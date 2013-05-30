Взято из сети...

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Летяга Просмотров: 72 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:41 by

Это произошло летом 2009 года. Я тогда работал экспедитором на машине. Мы с водителем Валерой ехали домой с последнего рейса. Время около 3 часов ночи. Едем уставшие, слушаем музыку, наслаждаемся дорогой и спокойствием. Замечаем голосующую женщину. Решаем остановится и помочь. К нам подбегает обычная женщина, лет 30. Она, сбиваясь и дрожа, попросила помочь ей вытащить застрявшую машину из леса. Мы переглянулись с Валерой. Нам это показалось странным, но, посовещавшись, решили помочь, в жизни всякое бывает.Посадили её в машину и поехали. Ехали минут 10 по лесу, не больше. Увидели в небольшой луже легковушку. Я, открыв дверь, пошёл за тросом, девушка пошла к машине. Валера стоял рядом и осматривал её машину. Взяв из кузова трос, я пошёл к её машине, и понял что тут что то не то. Машина стояла не задом к нам, а передом. Получается, барышня заехала сюда не с трассы, а приехала из леса. Меня пробила дрожь. Отозвал Валеру в сторону, и поделился с ним о странности ситуации. Решили помогать до конца.Подцепили её машину за трос и вытащили, задом проехали до развилки дорог. Она посигналила, и я пошёл отцеплять трос. Попрощавшись с ней, мы пропустили её вперёд, и буквально через 5 минут поехали за ней. Через 10 минут понимаем, что трассы нету, хотя должна быть. Нас охватил шок. Мы остановились и стали вспоминать, как ехали сюда. После 30 минут катания по лесной дороги мы с Валерой были в панике. Телефоны не ловили, темнота, и кругом лес. Через 1 час мы остановились и попытались успокоится. И тут я предложил поехать в обратную сторону. Развернувшись, поехали обратно. И - чудо - через 20 минут увидели полосу трассы. Выехав на дорогу, мы остановились на обочине, приходя в себя. Как трасса оказалась впереди нас, если, по логике, она должна быть позади нас? Потихоньку придя в себя, мы поехали домой.Проехали около часа, как увидели аварию....и тут нас охватил ужас. Это машина той женщины, которой мы помогли в лесу. Мы остановились, нам было не проехать, дорогу перегородила перевернувшиеся фура. Рядом с ней стояла разбитая машина той женщины. Подошедший гаишник попросил подождать. Валера спросил, когда это произошло. Немного помолчав гаишник ответил что примерно 3 часа назад. Мы впали в ступор. Эта машина ездила 2 часа назад, а тут такое. Узнав, что погибла женщина, мы задрожали. Через 30 минут мы уже ехали домой, каждый думая о своём. Через 3 дня разбился на машине Валера, и я остался единственным свидетелем этой непонятной истории, которую запомнил на всю жизнь.Автор публикации - Минора.

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