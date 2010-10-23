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Истории из жизни

Кресты

Хочу рассказать историю о моем дедушке, она реальная, ее рассказала бабушка моей маме, моим теткам, а они рассказали уже мне.
Когда мой дедушка был молодой, он иногда хорошо отмечал со своими друзьями конец рабочего дня, иногда возвращался поздно, работал на тракторе в нашей деревне. И вот однажды, а зима стояла лютая и трескучая, мороз не проходил, и очень сильно ему приспичило попариться в бане.
Как назло, дрова кончились, он знал это, проезжая мимо старого деревенского кладбища.
В голову ему пришла жуткая мысль, он приостановил лошадь и, недолго думая, пошел выдергивать кресты из могил, прямо в тихую, безмолвную ночь, лишь луна следила безмолвно за ним, и не было больше никого вокруг: из живых - только лошадь и он.
Дедушка приехал за полночь, в телеге свежевырванные кресты из могил.
Бабушка голосила, взывала к Богу, что неугодное дело это, тем более ночью, а еще и баню топить собрался. Дедушка затопил баню, используя кресты вместо дров, попарился в бане.
А после бабушка рассказывала моей маме, а та мне, что всю ночь он кричал и молил старуху оставить его в покое, так как та душила его и кричала — отдай мой крест!
Наутро он говорил, что чувствовал ледяное прикосновение рук старухи.
Бабушка кляла его на чем свет стоит, ругала как только могла. Честно говоря, дальше я не помню, чем у них все это закончилось, вроде как бабушка заставила его вернуть на могилы новые кресты, но мне эта история в свое время очень сильно запомнилась.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 268Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Дедушка конец рабочего дня старое кладбище ледяное прикосновение рук

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Комментарии

#1 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 08:20
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 342
Синька — зло!

Что-то истории в последнее время какие-то крайне сумбурные... И зачем столько родственников упоминать noknow
Лучше бы пояснили, как это в лютый мороз среди зимы в деревне дров могло не оказаться, в доме же наверняка запас был. Вот это точно мистика.
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:20
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1119|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 795
Дед --- беспредельщик какой-то.... А может на всю голову уроненый: такое удумать... и да, полностью согласен с предыдущими комментариями...

Я на тракторе пахал,
После, как всегда, бухал.
Ну, и баньку я любил...
Только кто-бы затопил

Ведь дровишек не привёз
(Хоть на улице мороз)...
Всё херня! Ведь знаешь ты
Есть на кладбище кресты

На дрова их порублю
Ими баньку затоплю...
Пусть орёт моя бабулька
Мне всё с пъяни "по фигульке"

Ну, а ночью, твою ж мать
Не давала мне поспать
Очень страшная старуха
И орала мне на ухо

Не поверишь (вот те крест!!!):
Что б вернул её я крест.
Мораль сей сказки такова:
Кресты с погоста ---- не дрова!
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#3 написал: Доктор Ник
Сегодня, 09:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 244
smile smile Забавно!А односельчане с ним ни чего после этого не сделали?????
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (119|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 585
Вот ведь идиота кусок! А дров в запасе не было по-видимому потому ,что дед раздолбай.
Журналисту +
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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