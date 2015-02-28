Сон, поменявший меня

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:35

Триггер Просмотров: 7 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:35 by

Сны и кошмары частенько доставали меня всю жизнь, но этот заставил и саму жизнь маленько измениться...Случилось это крайне давно, но помню это, как будто вчера. Мне тогда еще не исполнилось и тринадцати. Спал я в то время в комнате на кровати. Слева было окно, справа - дверь на правой стене в конце, у изголовья слева стоял шкаф.Не помню, что именно мне снилось до этого, но вдруг я как бы проснулся, точнее, просто открыл глаза. В ушах стоял дикий шум, а тело было парализовано. Я лежал на спине. Вижу комнату, как и положено, в темноте, при этом не могу пошевелиться, а в груди в районе солнечного сплетения ощущается дикий страх. Страх нарастает с каждой секундой, и вдруг из двери вылетает темный шар с размытыми краями и летит на меня, с резким ускорением влетая в мою грудь.Проснулся я окончательно от того, что моё тело в этот момент подбросило на кровати от влетания этого куска тьмы, а сердце бешено колотилось еще полчаса. Помнится, я тогда еле уснул со светом и на боку под одеялом.После этого вот уже почти двадцать лет я не сплю на спине, а вы?

Ключевые слова: Паралич тьма страх авторская история

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