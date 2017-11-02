Впавшие глаза

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Uhnoe_bruho Просмотров: 123 Комментарии: 1 +1 Вчера, 08:57 by

Сам не знаю почему, но я не могу спать на спине: постоянно снятся странные, абсурдные, а то и вовсе страшные сны.К примеру, мне запомнился один сон из детства. После школы я пришёл домой, откинул свой ранец в самый дальний угол и, совершенно обессиленный, плюхнулся на кровать. Я мгновенно уснул.Поначалу мне вообще ничего не снилось, но потом я оказался на каком-то странном поле, где вместо песка была выгоревшая поверхность, покрытая мелкими трещинами. Выглядело это как земля нежити из Warcraft III. Посреди этого поля стоял типичный старый покосившийся дом с разбитым крыльцом и не менее разбитыми стёклами.Но когда я подошёл к крыльцу, то увидел скованное тело моего недавно умершего родственника. Оно выглядело так, будто его только что вытащили из гроба. Тело невысоко парило над землёй, но не это было самым страшным. Жутким было то, что его глаза смотрели только на меня. Как бы я ни двигался, как бы ни извивался, его взгляд был направлен строго на меня.Через минуту или две меня тоже сковало, как и его, но он продолжал смотреть на меня всё пронзительнее и пронзительнее. И вдруг он начал медленно ухмыляться.Я резко почувствовал чьё-то присутствие рядом с собой, и внезапно моя голова — не по моей воле — повернулась влево. Я ужаснулся от страха: на меня смотрели голубые, впавшие и потрескавшиеся бездушные глаза. В тот же миг раздался жуткий, запомнившийся мне на всю жизнь громкий пронзающий жуткий вой.Я резко проснулся. Тут же левую часть груди пронзила острая боль, сердце заболело так, будто кто-то пронзил мою грудь штыком. Я посмотрел на часы — было 3:45 ночи. На табуретке рядом с кроватью стояла фотография моего родственника. Я оглянулся и заметил, что форточка была открыта.После той ночи я ещё как минимум две недели отказывался засыпать без включённого света, и иногда я до сих пор слышу вой по ночам в тёмной комнате.

Ключевые слова: Сон кошмар мертвый родственник авторская история

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