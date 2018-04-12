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Страшилки

Страшилка о стоматологе номер 2

Вася очень боялся стоматологов. Прямо панически - увидит стоматолога и в ужасе убегает. Он даже постельное белье белого цвета никогда не стелил. Красное, черное, зеленое, но ни в коем случае не белое! Потому что, когда он ложился спать на белую простынь, ему казалось, что рядом лежат стоматологи в халатах.
Но однажды у Васи сильно заболел зуб. Три дня Вася мучился, заснуть не мог, но потом все же решил идти к врачу.
Но не к стоматологу.
- Целая поликлиника разных врачей. Наверняка еще кто-то в зубах разбирается, - подумал Вася.
И пошел он к проктологу.
Но проктолог, едва заглянув Васе в рот, тут же убежал с криком: "Аааа! У него ТАМ зубы!!!"
Тогда Вася пошел к гинекологу, но тот тоже убежал, что-то крича про зубы.
А зуб болел все сильнее. Тогда Вася собрался с духом и пошел к стоматологу.
- Присаживайся в кресло - сказал стоматолог.
Вася, весь трясясь от страха, уселся в кресло, а стоматолог стал раскладывать свои страшные инструменты. Тут Васины нервы не выдержали и он попытался убежать, но стоматолог выхватил наручники и ловко приковал ими Васю к креслу.
-Не бойся, Вася, я сейчас сделаю тебе укол, ты уснешь и ничего не почувствуешь! - стоматолог достал двадцатикубовый шприц и воткнул его Васе в руку...

*************

Вася очнулся от наркоза и увидел стоящего перед ним стоматолога.
- Ну что? Болит зуб?
- Нет - помотал головой Вася.
- И больше не заболит. Никогда! - зловеще произнес стоматолог и отстегнул Васю от кресла - Ну все, гуляй Вася, жуй опилки. В смысле - кушай кашку.
Тут Вася провел языком по деснам и обнаружил, что во рту у него не осталось ни одного зуба!
Вася с ужасом посмотрел на стоматолога и увидел у него на шее ожерелье из зубов.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34 by ArhipПросмотров: 53Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Вася стоматолог страх зуб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kiria
Сегодня, 11:35
+2
Группа: Редакторы
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Публикаций: 39
Комментариев: 58
laughing Вот так ходить к стоматологу)))
Зарегистрирован: 12.04.2018
 
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 11:49
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5315|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 619
laughing Замечательно)) Вот теперь как Вася будет пауков есть?
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:03
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 642
Надо Васю просветить, что халаты стоматологов самых разных цветов sweat_smile. Пусть спит на панцирной сетке.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:23
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5315|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 619
Цитата: зелёное яблочко
Пусть спит на панцирной сетке.

ну или пусть клеенку постилает, чтобы не пачкать белье ))) smeh
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:00
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3036|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 148
Дааааа. Теперь Васе все равно к какому врачу ходить, зубов то нема. Хоть к проктологу, хоть к гинекологу, хоть к сексопатологу. Уже не напугаются. А что до специализации, так они один хрен нифига не смыслят в медицине. Им что голова, что жопа, диагноз один- вакцинироваться от ковида. Другие болезни у нас в стране последние полтора года отсутствуют. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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