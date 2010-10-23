КрестыХочу рассказать историю о моем дедушке, она реальная, ее рассказала бабушка моей маме, моим теткам, а они рассказали уже мне.
Когда мой дедушка был молодой, он иногда хорошо отмечал со своими друзьями конец рабочего дня, иногда возвращался поздно, работал на тракторе в нашей деревне. И вот однажды, а зима стояла лютая и трескучая, мороз не проходил, и очень сильно ему приспичило попариться в бане.
Как назло, дрова кончились, он знал это, проезжая мимо старого деревенского кладбища.
В голову ему пришла жуткая мысль, он приостановил лошадь и, недолго думая, пошел выдергивать кресты из могил, прямо в тихую, безмолвную ночь, лишь луна следила безмолвно за ним, и не было больше никого вокруг: из живых - только лошадь и он.
Дедушка приехал за полночь, в телеге свежевырванные кресты из могил.
Бабушка голосила, взывала к Богу, что неугодное дело это, тем более ночью, а еще и баню топить собрался. Дедушка затопил баню, используя кресты вместо дров, попарился в бане.
А после бабушка рассказывала моей маме, а та мне, что всю ночь он кричал и молил старуху оставить его в покое, так как та душила его и кричала — отдай мой крест!
Наутро он говорил, что чувствовал ледяное прикосновение рук старухи.
Бабушка кляла его на чем свет стоит, ругала как только могла. Честно говоря, дальше я не помню, чем у них все это закончилось, вроде как бабушка заставила его вернуть на могилы новые кресты, но мне эта история в свое время очень сильно запомнилась.
Автор неизвестен.
Источник.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 268Комментарии: 4
Ключевые слова: Дедушка конец рабочего дня старое кладбище ледяное прикосновение рук