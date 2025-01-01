Каравай, или хлебобулочные изделия бывают разные

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:21

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:21 by

Жили-были, в своем небольшом домике, на самом краю деревни, почти у самого леса, старик со старухой. Детей у них не было. Да и пенсионных баллов, для достойной пенсии накопить им не удалось. Дед в своем сарае, оборудованном под столярную мастерскую, производил на заказ различные изделия. Он изготавливал: оконные рамы для дачных домиков, дверные блоки и простенькие двери, столики, скамейки, табуретки, а иногда люди заказывали гроб или могильный крест. Очень уж здорово кресты у него получались, душевно, каждый имел свой неповторимый облик. Старуха же все время хлопотала по хозяйству: дом, двор, небольшой огород, все в идеальном порядке и чистоте содержала.И вроде бы все хорошо у них было: забор выправлен, ворота и ставни покрашены, тропинки летом выкошены, зимой снег с них убран, грядки ровненько посажены, от сорняков прополоты, дрова напилены, наколоты и аккуратно в поленницу сложены. Но, вот там где все хорошо, там это «но» обязательно что-нибудь подпортит. Мелкий бизнес весьма нестабилен. Заказы сегодня есть, а завтра, как обрубило, ну полное их отсутствие, а нет их, так и поесть купить не на что. Вот и пришлось однажды деду поехать в город и взять небольшой кредит. После заказы появились, клиенты деньги платить стали, а дед их был вынужден в банк на погашение кредита отдавать. Поесть дома нечего, даже мышь повесилась. Не выдержала голода и повесилась за диваном, на куске старухиной пряжи. И вот как-то, с раннего утра, дед с бабкой все в доме перерыли, банки из-под круп перетрясли, остатки муки ссыпали, крахмала добавили и всего прочего, что дома съедобного нашлось по крупицам, замесили тесто и в печь. В горячей печи тесто поднялось, пузырями пошло, стал появляться румянец. Дед прихватку взял, да за хлебом свежеиспеченным потянулся, тут его редкие волосы дыбом и встали, челюсть пластиковая выпала на пол, а сам он неловко приземлился на пятую точку. Крупные пузыри на булке хлеба раскрылись и теперь на деда таращились просто жабьи, мутные глаза. Молниеносно, словно юноша, старик вскочил, вытолкал удивленную бабку из избы во двор, схватил в сарае могильный крест, изготовленный на заказ, и помчался с ним в избу. Там, размахивая крестом и выкрикивая что-то нечленораздельное беззубым ртом, он несколько минут гонялся за лупоглазым караваем, который бегал на тонких ножках и пытался прикрыться своими тонкими ручками. Затем, перед взглядом ошарашенной бабули, гонки какое-то время продолжались во дворе, пока дед, наконец-то изловчившись, с размаху, ударом креста, ни отправил лупоглазое чудовище в полет, через забор в сторону леса.Заяц, живший неподалеку, частенько проверял деревенские огороды на наличие всяких вкусняшек: у кого капусткой поживиться, у кого морковкой, где просто кору кустарников погрызет. В тот день он отправился на очередную вылазку в деревню. У крайнего дома его внимание привлек непривычный предмет. Пышный каравай лежал прямо на краю леса. Заяц осторожно подошел и только стал его обнюхивать, как неожиданно открылись два глаза, выпуклых, словно у жабы. Косой от неожиданности сиганул в сторону леса, но сделал это весьма неловко, насадив свою тушку на острый сучок сосны, росшей неподалеку. И пока душа зайца отлетала в мир иной, каравай поднялся и на тонких ножках, пошатываясь, неуверенной походкой пошел в лес.Долго ли шел каравай по лесу, точно не скажу, ведь время в лесу идет незаметно, но встретился ему на пути матерый, серый волк. Каравай, к лесному жителю, и интереса то не проявил, а волк, как увидел лупоглазое чудо, аж на спину от страха завалился, всеми лапами перебирать начал, вскочил и с пробуксовками в церковь сельскую помчался, грехи замаливать. Забежал в церковь, бока вздымаются, язык вывалился, глаза бешеные, в лапах дрожь. Увидел его поп, ругнулся скверно, во двор выскочил, с пожарного щита лом схватил, догнал беднягу и ломом перекрестил. Прихожане, ставшие свидетелями странного происшествия, еще долго были в шоке, а вот попадье волчья шкурка, брошенная на пол возле кровати, очень понравилась.Каравай же все шел и шел по лесу дальше. Увидал его медведь - зверь крупный и авторитетный, но и тот аж дар речи потерял, спешно в эмиграцию подался, в лес самый дальний, о котором только слышал в своей жизни. Бежал медведь долго, только пятки сверкали, потом шел, потом опять бежал, так и на дорогу выскочил, а тут фура груженая, раскатала она несчастного на добрую сотню метров. Потом, клочки медвежьей шерсти, еще долго, то тут, то там, лежали на обочине.А каравай, не обративший на медведя особого внимания, все шел и шел по лесу дальше, шел и изучал мир лесной своими жабьими глазенками. Тут навстречу ему лиса. Лиса весьма пожилая, с мутным взором слепых глаз, рыжая шерсть на ней сильно выгорела, став почти бледно-желтой. Она потянула носом воздух, учуяв запах свежего хлеба, мягкой походкой подбежала к караваю и ухватила его за бочок, своими желтыми от возраста, но весьма острыми зубами. И как ни выпучивал каравай свои жабьи глаза, как ни кричал с надрывом, а лиса его съела. Ведь она давненько была слепа, а к чужим страданиям вообще глуха с рождения.Деда же с бабкой, сосед в беде не оставил, помог по-соседски справиться с временными трудностями. Ведь человеком он был хорошим, хоть и буржуином и денег своим работникам платил мало, а работать заставлял много, но то же традиция такая. А уж традиции у нас, в отличие от законов, народ принимает, хоть и не всем они нравятся.

Ключевые слова: Фанфик юмор сказка каравай авторская история

Другие, подобные истории: