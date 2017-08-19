Предсказания дьявола

Летяга Просмотров: 63 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:50 by

Все мы знаем о предсказаниях Нострадамуса, Ванги и Мессинга. Но мало кто наслышан об удивительном немецком ученом Альберте Великом, который восемь столетий назад предсказал все, что произошло с человечеством до настоящего момента. А ведь его записи хранят предсказания аж до XXIV века. Что обещает нам Альберт Великий на ближайшие 300 лет, узнала программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» на РЕН ТВ, которая предоставила информацию для газеты «Ставропольская правда».В Чехии, в маленьком городке Кутна-Гора находится единственная в мире часовня, интерьер которой полностью отделан человеческими черепами и костями. Для оформления было использовано около 40 000 человеческих скелетов. Люстра, которая висит в часовне, по расчетам исследователей, изготовлена из останков 5 000 человек.В два раза больше ушло на гирлянды, которые висят под потолком, и еще столько же для места под хор. Кости, из которых сделано все в этом готическом кладбищенском костёле, – это останки людей, погибших в Кутне в 1318 году от чумы. Смертельная болезнь внезапно разразилась только в этом городе и не перекинулась даже на жителей соседних деревень, что странно.По мнению большинства современников, которые тогда остались в живых, чума разразилась только потому, что здесь хранилась загадочная книга с самым большим и древним изображением дьявола на Земле. Она приносила несчастья, куда бы ни попадала. Книгу называют «Кодекс Гигас», ее высота почти метр, а толщина 30 сантиметров. Когда ее обнаружили в монастыре Кутны, исследователи провели радиоуглеродный анализ. Оказалось, что книга была написана примерно в 1240 году одним почерком, но кто автор – до сих пор неизвестно.Все страницы сделаны из телячьей кожи. В книге 640 страниц, но до наших дней сохранились только 624, остальные потеряны. Но самое интересное в том, что эти страницы следовали как раз за огромным изображением дьявола. Что было написано на них — доподлинно неизвестно, но некоторые ученые считают, что там были предсказания сатаны, из которых сохранились только несколько последних строк:Придет тиран, который будет поддержан сатаной и попытается захватить весь мир, ему помешают северные народы.Исследователи считают, что тиран, о котором говорится в книге, не кто иной, как Гитлер. Он развязал Вторую мировую войну, чтобы захватить власть во всем мире, но ему это не удалось – помешал тот самый северный народ. Еще в ней сохранился небольшой отрывок фразы, который предшествовал предсказанию: «Правители Германии трижды попытаются захватить мир». В поисках начала этой фразы исследователи перерыли архивы Чехии и соседних государств.Наконец, в архиве Кельна они наткнулись на книгу «Оракул», или, как ее сейчас называют, «Алхимические загадки». Ее написал средневековый ученый Альберт фон Больштедт, больше известный как Альберт Великий. Он был очень известным ученым XIII века, первым человеком в Германии, который стал доктором философских наук. В «Оракуле» содержатся предсказания на будущее до XXIV века, многие из них уже сбылись. В одном из них ученые нашли фразу, очень похожую на окончание той, что написана в «Кодексе Гигас»:Германия трижды будет на краю победы за период, равный семистам годам, она трижды почти овладеет миром.И действительно, впервые объединить Европу под флагом Германии попытался император Карл V еще в XVI веке. Он хотел реализовать идею абсолютной монархии с помощью королевских браков. Ему удалось соединить с Германией Италию, Нидерланды и Испанию. Но на этом все и закончилось. Немецкая элита была недовольна действиями императора и это привело лишь к междоусобицам внутри страны.Следующим борцом за власть во всем мире стал император Вильгельм II, который развязал Первую мировую войну. Как известно, Германия в ней тоже ничего не добилась. Ну, а самым жестоким претендентом на мировое господство был, конечно же, Гитлер, потерпевший сокрушительное фиаско.Предсказания Альберта Великого продолжают сбываться и в наши дни. В XIII веке, когда не было даже электричества, он предрек появление автомобилей и огнестрельного оружия, мало того, он предсказал даже роботов. Если верить предсказаниям Альберта Великого, то самые интересные события ожидают человечество в конце XXIII века. Вот что пишет он об этом времени:Через тысячу лет после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба, как в допотопные времена.Исследователи считают, что ангелами пророк мог называть представителей инопланетных цивилизаций. Только чем это закончится, пророк не успел дописать. Это последняя фраза в его книге и она написана в 1280 году, всего за несколько месяцев до смерти. Похоронен Альберт Великий в церкви Святого Андрея в Кельне. Это одна из самых древних церквей города, сюда съезжаются сотни паломников каждый день, чтобы поклониться мощам Альберта Великого. В 1932 году его канонизировали, теперь это — святой Альберт.Автор: В. Андреев.

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