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Страшные Арты

Изделия из "человеческой" кожи

Изделия из "человеческой" кожи.


Нет, речь не пойдет о фашистах, Ильзе Кох и ее ужасающих изделиях. Однако многим не дают покоя эти "подвиги" и потому они делают свои "произведения" в этом стиле, видимо считая это модным и необычным. Самое ужасное, что на это кто-то смотрит, кто-то это даже покупает. Особо восприимчивых просим не смотреть.

«Плотская» мода от Николы Константино - обувь и аксессуары имитирующие человеческую кожу

Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи

Оливье Гулет шьет изделия из особого синтетического материала, очень напоминающего человеческую кожу


Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи

Зловещего вида куртки – 600 евро, юбки – по 250, жилеты – 450 евро, сумочка в виде зародыша с лямкой-пуповиной – 180 евро, обычная сумка – 300 евро, ремни, ошейники, браслеты – от 60 до 130 евро. На сумки в виде отрезанной головы и рюкзаки цены пока не установили.

Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи

Из материалов, похожих на человеческую кожу, делают не только одежду и аксессуары, но и предметы интерьера и даже мебель.


Изделия из "человеческой" кожи

Эта мебель в миниатюре - как украшение, но, думаю и до обычных размеров доберется скоро.

Изделия из "человеческой" кожи

Cao Hu - еще один креативщик.

Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи

Андреа Хэйслер - палатка имитирующая человеческие внутренности.

Изделия из "человеческой" кожи

Кстати говоря - ходят слухи, что в Европе на самом деле существует фирма по производству вещей из натуральной человеческой кожи. При этом всё происходит по согласию: человек завещает свою кожу, а его родственники после смерти получают оплату. Товары предназначены только для элитной и предельно взыскательной публики. Кошелёк обойдётся от 9 тысяч евро, ремень — от 10 тысяч. А вот туфли уже стоят выше 18 тысяч евро.

И на по следок:


Мечта маньяка: самая пугающая линия одежды. Заплатили бы вы сотни, а то и тысячи долларов за одежду, словно сотканную из ночных кошмаров? Дизайнеры Кайла Арена и Тоби Баррон выпустили линию одежды под названием Ed Gein, которая способна...

Изделия из "человеческой" кожи
Изделия из "человеческой" кожи

Автор: Millefeuille.
Источник: тут.
Сегодня, 12:50 by LemurПросмотров: 57Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кожа галантерея одежда имитация

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