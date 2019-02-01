Песня про разбойника

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:13

Темнокрыскин Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:13 by

На болоте Ставиля безмолвье царит —Там злого разбойника тело лежит.Скрывая от кроткой Марии,Он грабил, он жег, разрушал;Он честных сынов ИллирииВ пустынных горах убивал.Его сердце пронзил злой свинец ураганом,И острым изранена грудь ятаганом.Три дня протекло. Над землейТри раза уж солнце всходило.И труп под печальной соснойТри раза оно осветило.И о чудо! – четвертая ночь лишь прошла,Из ран вдруг горячая кровь потекла.Уж очи его голубыеНе взглянут на радостный мир,Но ожили мысли в нем злые…Бежим! Тот разбойник вампир!Горе тем, кто к болоту Ставиля попал.От трупа бежит даже жадный шакал,И коршун зловещий летитК горе с обнаженной вершиной.И вечно безмолвье царитНад мрачной и дикой трясиной.Автор - Александр Дюма.Источник - «Тысяча и один призрак».

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