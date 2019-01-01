Нечто в заброшенном доме

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:19 by

- Андрей, - сказал Кирилл, - пошли с братанами в заброшенный дом, на той улице?Кирилл любил всякую мистику, духов и т.д., и постоянно звал нас на заброшки.Как вы понимаете, духов там не было. Однако, такие "походы" не редко были причиной травм.- А ты уверен? Вдруг кто-то снова чё-нить сломает?- Да не ссы, всё нормально будет. Тот дом не настолько старый, чтобы потолок на голову падал.- Лан, позову ребят, и пойдём собираться, - нехотя сказал я.Через 17 минут сборов, Кирилл, я, Альберт и Дмитрий стояли перед этим домом.Это был старый двухэтажный дом. По слухам, этот дом пережил даже вторую мировую, и там могут быть оставлены всякие штуки, значки и т.д.Поднявшись по лестнице к дому, мы обнаружили металлическую дверь. Воровских навыков, конечно, ни у кого не было, чтобы взломать эту дверь.На помощь пришло открытое окно, которое располагалось рядом с дверью. Окно было прочным, и нам повезло, что Дима взял с собой нож, чтобы отбиваться от крыс, пауков и других тварей животного мира.С 4 раза, разбега и замаха ножом, он всё-таки разбил окно.Мы по очереди залезли и начали изучать дом.Он был довольно большим, сразу в глаза бросилась деревянная старая лестница.Самое удивительное, что ничего не было своровано и граффити на доме не было, кроме одного и то недорисованного.Обычно такие дома обчищают через 2-3 года после того, как они пустеют, а зарисовывают их ещё быстрее.Кирилл и Дима пошли обследовать первый этаж, а я и Альберт пошли на второй.Альберт любил денюжки и пошёл он с нами только из-за возможности продать всякие штуки с тех времён, и немного заработать. И через 2 минуты он увидел ящик, открыв его, он увидел полосу ткани с прикреплёнными к ней значками старых времён, серьгами, бусами и другим старым барахлом, которое можно продать какому-нибудь коллекционеру.Первое, что он сделал, это взял эту ткань и начал выглядывать что-то подороже.Я же нашёл полку с кассетами, причём их там было довольно много.Пока я разглядывал эти кассеты (я просто любил всё разглядывать), с первого этажа Кирилл позвал меня.Я пошёл вниз и увидел Диму и Кирилла, которые стояли рядом со старым креслом.Пройдя через них, я увидел на кресле скелет и что-то вроде слизи, которая покрывала рёбра.Я хотел потрогать эту слизь, даже не знаю, почему, но как только я об этом подумал, я сразу увидел Альберта, который прибежал к нам со скоростью света.Когда Дима спросил, что произошло, и почему он к нам прибежал, как испуганный кот, он был так напуган, что не мог ничего нормально объяснить, единственное, что я понял, так это "т-там было т-такое, ч-чёрное". Нам всем стало не по себе.Кирилл предложил послать кого-нибудь проверить, что это там было.Единственный, кто согласился, был я.Поднявшись на второй этаж, я медленным шагом подошёл к ящику, думая, что Альберт просто увидел паука. В ящике и возле него я ничего не обнаружил, тогда я решил взять в руки эту ткань, и как только я это сделал, я услышал "Уходи-и-и".Сердце в пятки ушло, но я просто списал всё на галлюцинации, дабы успокоить себя.Я продолжал ходить по этажу и уже хотел пойти вниз, и сказать, что ничего нет, появилось нечто.Худое, высокое, всё в слизи, и смотрящее на меня.Я застыл от шока, но быстро опомнился. Я побежал к лестнице, но вместо дырки с лестницей был пол.Я обернулся, этого существа не было, но были следы этой слизи.По-видимому, тот скелет был телом этого существа.Я опять повернулся в сторону лестницы, и она там появилась.Я побежал пулей вниз, дабы рассказать ребятам, но я никого там не обнаружил, а окна там словно и не было.Но их рюкзаки почему-то были на месте. Я открыл Димин рюкзак и взял ножик.Встав в стойку, я стал оглядывать комнату.Ничего не обнаружив, я подошёл с тумбочке, которая стояла рядом с диваном.Я решил там поискать что-нибудь, чем бы я смог выдолбить кусок стены и выйти наружу.Но я обнаружил там настоящий бриллиант!Вот скажите мне, если бы вы нашли настоящий бриллиант, вы бы не взяли его?Я положил его в карман, но, обернувшись, я увидел опять это чудище.Оно произнесло: "Ещё один вор. Знаешь, почему здесь ничего не украдено и не обрисовано? Потому, что они все поплатились за то, что сделали и хотели сделать!"И оно побежало на меня.Очнулся я с неимоверной болью в руке и не чувствуя правую ногу.Открыв глаза, я услышал от Кирилла:- Хоспади, Федя, я думал ты сдох! Пошли быстрее, пока эта чёрная фигня опять не появилась.Как мне рассказали ребята, эта высокая фигня, это что-то типа стража этого дома.Кирилл ещё сказал: "Альберт тоже, как ты, пропал, только вот уже не вернулся. По-видимому, этот "страж" кого-то может отпустить, а кого-то нет".Меня взяли под плечи, мы стремительно пошли прочь из этого дома.Пока мы шли, я решил обернуться и в окне увидел это существо, которое грызло какой-то череп.Через несколько секунд оно посмотрело на меня.Больше мы туда не возвращались.Как мне рассказали ребята, после моего длительного отсутствия Дима пошёл на второй этаж, но я просто пропал.Через некоторое время я смотрел новости.И там говорилось:"Вчера в доме на улице... был обнаружен скелет человека, возрастом примерно 11-13 лет.На черепе обнаружены вмятины, похожие на укусы, и чёрная слизь.Ведётся расследование".Автор - Mr.gim.

Ключевые слова: Заброшка существо слизь скелет

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