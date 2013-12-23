Страшилка о пауках

Страшилка о паукахПауки
Вася очень любил пауков. В смысле - есть их любил. Как увидит паука, то сразу поймает и съест.
В итоге пауки сплели у него в желудке паутину и стали требовать еды. И Васе пришлось ловить для них мух. Постепенно язык у него трансформировался и стал как у хамелеона.
Однажды Вася смотрел фильм "Человек-паук". И тут с потолка к нему спустился огромный паучище.
-Таких больших я еще не ел! - подумал Вася и схватил паука. Но тут же был укушен в руку.
- Ура! Я теперь Человек-паук, - обрадовался Вася и принялся бегать по стенам, но постоянно больно падал на пол.
- Прыгну-ка я из окна. Наверное, так лучше будет. Выпущу паутину и аккуратно опущусь на землю.
И Вася, предварительно сняв штаны (он не знал из какого места у него паутина полезет), выбросился с четырнадцатого этажа.
Пауки, поняв, что этот псих сейчас их угробит, дружно выпустили паутинки у него изо рта и зацепились ими за карниз. Вася повис над землей. Тут на балкон вышел сосед с нижнего этажа.
- Ты чего тут висишь? - возмутился он.
- Я Человек-Паук, - хотел ответить Вася, но паутинки во рту мешали ему говорить.
А сосед принес швабру и начал тыкать ею в Васю. Тот раскачивался над землей и что-то мычал. В какой-то момент сосед особо сильно ткнул Васю шваброй, паутинки обернулись вокруг Васиной шеи и отрезали ему голову. Дурная Васина голова полетела вниз, а тело так и осталось висеть.
Сосед подтащил шваброй Васино тело к себе на балкон и съел его. Вместе с пауками.
Спустя некоторое время жители дома стали замечать, как их сосед бегает по улице и длинным, как у хамелеона, языком ловит мух.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:18 by ArhipПросмотров: 41Комментарии: 2
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