Голод

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:04

Причина: Добавила тег.

Blackmaiden Просмотров: 44 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:04 by

Темно-красная боль... Беспредельная тень...В мои окна теперь не пройдет ни луча,Заклейменная тварь. Я теперь дикий зверьИ сгораю во тьме, как сгорает свеча.В этой мрачной тюрьме, в этой адской тоске,Где молитвы давно превратились все в вой...И надежды истлели. Лишь голод во мнеОставляет мне силы быть полуживой.Время застыло за темным окномБоль и любовь лишь во мне не иссякли...Ты никогда не покинешь мой дом...Как я хочу тебя... выпить до капли...

Ключевые слова: голод кровь тьма авторский стих

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