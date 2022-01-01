Это красивое видео, но люди не могут досмотреть его до конца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

U Know Просмотров: 161 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:43 by

В этой истории фигурируют три лица. Девушка в видео, человек - который остался жив и рассказал нам её "Свидетель", и мужчина в видео "Автор". В феврале 2022го года на ютуб канале было выложено видео, на первый взгляд примечательное лишь тем - что в нём красиво рисовался портрет, но смотря его без остановки, на смотрящих непременно накатывало чувство тревоги, а порой и панического страха, в конце видео фигурирует девушка, которую забирает мужчина, на этом видео кончается. Спустя несколько дней под видео появился комментарий "Найдите меня", и ссылка на страницу, спустя несколько минут комментарий был удалён, но я успел связаться с автором, он поведал мне истину о видео. Это единственный источник, который приоткрыл тайну леденящего ужаса, который человек испытывает при просмотре. Свидетель рассказал, что на видео его знакомая. Однажды она рассказала о том, что некий скульптор пригласил её на съёмки. Они не общались плотно, и свидетель не обратил внимания на то, что следующую неделю она не писала. Спустя месяц, он увидел то самое видео со знакомой, и увиденное его обеспокоило, он видел работы Автора и до этого, на них были изображены девушки, но они застывали в пугающих, безмолвных образах, не иначе как скульптуры, и эта не стала исключением. В конце видео Автор уводил девушку, но в её глазах уже не было жизни, она будто смотрела в бездну. В этот момент свидетель срочно написал девушке, но ответа не последовало. Так прошла неделя. Ещё одна. Он пробовал искать связи с её родственниками, но попытки ни к чему не привели, мысли о том, чтобы обратиться в полицию останавливались каждый раз, когда он понимал что в этом нет смысла, ведь преступления не было, лишь его догадки, но однажды догадки стали явью._____Встреча_____В один из дней свидетель гулял по частному сектору, там стояли разные красивые дома, но его внимание привлёк один. Он не отличался изяществом, более того, он был похож на заброшенный, но в окне он увидел силуэт. Человек в окне будто следил за ним, и свидетель как бы незаметно решил подойти ближе. Присмотревшись, он понял, что это скульптура, словно манекен, но с аккуратными вырезами по всему телу, присмотревшись ещё немного, он замер в немом испуге. Это была она. Его знакомая девушка. Она застыла в безмолвной гримасе, спокойной, но пугающей, как портрет в видео. Как только страх отпустил, он тут же начал, как в трансе, идти в сторону манекена, подходя ближе к окну, он понимал, что этого не может быть, мысли переливались из одной в другую, она наслаивались на планы действия и предположения о необратимом, пока весь этот поток не прервало сжимающее чувство в районе плеча. Что-то резко остановило его и развернуло назад, резко и бесцеремонно, но когда он обернулся, в его глазах возник ещё больший ужас. Перед ним стоял тот самый Автор, мужчина с видео. Огромных размеров и в белой рубашке. Он с легкостью, как пушинку, развернул свидетеля, в его глазах читалась фраза "Ты не знал куда шёл и теперь никто не узнает", - руки железным замком сковали шею свидетеля, и, уже теряя сознание от удушения, из последних сил он смог вырваться из рук Автора, и, сломя голову, убежать. Лишь поняв, что погони нет и почувствовав себя в безопасности, свидетель отдышался и срочно вызвал полицию, но по приезду в тот дом ни статуи, ни Автора они там не обнаружили, лишь старый граммофон, на котором зациклено играла жуткая мелодия из видео, и химикаты для бальзамирования. Спустя ещё два дня страница свидетеля в соцсети была удалена. Вот ссылка на то самое видео https://www.youtube.com/watch?v=CXcylrdd3D4 Надеюсь, у вас получится узнать немного больше информации о том, что могло произойти.https://www.youtube.com/watch?v=CXcylrdd3D4

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