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Стихи

Голод

Темно-красная боль... Беспредельная тень...
В мои окна теперь не пройдет ни луча,
Заклейменная тварь. Я теперь дикий зверь
И сгораю во тьме, как сгорает свеча.
В этой мрачной тюрьме, в этой адской тоске,
Где молитвы давно превратились все в вой...
И надежды истлели. Лишь голод во мне
Оставляет мне силы быть полуживой.
Время застыло за темным окном
Боль и любовь лишь во мне не иссякли...
Ты никогда не покинешь мой дом...
Как я хочу тебя... выпить до капли...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:04
Причина: Добавила тег.
Сегодня, 19:04 by BlackmaidenПросмотров: 44Комментарии: 1
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Ключевые слова: голод кровь тьма авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 19:23
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Комментариев: 6 621
Стих , как глоток свежего воздуха!
Океанический плюс от меня blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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