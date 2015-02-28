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Сны

Сон, поменявший меня

Сны и кошмары частенько доставали меня всю жизнь, но этот заставил и саму жизнь маленько измениться...

Случилось это крайне давно, но помню это, как будто вчера. Мне тогда еще не исполнилось и тринадцати. Спал я в то время в комнате на кровати. Слева было окно, справа - дверь на правой стене в конце, у изголовья слева стоял шкаф.

Не помню, что именно мне снилось до этого, но вдруг я как бы проснулся, точнее, просто открыл глаза. В ушах стоял дикий шум, а тело было парализовано. Я лежал на спине. Вижу комнату, как и положено, в темноте, при этом не могу пошевелиться, а в груди в районе солнечного сплетения ощущается дикий страх. Страх нарастает с каждой секундой, и вдруг из двери вылетает темный шар с размытыми краями и летит на меня, с резким ускорением влетая в мою грудь.

Проснулся я окончательно от того, что моё тело в этот момент подбросило на кровати от влетания этого куска тьмы, а сердце бешено колотилось еще полчаса. Помнится, я тогда еле уснул со светом и на боку под одеялом.

После этого вот уже почти двадцать лет я не сплю на спине, а вы?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:35
Сегодня, 15:35 by ТриггерПросмотров: 7Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Паралич тьма страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:37
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 3
Комментариев: 344
Я тоже не сплю на спине после сонного паралича. Так страшно было. Тем более я тогда не знала даже, что это такое. Меня будто вверх потянуло, начиная от груди, и я подумала, что умираю. Единственной мыслью было: "И это всё? А как же мама?" cold_sweat
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 16:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2012|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 930
А в чем изменения, не поняла? в том, что узнали про СП или что-то в вас реально поменялось? В меня так однажды ворона белая влетела, долбанула в лобешник клювом, прямо в середину и влетела. Лоб больно было потом. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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