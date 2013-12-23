Для любви смерти не существует

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 071 Комментарии: 8 +16 Сегодня, 13:21 by

Эту историю рассказала моей маме моя двоюродная тетя. События произошли с ней лично.Была у тети семья и любимый муж, отношения между ними (мужем и женой) были очень хорошие. Любили друг друга, уважали, во всем друг другу помогали, растили троих детей. Прожили вместе 20 лет. Муж тети тогда работал в колхозе.И вот на работе пришлось ему заниматься обработкой пшеницы ядохимикатами для посева. То ли не пользовался защитным средством, то ли другая какая причина, но надышался ядовитыми испарениями и по дороге в больницу умер.Тетя очень горевала, как вечер, так сядет с его фотографией в руках и разговаривает с ней.Дети разъехались, осталась она одна в доме. Когда муж был жив, держали большое хозяйство, за огородом ухаживали, который, тоже был не таким уж маленьким. Жили дружно, все у них спорилось.После смерти мужа тетя хозяйство свое не уменьшила, старалась сама справляться, но было тяжело, стала она менее общительной, замкнутой, очень редко улыбалась, похудела, осунулась. Родственники помогали как могли, утешали, на что она не очень-то реагировала. Казалось, что сутками только о покойном муже и думала, в принципе, так и было.Потом стали ей говорить о том, что нельзя так убиваться за покойником, нужно жить, создавать новую семью ну и все в таком духе, на что она реагировала равнодушно.Прошло немного времени, моя мама, с которой тетя поддерживала очень тесную связь, заметила, что тетя изменилась в лучшую сторону, стала прихорашиваться, повеселела. У мамы возникло подозрение о появившемся мужчине, и она ее об этом спросила, но тетя уходила от ответа. Мама посчитала, что не стоит в душу лезть, сама, придет как время, расскажет.И рассказала, только от ее рассказа у мамы волосы зашевелились (по ее словам).Оказывается, вечерами, находясь одна в доме, плакала, тужила за мужем и «приплакала» его. Он к ней стал приходить. Сама тетя поначалу думала, что во сне. Они с ним разговаривали о проблемах и делах житейских. И так всю ночь.Под утро она засыпала, а проснувшись, приходила к выводу, что все ей приснилось, пока не произошел один случай.Дело было поздним летом, когда на огородах убирали урожай, тетя с утра до позднего вечера была занята хозяйством и огородом. На огороде в тот день убирала кукурузу. Ее тогда сажали много, чтобы зимой было, чем скотину кормить. Так вот, она ее срезала, сложила в стопки и оставила на огороде, чтобы на следующий день отделить, почистить початки и так далее.Ночью снится ей сон, как она поначалу думала.Пришел муж, зашел в дом. Она обрадовалась, стала расспрашивать его о чем-то, но он ответил, что нет у них времени на разговоры, нужно кукурузу с огорода убрать. Погода испортится, будет дождь, а тетя сама не справится, вот он пришел ей помочь.Вышли они в огород, вместе сделали всю работу, отделили и почистили початки, сложили в сарай, а остальное сложили куда-то под навес, чтобы дождь не намочил. В общем, урожай убрали.Утром, тетя проснулась, а на улице дождь. Оделась, выбежала во двор - спасать свою кукурузу, а огород полностью убран, початки в сарае аккуратно сложены, стебли под навесом.Вот такая история произошла с моей тетей.

Ключевые слова: Семья смерть тетя покойный муж урожай

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