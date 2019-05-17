Судный день
Судный день
Хижины детства в осень бредут,
Пустые селенья, тёмные тени,
Матери тихо в вечернем ветре поют;
В окнах - молитвы благодаренья.
Мертворождённый; земля бережёт
Синий цветок: тайна, безмолвье.
Отверзает безумье пурпурный рот:
Dies irae* - могила, безмолвье.
Тащится по терниям весь свой век;
В снах: голод и кашель чахотки;
В деревне пожар, пустырный ночлег;
Страх и качка захлёстнутой лодки.
Или: белая тень пришельца с тоской
Вопит с деревянной лестницы к высям. -
И грешник уже причащён синевой
И лилиям прах оставляет и крысам.
Dies irae* (лат., букв. «день гнева»)
Автор - Георг Тракль.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41
Вчера, 19:41 by ГальдрПросмотров: 55Комментарии: 1
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