот и все ! Уже финалПисать о лете нету силыПризнаться, я уже усталСкорей бы осень наступилаОсеньУже пожухлый лист летитИз деревенского клозетуНа проводах скворец сидит( Как жаль, в деревне тока нету )Холодный дождик поливалСвиные трупы у забораПрохожий тут же утопал( Навоза здесь скопились горы )Петух невесело поетПод опытным ножом кухаркиИ то, что солнышко встаетЕму как мертвому припаркиВ хлеву коровы сено жрут:Воняет тухлая соломаНа поле люди свеклу рвутДля производства самогонаО Русь, прекрасная земляМне плащ и брюки залепилаРаздались крики журавля -Его лисица задушилаУже не блещет солнца луч( Пускай не блещет, мне до лампы )И под покровом серых тучКак раньше, матерятся бабыДушевно пьяные поют,Красиво надрывая глоткиВ сарае овцы волка бьют( Я в корм подлил бутылку водки )Теченье быстрое рекиНа мысль о смерти навевает...Уж потянулись косяки( Их наркоманы набивают )Чу ! Кто-то жабу проглотилТеперь вот квакает в желудкеЭлектрик Федор ток пустил( В сырую землю. Ну и шутки ! )Вот на одной ноге стоитНа самом грязном, на болоте,Не цапля - пьяный инвалидТакое тоже происходит...Глаза широко растворив,Любуюсь я российским дивом:То овцы, волка замочив,Гурьбой отправились за пивом...Однако, осень уж прошлаИ первый снег в окошко бьетсяНо, как бы скука не брала,А о зиме писать придетсяЗимаПод белой шапкою снеговЛежит подохшая короваИ тонкой корочкою льдовПокрылся сторож наш суровыйЛеса покрыты серебромИ дружным матом лесорубовВообще, покрыто все кругом:Покрыт был участковый Зубов,И бригадир, и "Леспромхоз"...Однако, хватит отвлекаться !Вот лошадь тащит в гору возНе может, бедная, поднятьсяНа лед копыта нарвалисьИ лошадь с миною печальнойСкатилась за санями вниз...Я хохотал как ненормальныйМороз и вьюга. Снег в лицоМужик лопатою кидаетПруда замерзшего кольцоСпокойно жертву поджидаетО, Русь ! Морозная странаЗдесь даже чукчи замерзают...Старик Прокопыч с бодунаНожом старуху расчленяетВот мальчик с девочкой игралСнежками стекла все побилиГлухарь в сугробе ночевалПока ногой не раздавилиЧу ! Гроб с покойником летитХотя не летная погода,Пастух Иван в гробу лежитЛюблю я это время года !Искрится мягкий снег в полях( Два провода замкнулось рваных )Висят сосульки на ветвяхИ пара партизанов старых,Времен последней Мировой...Однако, хватит тут чернухи !Вдали звучит протяжный вой -Наш сторож воет с голодухи...Люблю я шутки детворы,Что возле леса веселилась -Там лошадь, бедная, с горыУже в который раз катилась...И детский гам напомнил мнеО том, как надо развлекатьсяМеня так тянет по лыжнеБосой ногою пробежаться...P.S. Автор данного произведения неизвестен. Рукопись была найдена на столе,а самого автора найти так и не удалось. Только в лесу, близ описываемойдеревни были обнаружены следы босых ног на лыжне и волчьи следы...Автор - Alex & BIT.http://www.alex-bit.narod.ru/index1.htm

Ключевые слова: Записки весна лето корова

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