Песня про разбойника

Песня про разбойникаНа болоте Ставиля безмолвье царит —
Там злого разбойника тело лежит.
Скрывая от кроткой Марии,
Он грабил, он жег, разрушал;
Он честных сынов Иллирии
В пустынных горах убивал.
Его сердце пронзил злой свинец ураганом,
И острым изранена грудь ятаганом.
Три дня протекло. Над землей
Три раза уж солнце всходило.
И труп под печальной сосной
Три раза оно осветило.
И о чудо! – четвертая ночь лишь прошла,
Из ран вдруг горячая кровь потекла.
Уж очи его голубые
Не взглянут на радостный мир,
Но ожили мысли в нем злые…
Бежим! Тот разбойник вампир!
Горе тем, кто к болоту Ставиля попал.
От трупа бежит даже жадный шакал,
И коршун зловещий летит
К горе с обнаженной вершиной.
И вечно безмолвье царит
Над мрачной и дикой трясиной.
Автор - Александр Дюма.
Источник - «Тысяча и один призрак».
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:13
Вчера, 14:13 by ТемнокрыскинПросмотров: 36Комментарии: 0
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