Кресты

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 268 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 07:04 by

Хочу рассказать историю о моем дедушке, она реальная, ее рассказала бабушка моей маме, моим теткам, а они рассказали уже мне.Когда мой дедушка был молодой, он иногда хорошо отмечал со своими друзьями конец рабочего дня, иногда возвращался поздно, работал на тракторе в нашей деревне. И вот однажды, а зима стояла лютая и трескучая, мороз не проходил, и очень сильно ему приспичило попариться в бане.Как назло, дрова кончились, он знал это, проезжая мимо старого деревенского кладбища.В голову ему пришла жуткая мысль, он приостановил лошадь и, недолго думая, пошел выдергивать кресты из могил, прямо в тихую, безмолвную ночь, лишь луна следила безмолвно за ним, и не было больше никого вокруг: из живых - только лошадь и он.Дедушка приехал за полночь, в телеге свежевырванные кресты из могил.Бабушка голосила, взывала к Богу, что неугодное дело это, тем более ночью, а еще и баню топить собрался. Дедушка затопил баню, используя кресты вместо дров, попарился в бане.А после бабушка рассказывала моей маме, а та мне, что всю ночь он кричал и молил старуху оставить его в покое, так как та душила его и кричала — отдай мой крест!Наутро он говорил, что чувствовал ледяное прикосновение рук старухи.Бабушка кляла его на чем свет стоит, ругала как только могла. Честно говоря, дальше я не помню, чем у них все это закончилось, вроде как бабушка заставила его вернуть на могилы новые кресты, но мне эта история в свое время очень сильно запомнилась.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Дедушка конец рабочего дня старое кладбище ледяное прикосновение рук

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