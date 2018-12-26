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Стихи

Послания Космического Странника

***
Сквозь грани мира. Связь воплощений чувствуя наитием,
Бродя в реальностях, найдешь ли ты конец развития Сознания?
В забытых игрищах земных ища Души развитие, -
Увидишь ли Расцвет в Истоке? Или в Пыли Космической сияние… ®

***
Отбросив старые изжитые мировоззрения,
Расширив и сместив сознание за грани Вечности,
Найдешь ли изначальный замысел себя в Творении?
Или Творца в cебе связующие нити Бесконечности… ®

***
Тысячелетий поиски Даров. Земную пыль стряхнув с одежды обветшалой,
Дорог немало истоптав, но не найдя Путей,
Из бесконечных странствий возвратившись к своему Началу, -
Принес ли ты Дары из Мира воплощения Теней? ®


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:19
Причина: Стиль автора сохранен.
Вчера, 11:19 by Aleksandr999Просмотров: 157Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Реальность сознание космическое сияние авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Связист
Вчера, 13:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Стихотворение хорошее, со смыслом. Но как же тяжело читается... Без обид.

Сквозь грани мира своего…
Связь воплощений, чувствуя наитием,
Бродя в реальностях его,..
Найдешь ли ты конец Сознанию развитие?
В забытых игрищах земных,
Ища Душой своею процветание,
Увидишь ли Расцвет в Истоке…
Или в Пыли Космической - Сияние
Зарегистрирован: 26.12.2018
#2 написал: kusi
Вчера, 13:41
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 357
Комментариев: 7 334
Поддерживаю первый комментарий. От себя же добавлю, слишком много образов намешано, а по сути одна мысль разными словами воспроизводится.
Оставляю без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Связист
Вчера, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 43
Цитата: kusi
Поддерживаю первый комментарий. От себя же добавлю, слишком много образов намешано, а по сути одна мысль разными словами воспроизводится.
Оставляю без оценки.

По-моему, эти три стихотворения взаимосвязаны. Они о перерождении человека. "Хорошею религию придумали индусы. Что мы отдав концы, не умираем на совсем. (В.С.Высоцкий)"
Зарегистрирован: 26.12.2018
#4 написал: kusi
Вчера, 14:24
+1
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 357
Комментариев: 7 334
Связист, итог, то что можно выразить в одном катрене, автор прокрутил одну и ту же мысль в трёх. С разницей слов. Я это имела в виду.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#5 написал: Talisha
Вчера, 20:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 924
Суть - волшебна, но форму бы поменять на удобоваримый ритм kissing_closed_eyes
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
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