ГолодТемно-красная боль... Беспредельная тень...
В мои окна теперь не пройдет ни луча,
Заклейменная тварь. Я теперь дикий зверь
И сгораю во тьме, как сгорает свеча.
В этой мрачной тюрьме, в этой адской тоске,
Где молитвы давно превратились все в вой...
И надежды истлели. Лишь голод во мне
Оставляет мне силы быть полуживой.
Время застыло за темным окном
Боль и любовь лишь во мне не иссякли...
Ты никогда не покинешь мой дом...
Как я хочу тебя... выпить до капли...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04 by BlackmaidenПросмотров: 44Комментарии: 1
Ключевые слова: голод кровь тьма авторский стих