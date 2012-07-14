Страшное северное сияние

Страшное северное сияниеСейчас не сплю часто до 5-ти утра, вышла на улицу и увидела вот такое северное сияние. Присмотревшись, на фото обнаружила страшное лицо, на одном фото оно смотрит вперёд себя, а на другом в сторону камеры. Фото нигде не обрабатывала, даже фильтрами, не говоря уже про фотошоп. Интересно, что это за лицо и какое отношение оно имеет к сиянию? Может, это явление живое и мистическое?
Первое фото:
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Второе фото:
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:27 by lily210384Просмотров: 24Комментарии: 3
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