Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Видео-страшилки

Странный канал, связанный с Godess Bunny, и новое видео на нём

Buscando la salida (исп. - ища выход). Видео опубликовано 23 апреля 2017 года. Видео длится всего 52 секунды. Вначале появляется клоун и, покачиваясь, смотрит в камеру, сзади него красный диван, присутствуют пугающие звуки. С 5 по 14 секунды психоделические узоры и реверсивная музыка. С 14 секунды музыка становится поспокойнее, и появляется кукла и еще 1 кукла, у которой неправильные ноги. На 19 секунде сцена из фильма ужасов. С 22 по 23 секунды - карусель. Присутствует кладбище и горящий крест. Рядом с крестом Кук-кус-клан. Присутствует сатанинский обряд. В конце повесился человек-мумия.



Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:43
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 08:28 by IsmailПросмотров: 449Комментарии: 2
-3

Ключевые слова: Кукла видео ужас авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Любитель историй
Сегодня, 10:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 29
Обычное видео, таких в инете пруд пруди, только поискать надо. Ну ладно вроде нормально, плюс)
Зарегистрирован: 10.12.2016
#2 написал: ТурбоХОЙ
Сегодня, 16:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (71|-4)
Публикаций: 17
Комментариев: 887
Совершенно случайно увидел этот пост. Автор, "А по новее ничего нет" (с)
Не, ну серьёзно, я это видел года три назад, если не больше. Зачем это старьё выкладывать в 2k17-ом? Да и какой тебе Goddes Bunny в том же 2k17-ом? Да и вообще, причём он тут? В видео ни намёка на него нет. Это что, своего рода клик-бейт? Описание, кстати, оставляет желать лучшего. Минус
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.