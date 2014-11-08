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Истории из жизни

Кто это там ворочается?

Это произошло достаточно давно, около десяти лет назад думаю. Зима была, время - около 9 часов вечера. Я находился в гостиной и смотрел телевизор, в одной комнате и на кухне были мои домашние, а в другой комнате было темно, и там никого не было, домашних животных у нас на то время не имелось.

Дверь в пустующей темной комнате была открыта. Так вот, сижу я, значит, в гостиной на диване и смотрю телевизор, и тут слышу, что в пустующей комнате как будто кто-то ворочается на кровати... а я знаю, что там никого нет, потому что все мои домашние находились в других частях квартиры. Да и звук этого ворочания был такой отчетливый, что это просто не могло показаться. Естественно, я испугался и рванул на кухню, чтоб рассказать о том, что произошло. Мое испуганное лицо заставило всех сразу поверить мне.

Тут все собрались в гостиной, и давай слушать... И, буквально через полминуты, этот звук повторился... Но все были уверены, что никто не мог пробраться к нам в квартиру. Все замерли, стоим дальше, слушаем. Этот звук еще раз повторился где-то в течение двух минут после первого. Все уже конкретно напуганы. Дальше слушаем в течение примерно минут пяти, но этот звук уже не повторился. Решили зайти в комнату и посмотреть. Зашли, включили свет, и, естественно, там не было никого. Свет оставили гореть и пошли на кухню все, обсуждали мы это потом еще часа три, наверное. Ложиться спать после этого, жуть как страшно было, учитывая тот факт, что я в этой комнате спал. Но, в ту ночь я лег спать в гостиной, и то, поспать, от жути произошедшего, у меня почти и не получилось. Потом еще долгое время после этого страшно было спать в той комнате. Сейчас я вырос, и никакого страха, конечно, уже нет, но вспомнить интересно. Ну, как-то так. Такая история. Надеюсь, интересно читать было.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:44 by SibiryakПросмотров: 160Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Жуть страх сущности паранормальное квартира авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 01:06
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 284
Анекдот вспомнился.

Ночь, Абрам не спит, ворочается.
Сара:
- ты что ворочаешься?
- завтра Мойше рубль долга надо отдавать...
Сара встаёт и стучит в соседскую стену:
- Мойша, Абрам тебе рубль не отдаст!
И Абраму:
- Спи, Абрам, пусть Мойша ворочается!
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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