Послания Космического Странника

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:19

Причина: Стиль автора сохранен.

Aleksandr999 Просмотров: 157 Комментарии: 5 +2 Вчера, 11:19 by

***Сквозь грани мира. Связь воплощений чувствуя наитием,Бродя в реальностях, найдешь ли ты конец развития Сознания?В забытых игрищах земных ища Души развитие, -Увидишь ли Расцвет в Истоке? Или в Пыли Космической сияние… ®***Отбросив старые изжитые мировоззрения,Расширив и сместив сознание за грани Вечности,Найдешь ли изначальный замысел себя в Творении?Или Творца в cебе связующие нити Бесконечности… ®***Тысячелетий поиски Даров. Земную пыль стряхнув с одежды обветшалой,Дорог немало истоптав, но не найдя Путей,Из бесконечных странствий возвратившись к своему Началу, -Принес ли ты Дары из Мира воплощения Теней? ®

Ключевые слова: Реальность сознание космическое сияние авторский стих

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