Потомок неандертальца

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Eifersucht Просмотров: 46 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:44 by

Уральский исследователь 19 века Альберт Дементьев, живший недалеко от Екатеринбурга, был одним из первых криптозоологов не только в Российской империи, но и в мире. Правда, термина такого не существовало, да и сам Альберт являлся антропологом. Мужчина неоднократно ездил в различные экспедиции и до определённого момента являлся весьма почётным специалистом. Пока однажды не свернул с проторенной академической тропинки.Исследователь в густых уральских лесах увидел небольшую обезьянку серебристого цвета. Альберт поймал её и забрал к себе домой. Что за дивного детёныша ему подкинула судьба, сам Дементьев даже не подозревал. Сначала через несколько недель специалист окрестил его зверочеловеком. У него наблюдались черты как человека, так и животного. Заставить зверёныша кушать ложкой или, извините, ходить в ведро было невозможно. Альберт охарактеризовал его как необучаемого. Выдрессировать малыша не удалось и через месяцы усилий.Существо росло быстро. Питалось хорошо – ело всё подряд: каши, яйца, выпечку, фрукты, ягоды, пило отвары из трав и молоко. В его рацион входило всё то, что ели люди. Интересно, но ему нравилась копчёная рыба, хотя, понятное дело, в дикой природе такого деликатеса он никогда бы не попробовал. Антрополог хоть и склонялся к тому, что существо больше животное, нежели человек, но и видел многое, отличающее его от диких зверей.Например, малыш играл с деревянными фигурками прямо как ребёнок. Попытки обучить его чтению или счёту не увенчались успехом, но определённо у него имелись зачатки разума. Причём весьма конкретные. Когда возраст детёныша достиг примерно двух лет, его рост составлял почти 2 метра. Альберт пригласил к себе коллег по антропологическим изысканиям и продемонстрировал своего уникального питомца.Большинство специалистов удивлялись и отмечали высокую степень сходства существа с человеком, если бы не шерстяной покров. Загадочное создание так и не обучилось элементарным бытовым вещам, то есть в интеллектуальном плане уступало даже цирковым обезьянам. Дементьев, можно сказать, посвятил своему питомцу жизнь. Тот прожил у него около 3 лет, но выводы, сделанные Альбертом, навсегда перечеркнули его научные амбиции.Антрополог считал, что у него жил потомок неандертальца.Мужчина утверждал, что пойманное в уральских лесах существо являлось потомком неандертальца – человекоподобного вида, считавшегося тупиковой ветвью. Вплоть до самой кончины в 1921 году антрополог отстаивал свою точку зрения. Коллеги утверждали, что учёный заблуждается и у него нет никаких доказательств, кроме предположений. Но Дементьев оставался непреклонен. Существо не является животным. Это человек – пусть и деградант.Однажды Альберт выступил на международной конференции и заявил, что существовало несколько групп древних людей. Некоторые из них тупиковые. Неандерталец не являлся таковым. По словам антрополога, существо, обнаруженное им в лесах Урала, является доказательством этой точки зрения. Её практически никто не разделил, хотя слухи о так называемых снежных людях и подобных созданиях уже в те времена дошли до исследователей и учёных.В конце концов, Альберта лишили научных званий, а его выводы провозгласили антинаучными. Интересно, но в 20 веке у Дементьева нашлось много последователей, которые уверяли, будто йети являются потомками неандертальцев, так же как мы являемся потомками кроманьонцев.Увы, на сегодняшний день антропологи, да и криптозоологи не могут похвастаться биоматериалами снежных людей. Если таковые и имеются, то в крайне небольших количествах. Из-за этого выявить прямую связь между йети и неандертальцами невозможно.Согласен, данный вопрос является дискуссионным. Существование снежного человека вообще находится под сомнением, а уж говорить о его принадлежности к тому или иному виду древнего человека и вовсе воспринимается как выдача желаемого за действительное. В этой истории меня удивляет только один факт – российский учёный приютил у себя снежного человека. Значит, криптид и в самом деле обитает или хотя бы обитал вблизи Урала. А это уже что-то.

Ключевые слова: Снежный человек неандертальцы криптиды Урал

Другие, подобные истории: