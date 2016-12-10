Странный канал, связанный с Godess Bunny, и новое видео на нём

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:43

Причина: Изменён раздел.

Ismail Просмотров: 449 Комментарии: 2 -3 Сегодня, 08:28 by

Buscando la salida (исп. - ища выход). Видео опубликовано 23 апреля 2017 года. Видео длится всего 52 секунды. Вначале появляется клоун и, покачиваясь, смотрит в камеру, сзади него красный диван, присутствуют пугающие звуки. С 5 по 14 секунды психоделические узоры и реверсивная музыка. С 14 секунды музыка становится поспокойнее, и появляется кукла и еще 1 кукла, у которой неправильные ноги. На 19 секунде сцена из фильма ужасов. С 22 по 23 секунды - карусель. Присутствует кладбище и горящий крест. Рядом с крестом Кук-кус-клан. Присутствует сатанинский обряд. В конце повесился человек-мумия.

Ключевые слова: Кукла видео ужас авторская история

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