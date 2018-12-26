Послания Космического Странника***
Сквозь грани мира. Связь воплощений чувствуя наитием,
Бродя в реальностях, найдешь ли ты конец развития Сознания?
В забытых игрищах земных ища Души развитие, -
Увидишь ли Расцвет в Истоке? Или в Пыли Космической сияние… ®
***
Отбросив старые изжитые мировоззрения,
Расширив и сместив сознание за грани Вечности,
Найдешь ли изначальный замысел себя в Творении?
Или Творца в cебе связующие нити Бесконечности… ®
***
Тысячелетий поиски Даров. Земную пыль стряхнув с одежды обветшалой,
Дорог немало истоптав, но не найдя Путей,
Из бесконечных странствий возвратившись к своему Началу, -
Принес ли ты Дары из Мира воплощения Теней? ®
Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:19
Причина: Стиль автора сохранен.
Вчера, 11:19 by Aleksandr999Просмотров: 157Комментарии: 5
Ключевые слова: Реальность сознание космическое сияние авторский стих