ksenoshiko.mp3

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:50

meowzi Просмотров: 44 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 07:50 by

Название: ksenoshiko.mp3.Класс: опасный.Распространение: 2017. В глубокой сети.Разжеванная история и описание от автора.Файл представляет из себя композицию неизвестного автора, который утверждает, что ночью видит сны с присутствием Ксеношико (по рассказам автора, это истинный повелитель смерти, пыток и человеческой боли. Больше информации он давать отказался, потому что якобы "он его унесёт с собой"). После 16 сна, где автор прятался во всем аду от Ксеношико, наутро автор начал сразу же писать композицию, длинной в 17:28 минут. После того как он написал саму композицию, он пришёл в себя и чувствовал, как будто композицию делал не он. Он как будто был просто наблюдателем. Но открыть файл он не смог - каждый раз, когда он пытался нажать на кнопку проигрывателя, его руки дрожали так, будто его пытают током. Но сил ему хватило только на то, чтобы выложить файл в DeepWeb на ныне закрытый форум. Автор решил позабавиться - выложил на форум педофилов. На этом форуме обсуждали как заманивать, где прятать, как сделать лабораторию, как избавляться и т.д... Думаем, в подробности вникать не стоит. На следующее утро с ним связались 4 анонима. Они сказали, что если бы не родственники, они бы давно уже были на том свете. Эти аноны бились головой об стенку до потери сознания. Родственники их находили в крови, их лоб был разбитый. Автор никому не ответил и последнее что он написал в форуме: "Я видел во сне Ксеношико в 17 раз. Это был последний раз. Он мне сказал, что эта композиция - вздох его величия. Этой композицией он манит людей в вечно-посмертную иллюзию. Я не чувствую управления над собой. Я хочу нажать на проигрыватель. Но мои руки уже не дрожат. Дрожат мои глаза". Сам автор, кстати говоря, является русским, как и аноны, писавшие эту статью.Воздействие.При полном прослушивании этого файла появляется чувство дереализации. Человек начинает вспоминать события давнего прошлого, - когда небо было синее, трава зеленее, птички чирикали громко... После 5-8 минут мыслей, человек резко начинает биться головой об стенку. Делает он это в течение 30 минут (и не спрашивайте откуда мы взяли пациентов). Но если же не дать человеку биться об стену, или смягчить ее, то он начнёт стонать как собака с агонией. Только после часа человек приходит в себя, и вроде бы после этого все нормально...Дальнейшая судьба.Думаю вам, любителям смертельных файлов и т.п., это будет неинтересно. Но напишем для любопытных. Сам форум с файлом закрыли (скорее всего из-за файла), а что стало с автором - неизвестно. Его последнее сообщение мы описали выше, где описание. Нам удалось сохранить файл, и единственное, что мы можем сказать - не дай бог он попадёт к вам руки. Он внушает страх ещё до его прослушивания. Мы просто выложим безопасную версию в длину 05:06 минут, и делайте с ним что хотите. Оригинал должен остаться у нас, на той стороне сети - ничего более. Верить ли вам нам или нет - ваше дело. Нам все равно. Нам тоже изначально казалось, что автор - больной на голову ублюдок и паскуда. "Ксеношико", пытки, боль и т.п. кажутся г*вном. Но просто помните - есть вещи, которые лучше не трогать. Лучше оставить все как есть.Описание безопасной версии.Файл представляет собой пятиминутную композицию, состоящую из искажённой гитарной мелодии и непонятных высокочастотных шумов, на фоне чего создается дискомфортная атмосфера и может возникнуть головная боль. Долгое прослушивание не желательно, шум сильно давит на уши, хотя и является значительно безопасной от опасной версии. Отличается безопасная композиция от оригинал тем, что звуки, скорость и шумы были много раз переделаны в более мягкий вариант. Укоротили, дабы не возникало слишком много вопросов от других анонов.

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