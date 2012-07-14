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Страшные фото

Страшное северное сияние

Сейчас не сплю часто до 5-ти утра, вышла на улицу и увидела вот такое северное сияние. Присмотревшись, на фото обнаружила страшное лицо, на одном фото оно смотрит вперёд себя, а на другом в сторону камеры. Фото нигде не обрабатывала, даже фильтрами, не говоря уже про фотошоп. Интересно, что это за лицо и какое отношение оно имеет к сиянию? Может, это явление живое и мистическое?

Первое фото:
Страшное северное сияние[/img]

Второе фото:
Страшное северное сияние[/img]


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:27 by lily210384Просмотров: 24Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Лицо северное сияние улица авторское фото

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:29
+2
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Я, честно говоря, сколько ни вглядывался в фотографии, так никакого лица и не увидел... noknow

Просто плюсану красивое природное явление, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:37
+2
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Комментариев: 9 490
И я лица не разглядела. Но тоже плюсанула - красиво!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 18:07
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Присоединяюсь к не увидевшим лица. Ну мало ли как природное явление себя ведёт.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
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