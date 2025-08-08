Топ-3 найденных мною видео из Ютуба

Всем исәнмесез (здравствуйте), и это моя 1-я статья-топ на этом сайте, но не буду тянуть, сразу начну.Все же знают такой сайт, как Normal Porn For Normal People (если не знаете, то это сайт с жуткими видео)?Так вот, мне недавно попались оттуда на «Ютубе» видео, о которых пойдёт речь.3 место:Intimidation.aviВидео:Это видео из этого сайта, немного бывает страшно, т.к. нагнетают немного содержание и звук, а так видео безопасно. Само видео чёрно-белое.Само содержание в основном это какой-то мальчик-подросток сидит в некой комнате на кресле и потом берёт телефон и типо говорит с кем-то по телефону и затем кладёт его на подставку для телефона. Потом на какое-то время мальчик лежит на полу животом и немного дышит, и в последние секунды демонстрируется лампа и затем выключается, и в конце появляется надпись «Pass it on, for the good of mankind» (англ.: передай это дальше, ради блага человечества).2 место:Useless.aviВидео:Следующее видео взято из того же сайта,что и предыдущее,но содержание почти пугающее,звук отсутствует.(P.S.:видео не для слабонервных,а если вы из таких,то лучше его не смотреть)Сначала показывается фото некого гоблина,затем появлется название видео на чёрном фоне.Потом показывается видео немного ужасного качества со старинными помехами,где в некой комнате сидит пленница с завязанными ртом и руками,сидящая на кровати,затем дверь открывает некий человек в маске(?) и впускает гориллу в комнату к пленнице,затем показывается фото гориллы без шерсти сначала с более тёмной яркостью,затем в оригинале.После фото снова появляется то самое видео,но там человек в маске уже закрывает дверь,оставляя наедине пленницу и гориллу,потом горилла приближается к девушке и залезает на кровать,затем появляется фото гориллы с раскрытой пастью и появляется видео где горилла ест девушку...На мало секунд появляется чёрный экран и в конце появляется скрин некого форума(?).1 место:JazzhandzВидео: https://youtu.be/CqO5vac6bjY?si=8WEpBLPpIzd-t2n0Наверно, почти каждый слышал об этом видео как «Руки/демоны из потолка», но никто не знал, откуда это видео. Само видео почти пугающее, слабонервным не рекомендую смотреть.Содержание видео:В начале человек от чего-то/кого-то убегает в другую комнату и тяжело дышит, затем включает фонарик и осматривает комнату, и тут начинается самое интересное — из потолка появляется рука, потом появляется ещё рука, и так каждый раз вырастала из потолка новая рука. Затем человек убирает фонарик и тяжело дышит, и через несколько секунд поднимает его и видит, что весь потолок оброс руками, и направляет фонарик на дверь, где из-под неё вырастали тоже руки, но уже мелкого размера, потом человек направляет фонарик на потолок и стену, где из стены тоже выросли руки. Потом человек поворачивается, и на этой же стене между картинами появляется глаз. Человек отдёргивается, и убирает фонарик на несколько секунд, и опять тяжело дышит. В конце он направляет фонарик на открытый шкаф, где из рук сформировалась фигура, и затем появляется скример — лицо из рук этой фигуры приблизилось к камере и зарычало, и человек заорал от страха и выронил камеру.На этом топ заканчивается, всем рәхмәт (спасибо) и сау булыгыз (до свидания), а также всего хорошего и лучшего.

Ключевые слова: Ютуб видео комната сайт авторский текст

