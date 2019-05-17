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Стихи

Судный день

Судный день

Судный день

Хижины детства в осень бредут,
Пустые селенья, тёмные тени,
Матери тихо в вечернем ветре поют;
В окнах - молитвы благодаренья.

Мертворождённый; земля бережёт
Синий цветок: тайна, безмолвье.
Отверзает безумье пурпурный рот:
Dies irae* - могила, безмолвье.

Тащится по терниям весь свой век;
В снах: голод и кашель чахотки;
В деревне пожар, пустырный ночлег;
Страх и качка захлёстнутой лодки.

Или: белая тень пришельца с тоской
Вопит с деревянной лестницы к высям. -
И грешник уже причащён синевой
И лилиям прах оставляет и крысам.

Dies irae* (лат., букв. «день гнева»)

Автор - Георг Тракль.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41
Вчера, 19:41 by ГальдрПросмотров: 55Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Судный день осень голод кашель

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 21:19
+1
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Так всё сложно, воздержусь от комментария. Пока ничего не ставлю.
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