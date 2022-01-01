Это красивое видео, но люди не могут досмотреть его до конца

Это красивое видео, но люди не могут досмотреть его до концаВ этой истории фигурируют три лица. Девушка в видео, человек - который остался жив и рассказал нам её "Свидетель", и мужчина в видео "Автор". В феврале 2022го года на ютуб канале было выложено видео, на первый взгляд примечательное лишь тем - что в нём красиво рисовался портрет, но смотря его без остановки, на смотрящих непременно накатывало чувство тревоги, а порой и панического страха, в конце видео фигурирует девушка, которую забирает мужчина, на этом видео кончается. Спустя несколько дней под видео появился комментарий "Найдите меня", и ссылка на страницу, спустя несколько минут комментарий был удалён, но я успел связаться с автором, он поведал мне истину о видео. Это единственный источник, который приоткрыл тайну леденящего ужаса, который человек испытывает при просмотре. Свидетель рассказал, что на видео его знакомая. Однажды она рассказала о том, что некий скульптор пригласил её на съёмки. Они не общались плотно, и свидетель не обратил внимания на то, что следующую неделю она не писала. Спустя месяц, он увидел то самое видео со знакомой, и увиденное его обеспокоило, он видел работы Автора и до этого, на них были изображены девушки, но они застывали в пугающих, безмолвных образах, не иначе как скульптуры, и эта не стала исключением. В конце видео Автор уводил девушку, но в её глазах уже не было жизни, она будто смотрела в бездну. В этот момент свидетель срочно написал девушке, но ответа не последовало. Так прошла неделя. Ещё одна. Он пробовал искать связи с её родственниками, но попытки ни к чему не привели, мысли о том, чтобы обратиться в полицию останавливались каждый раз, когда он понимал что в этом нет смысла, ведь преступления не было, лишь его догадки, но однажды догадки стали явью.
_____Встреча_____
В один из дней свидетель гулял по частному сектору, там стояли разные красивые дома, но его внимание привлёк один. Он не отличался изяществом, более того, он был похож на заброшенный, но в окне он увидел силуэт. Человек в окне будто следил за ним, и свидетель как бы незаметно решил подойти ближе. Присмотревшись, он понял, что это скульптура, словно манекен, но с аккуратными вырезами по всему телу, присмотревшись ещё немного, он замер в немом испуге. Это была она. Его знакомая девушка. Она застыла в безмолвной гримасе, спокойной, но пугающей, как портрет в видео. Как только страх отпустил, он тут же начал, как в трансе, идти в сторону манекена, подходя ближе к окну, он понимал, что этого не может быть, мысли переливались из одной в другую, она наслаивались на планы действия и предположения о необратимом, пока весь этот поток не прервало сжимающее чувство в районе плеча. Что-то резко остановило его и развернуло назад, резко и бесцеремонно, но когда он обернулся, в его глазах возник ещё больший ужас. Перед ним стоял тот самый Автор, мужчина с видео. Огромных размеров и в белой рубашке. Он с легкостью, как пушинку, развернул свидетеля, в его глазах читалась фраза "Ты не знал куда шёл и теперь никто не узнает", - руки железным замком сковали шею свидетеля, и, уже теряя сознание от удушения, из последних сил он смог вырваться из рук Автора, и, сломя голову, убежать. Лишь поняв, что погони нет и почувствовав себя в безопасности, свидетель отдышался и срочно вызвал полицию, но по приезду в тот дом ни статуи, ни Автора они там не обнаружили, лишь старый граммофон, на котором зациклено играла жуткая мелодия из видео, и химикаты для бальзамирования. Спустя ещё два дня страница свидетеля в соцсети была удалена. Вот ссылка на то самое видео https://www.youtube.com/watch?v=CXcylrdd3D4 Надеюсь, у вас получится узнать немного больше информации о том, что могло произойти.
https://www.youtube.com/watch?v=CXcylrdd3D4
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:43 by U KnowПросмотров: 161Комментарии: 0
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