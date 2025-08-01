Magibon

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:08

Причина: Стилистика автора сохранена

paperspadekazan120 Просмотров: 80 Комментарии: 2 0 Вчера, 10:08 by

Я не знаю точного его даты появления, но, по некоторым данным, это видео из сайта https://www.magibon.com. Если это название видео ввести, то найдётся Википедия об ютуберше Magibon (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magibon), хотя и не только Википедия о ней, но ещё и сайт.Само видео:(Слабонервным не смотреть).Описание видео:Само видео чёрно-белое и длится всего 52 секунды. До 6 секунды камера приближается к батарее, где под пледом лежит какой-то человек в противогазе и с надписью «俺はフランク»/«I am Frank» (пер.: «Я Фрэнк»), на 7 секунде появляется момент в негативе, где личинки находились в глазу куклы, затем 25 кадр с половиной лица некой девушки (возможно, это та самая Magibon) с надписями «フフフ、お菓子よ» (пер.: «Хе-хе-хе, это сладости») и «合の奇麗な人形を見てくれ» (пер.: «Посмотрите на эту прекрасную куклу»). До 10 секунды человек начинает трястись и издавать звуки (возможно, батарея была выключена), затем неразборчивый 25 кадр и до 16 секунды появляется та самая девушка из вышеупомянутого 25 кадра. До 20 секунды человек в противогазе держит куклу (видео в волнистом эффекте), затем демонстрируется кукла, но в её глазу были личинки, затем поочерёдно показываются то кукла, то девушка, затем также поочерёдно показывается кукла то без негатива, то с ним, и так до 32 секунды. Затем на 2 секунды появляется видео с надписью «していま!» (япон.: «Я делаю это сейчас»). На 35 секунде в негативе появляется кукла, но личинки уже заселились и ещё в одном глазу куклы, затем до 46 секунды личинки в негативе бегают по платью куклы, и также появляется ещё одна надпись на японском — «旨い» (япон.: «Вкусно»). До 51 секунды в негативе показывается вся кукла, которая захвачена личинками, само изображение трясётся. В последней секунде появляется некое тёмное помещение. Всё видео сопровождается жуткими звуками.Перевод надписей на английском:1) Without your eyes I can't be blessed.2) For all I'll see is nothingness.3) Let magpies pick my worm-rid soul.4) And claim the two that others coined.5) For when we three and four are joined.6) Seven's secret will never to be told.7) What's to come is still unsure.8) In delay there lies no plenty.9) We'll count your crookeds sweet-and-twenty.10) Youth's a stuff will not endure.11) You'll be my Magdalena beating.12) Journeys end in lovers meeting.

Ключевые слова: Ютуб кукла личинки авторская история

Другие, подобные истории: