Топ-3 найденных мною видео из Ютуба

Топ-3 найденных мною видео из ЮтубаВсем исәнмесез (здравствуйте), и это моя 1-я статья-топ на этом сайте, но не буду тянуть, сразу начну.
Все же знают такой сайт, как Normal Porn For Normal People (если не знаете, то это сайт с жуткими видео)?
Так вот, мне недавно попались оттуда на «Ютубе» видео, о которых пойдёт речь.
3 место:
Intimidation.avi
Видео:
Это видео из этого сайта, немного бывает страшно, т.к. нагнетают немного содержание и звук, а так видео безопасно. Само видео чёрно-белое.
Само содержание в основном это какой-то мальчик-подросток сидит в некой комнате на кресле и потом берёт телефон и типо говорит с кем-то по телефону и затем кладёт его на подставку для телефона. Потом на какое-то время мальчик лежит на полу животом и немного дышит, и в последние секунды демонстрируется лампа и затем выключается, и в конце появляется надпись «Pass it on, for the good of mankind» (англ.: передай это дальше, ради блага человечества).
2 место:
Useless.avi
Видео:
Следующее видео взято из того же сайта,что и предыдущее,но содержание почти пугающее,звук отсутствует.
(P.S.:видео не для слабонервных,а если вы из таких,то лучше его не смотреть)
Сначала показывается фото некого гоблина,затем появлется название видео на чёрном фоне.Потом показывается видео немного ужасного качества со старинными помехами,где в некой комнате сидит пленница с завязанными ртом и руками,сидящая на кровати,затем дверь открывает некий человек в маске(?) и впускает гориллу в комнату к пленнице,затем показывается фото гориллы без шерсти сначала с более тёмной яркостью,затем в оригинале.После фото снова появляется то самое видео,но там человек в маске уже закрывает дверь,оставляя наедине пленницу и гориллу,потом горилла приближается к девушке и залезает на кровать,затем появляется фото гориллы с раскрытой пастью и появляется видео где горилла ест девушку...На мало секунд появляется чёрный экран и в конце появляется скрин некого форума(?).
1 место:
Jazzhandz
Видео: https://youtu.be/CqO5vac6bjY?si=8WEpBLPpIzd-t2n0
Наверно, почти каждый слышал об этом видео как «Руки/демоны из потолка», но никто не знал, откуда это видео. Само видео почти пугающее, слабонервным не рекомендую смотреть.
Содержание видео:
В начале человек от чего-то/кого-то убегает в другую комнату и тяжело дышит, затем включает фонарик и осматривает комнату, и тут начинается самое интересное — из потолка появляется рука, потом появляется ещё рука, и так каждый раз вырастала из потолка новая рука. Затем человек убирает фонарик и тяжело дышит, и через несколько секунд поднимает его и видит, что весь потолок оброс руками, и направляет фонарик на дверь, где из-под неё вырастали тоже руки, но уже мелкого размера, потом человек направляет фонарик на потолок и стену, где из стены тоже выросли руки. Потом человек поворачивается, и на этой же стене между картинами появляется глаз. Человек отдёргивается, и убирает фонарик на несколько секунд, и опять тяжело дышит. В конце он направляет фонарик на открытый шкаф, где из рук сформировалась фигура, и затем появляется скример — лицо из рук этой фигуры приблизилось к камере и зарычало, и человек заорал от страха и выронил камеру.
На этом топ заканчивается, всем рәхмәт (спасибо) и сау булыгыз (до свидания), а также всего хорошего и лучшего.
