Страшилка о пауках

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 41 Комментарии: 2 +4 Вчера, 22:18 by

ПаукиВася очень любил пауков. В смысле - есть их любил. Как увидит паука, то сразу поймает и съест.В итоге пауки сплели у него в желудке паутину и стали требовать еды. И Васе пришлось ловить для них мух. Постепенно язык у него трансформировался и стал как у хамелеона.Однажды Вася смотрел фильм "Человек-паук". И тут с потолка к нему спустился огромный паучище.-Таких больших я еще не ел! - подумал Вася и схватил паука. Но тут же был укушен в руку.- Ура! Я теперь Человек-паук, - обрадовался Вася и принялся бегать по стенам, но постоянно больно падал на пол.- Прыгну-ка я из окна. Наверное, так лучше будет. Выпущу паутину и аккуратно опущусь на землю.И Вася, предварительно сняв штаны (он не знал из какого места у него паутина полезет), выбросился с четырнадцатого этажа.Пауки, поняв, что этот псих сейчас их угробит, дружно выпустили паутинки у него изо рта и зацепились ими за карниз. Вася повис над землей. Тут на балкон вышел сосед с нижнего этажа.- Ты чего тут висишь? - возмутился он.- Я Человек-Паук, - хотел ответить Вася, но паутинки во рту мешали ему говорить.А сосед принес швабру и начал тыкать ею в Васю. Тот раскачивался над землей и что-то мычал. В какой-то момент сосед особо сильно ткнул Васю шваброй, паутинки обернулись вокруг Васиной шеи и отрезали ему голову. Дурная Васина голова полетела вниз, а тело так и осталось висеть.Сосед подтащил шваброй Васино тело к себе на балкон и съел его. Вместе с пауками.Спустя некоторое время жители дома стали замечать, как их сосед бегает по улице и длинным, как у хамелеона, языком ловит мух.

Ключевые слова: Пауки сосед балкон авторская история

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