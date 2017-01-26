Изделия из "человеческой" кожи

Изделия из "человеческой" кожи.

Нет, речь не пойдет о фашистах, Ильзе Кох и ее ужасающих изделиях. Однако многим не дают покоя эти "подвиги" и потому они делают свои "произведения" в этом стиле, видимо считая это модным и необычным. Самое ужасное, что на это кто-то смотрит, кто-то это даже покупает. Особо восприимчивых просим не смотреть.



«Плотская» мода от Николы Константино - обувь и аксессуары имитирующие человеческую кожу

Оливье Гулет шьет изделия из особого синтетического материала, очень напоминающего человеческую кожу



лямкой-пуповиной – 180 евро, обычная сумка – 300 евро, ремни, ошейники, браслеты – от 60 до 130 евро. На сумки в виде отрезанной головы и рюкзаки цены пока не установили.

Из материалов, похожих на человеческую кожу, делают не только одежду и аксессуары, но и предметы интерьера и даже мебель.





Эта мебель в миниатюре - как украшение, но, думаю и до обычных размеров доберется скоро.



Cao Hu - еще один креативщик.



Андреа Хэйслер - палатка имитирующая человеческие внутренности.



Кстати говоря - ходят слухи, что в Европе на самом деле существует фирма по производству вещей из натуральной человеческой кожи. При этом всё происходит по согласию: человек завещает свою кожу, а его родственники после смерти получают оплату. Товары предназначены только для элитной и предельно взыскательной публики. Кошелёк обойдётся от 9 тысяч евро, ремень — от 10 тысяч. А вот туфли уже стоят выше 18 тысяч евро.

И на по следок:





Мечта маньяка: самая пугающая линия одежды. Заплатили бы вы сотни, а то и тысячи долларов за одежду, словно сотканную из ночных кошмаров? Дизайнеры Кайла Арена и Тоби Баррон выпустили линию одежды под названием Ed Gein, которая способна...

Lemur Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:50 by

Зловещего вида куртки – 600 евро, юбки – по 250, жилеты – 450 евро, сумочка в виде зародыша сАвтор: Millefeuille.Источник: тут

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