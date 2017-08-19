Нечто

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 20:38

Nikita_from_crystal_lake Просмотров: 36 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:38 by

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История произошла летом прошлого года. Была ночь. Я, как обычно, сидел за компьютером и читал очередной рассказ из интернета. Из прихожей послышался скрип половиц. Я выглянул из своей комнаты. Там, естественно, никого не было. "Кошка", - подумал я и продолжил чтение. Через несколько минут скрип раздался снова. Ожидая снова никого не увидеть, я повернулся к дверному проёму, собираясь встать и выглянуть в прихожую.Но стоило мне посмотреть в дверной проём, как меня сковал страх. Там стояло... что-то. Я даже не знаю, как описать его. Это было низкое существо, где-то около метра ростом, оно напоминало человека. Чёрные глаза были очень маленькими даже для его пропорций, кожа была очень тёмной, словно состояла из самой тьмы. Лишь свет от лампы выдал, что это нечто реальное, а не очередное видение, навеянное рассказами. Я смотрел на него несколько минут. Всё это время я боялся пошевелиться, меня обуял нечеловеческий ужас.Вдруг существо скрылось в темноте. Отойдя от шока, я захлопнул дверь подпёр её столом-книжкой, стоявшем в моей комнате в сложенном состоянии. Всю ночь из-за двери раздавались скрипы половиц: то из кухни, то из зала, то из прихожей. Несколько раз это скреблось в дверь. В такие моменты я думал, что слягу от инфаркта прямо там.К утру всё затихло, но я не выходил, пока за окном не посветлело. Убрав стол от двери, я вышел. Первым делом я пошёл на кухню и взял там самый большой нож. Потом я, дрожа всем телом, обошёл остальные комнаты. Кошку я так и не нашёл. Знать не хочу, что с ней стало.Зайдя в зал, я увидел широко открытую дверь балкона. Тут я вспомнил, что забыл закрыть её вчера вечером. Стало понятно, как оно попало в квартиру и как покинуло её. По крайней мере, я надеюсь, что покинуло. Ведь порой из прихожей раздаются скрипы половиц.