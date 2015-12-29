Normal Porn For Normal People

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 07:55

Любитель историй Просмотров: 630 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 07:55 by

Первым делом расскажу о стиле сайта. Он достает простой, невооруженным глазом видно, что этот сайт достаточно старый. На Главной странице виднеется лицо человека освещенной, скорее всего, свечой, это мне показалось достаточно страшным. Об интерфейсе пока все.Теперь поговорим о содержании сайта.На "шапке" есть разделы: Home – Главная страница, о которой я рассказывал выше. FAQ – Часто задаваемые вопросы, типа: "Что за бредовый сайт?!" И так далее...Updates – обновления сайта, это не интересно. Ну и следующие разделы не очень то и интересные.Ну, наконец-то приступим к самому вкусному.Раздел Videos – на нем содержатся достаточно странные видео, некоторые из них я отметил как самые странные и криповые на сайте, но о них позже. На сайте есть оригиналы некоторых, так называемых смертельных файлов, например – Obey The Walrus (танцующий трансвестит-дистрофик), I feel fantastic (да-да он впервые появился на этом сайте) и так далее.Но вот самые странные из них, от которых мне стало не по себе:Clean.avi – видео начинается с того что человек слышит странное завывание из ванной комнаты, и идет проверить. Открыв дверь он видит что на унитазе (закрытом) положив голову на раковину сидит человек у которого глаза закрыты повязкой.Он завывает, как щенок. Вдруг он резко встает и начинает языком лизать раковину, по-прежнему завывая. Все это продолжается 3 минуты. Потом он встает и смотрит в камеру (через повязку) несколько секунд и видео заканчивается.Видео:Shack.avi - тоже не менее странное видео. В оригинале показано, что автор снимает женщину в маске, которая ест на разрушенной кухне. Судя по виду из окна, действия происходят в лесу, через несколько секунд заходит мужчина в такой же маске и душит женщину. Та падает замертво, а мужчина, отбросив стул, надвигается на оператора. Видео заканчивается.Видео:На ю-тьбе измененное видео, так как мужчина на заднем плане просто стоит. На сайте иное видео, где мужчина душит женщину. Но его на сайте я не нашел.Ладно, выпуск был коротким, но писал я долго.Всем пока! Надеюсь, вам понравилось!

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