Страшилка о стоматологе номер 2

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:34

Arhip Просмотров: 53 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 11:34 by

Вася очень боялся стоматологов. Прямо панически - увидит стоматолога и в ужасе убегает. Он даже постельное белье белого цвета никогда не стелил. Красное, черное, зеленое, но ни в коем случае не белое! Потому что, когда он ложился спать на белую простынь, ему казалось, что рядом лежат стоматологи в халатах.Но однажды у Васи сильно заболел зуб. Три дня Вася мучился, заснуть не мог, но потом все же решил идти к врачу.Но не к стоматологу.- Целая поликлиника разных врачей. Наверняка еще кто-то в зубах разбирается, - подумал Вася.И пошел он к проктологу.Но проктолог, едва заглянув Васе в рот, тут же убежал с криком: "Аааа! У него ТАМ зубы!!!"Тогда Вася пошел к гинекологу, но тот тоже убежал, что-то крича про зубы.А зуб болел все сильнее. Тогда Вася собрался с духом и пошел к стоматологу.- Присаживайся в кресло - сказал стоматолог.Вася, весь трясясь от страха, уселся в кресло, а стоматолог стал раскладывать свои страшные инструменты. Тут Васины нервы не выдержали и он попытался убежать, но стоматолог выхватил наручники и ловко приковал ими Васю к креслу.-Не бойся, Вася, я сейчас сделаю тебе укол, ты уснешь и ничего не почувствуешь! - стоматолог достал двадцатикубовый шприц и воткнул его Васе в руку...*************Вася очнулся от наркоза и увидел стоящего перед ним стоматолога.- Ну что? Болит зуб?- Нет - помотал головой Вася.- И больше не заболит. Никогда! - зловеще произнес стоматолог и отстегнул Васю от кресла - Ну все, гуляй Вася, жуй опилки. В смысле - кушай кашку.Тут Вася провел языком по деснам и обнаружил, что во рту у него не осталось ни одного зуба!Вася с ужасом посмотрел на стоматолога и увидел у него на шее ожерелье из зубов.

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