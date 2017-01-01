Ужасная вечеринка. Часть 8 (2/2). Финал

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Крам Просмотров: 403 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:01 by

Морти расслаблено сидел в кресле, погруженный в свои мысли. Его пальцы поглаживали подбородок. Глаза малость оживились, когда, запыхавшись, появился Лестер, но буквально за мгновение вновь потухли.Он встал с кресла и смерил охотника безразличным, мраморным взглядом.– Не слишком ли много встреч за одну-то ночь, Лестер? – произнес он равнодушно. – Ты, наверное, тоже сейчас почувствовал это – прошлое, оно прямо здесь, с нами. Оно вернулось ради нас, только соотношения поменялись.– Сейчас мы с этим покончим раз и навсегда. И больше ты уже от меня никуда не скроешься, – свирепо сказал Лестер, держа клинки наготове.Морти вздохнул.– Нет, – протянул он с тоской, – ты все такой же, как и прежде. Почти ничего не изменилось. Помнишь, – не обращая внимания на его угрозы, продолжал говорить вампир, – здесь я тебя застал в компании с моей обворожительной сестрицей. Ты был в таком недоумении, все пытался понять, был таким ничтожно слабым. Я мог бы запросто тебя убить, – он покачал головой, уставившись на диван, словно был полностью прикован к происходящим там событиям, незримым для обычного взора. – Если бы она только не спускалась в этот подвал. Что было бы? Судьба распорядилась бы иначе? Всякий желает побыть управителем хотя бы над своею жизнью, но далеко не всякий умеет ею управлять. Она попросила меня, сама, чтобы я превратил ее. И я сделал это, я хотел этого. Другого выхода не было.Лестер крепче сжал рукояти изогнутых острых орудий, но не спешил нападать. Он понял, что им вновь завладевает это странное чувство, которого он так опасался. Поддаться, чтобы оно охватило его полностью и он сумел бы с легкостью отомстить, расправится с дьявольским отродьем, но что с ним будет потом? Сумеет ли остановиться и взять под контроль это бесчеловечное чувство, влекущее к убийству?– Я нашел ключ к ее телу, но ты, Лестер, нашел ключ к ее душе...Его глаза затуманились. Что-то обхватило убийцу со спины и с молниеносной быстротой всадило клыки в его шею. От неожиданности он растерялся, но перекинул тварь через плечо, и она с грохотом шлепнулась на паркет. Существо изящно изогнулось, бросая уничтожающий, ненавистный взгляд на Лестера и с наслаждением слизало кровь с проколотых черных губ. Забренчали цепочки на ее кожаном грязном одеянии. Тварь мерзко захихикала, двигаясь к нему ползком, дразнящими движениями царапая воздух.– Не узнаешь меня? – соблазняющим голосом прошептала она и, как будто играючи, послала мужчине воздушный поцелуй.Лестер вздрогнул. Он коснулся двумя пальцами ранки, из которой, не переставая, ручейком бежала кровь.– Ты проклят. И скоро станешь одним из нас, – она хищно улыбнулась, сверкая клыками. – Проклятый! Проклятый! – засмеялась.– Нет, – прошептал он, - у него закружилась голова. – Анна?! Не может быть...– Вот, что бывает с теми, кто позволяет себе слишком многого, – вкрадчиво сказал Морти, указывая на существо на полу – некогда прекрасную Анну, очаровывающую мужчин ведьмовским взглядом.– Зануда, – зашипела она на Морти и вернулась обратно. – Я скучала по тебе, Лестер. С того самого дня, как ты покинул нас, бедный, маленький дурачок. Запутался, потерялся, угодил в темные сети. Бедный-бедный малыш...Ее воркующий голос звонко отзывался в его ушах, рана на шее горела, и в горле пересохло. Кажется, он терял сознание и малость покачнулся, с трудом удерживая в руках клинки, последние шансы на выживание. Он превращался.Анна воспользовалась этим моментом. Подавшись вперед, она собиралась докончить начатое, но Лестер, словно преобразился и, замахнувшись руками, из последних сил резко и с жестокостью всадил ножи в ее глазные отверстия, пробивая глаза, как оливки. Колени ее подогнулись, она повалилась на пол, придавив ноги телом и сломала себе хребет. Больше она не шевелилась и не издавала звуков.От бессилия Лестер упал на колени. Упираясь руками, он попробовал подняться, но Морти ударил его под дых ногой, и тот судорожно принялся хватать ртом воздух.– Нет-нет-нет, – увлечено забормотал Морти, продолжая наносить удары. – Мне вовсе не жаль. Мне плевать на нее. Я перестал что-либо чувствовать давным-давно. Все это ничто, фальшь! Она была лишь обузой, спасибо, что избавил меня от нее, – холодно поблагодарил он, и снова с яростью двинул ногой, ломая охотнику ребра. Лестер отчаянно захрипел и сплюнул кровавые сгустки, красная слюна повисла в воздухе; зрачки почти закатились, а рана на шее посылала болевые импульсы в мозг, пожирала охотника живьем, сжигала и переворачивала его изнутри. Кожа горела будто в огне, а тело покрылось испариной и билось, словно в агонии.– Помнишь, Лестер, ты меня тогда спрашивал: «Любил ли я когда-нибудь», – Морти криво усмехнулся; его глаза дико блеснули. – Как я могу любить, если я ненавижу! – и ударил носком ботинка его в бок. Лестер окончательно потерял способность сражаться, распластавшись на полу. Его сотрясала дрожь и необузданная жажда, способная пойти на убийства без всяких размышлений или зазрения совести. В голове все смешалось. Радужки глаз приобрели темно-багровый цвет, как будто налились кровью. Дыхание участилось. Сердцебиение от невероятно быстрого постепенно сокращало свой темп, медленнее и медленнее, вскоре смолкло насовсем. Проник лютый холод, будто его внутренности поставили в морозилку. И под тяжестью сдавило грудь. Он бесстрастно смотрел в потолок. На зубах еще остался вкус крови, которая засохла и покрылась коркой на подбородке.Морти вытащил клинок из глазницы Анны, подошел к охотнику и склонился над ним.– Ты заразился, Лестер, – сказал он. – Человеческое будет сохраняться в тебе недолго, постепенно погаснет, как пламя у свечи, и через пару дней ты меня поймешь. Хуже этого нет ничего. Через пару дней оно одержит над тобой верх. Но пока ты этого не понял, я помогу тебе избавиться от этих страданий. Сейчас ты умрешь. Передавай Кэтрин мой нижайший поклон и извинения.Морти замахнулся клинком, целясь в сердце, однако замешкался. Губы Лестера слабо шевельнулись. Морти опустил клинок, но охотник вовремя перехватил его и поменял направление. Все произошло моментально. Острие вонзилось в грудь и глаза вампира расширились от удивления. Он замер на месте, уставившись на рукоять торчавшую из его груди. Затем перевел взгляд на Лестера.– Как глупо и бессмысленно... умирать так, – произнес он шепотом. Его ноги подкосились, но он удержался и отошел на несколько шагов. – Да, я тебя недооценил, Лестер... хорошо, очень хорошо, – он улыбнулся, покачав пальцем, попробовал вытащить нож и безжизненно упал навзничь, сохраняя на лице трагическую улыбку...Брэндэн ожесточенно боролся с Джессикой.– Помоги мне, Господи! Терри! Это я к тебе обращаюсь! – вопил он на пределе голосовых связок. Влажные от липкой крови руки Джессики, соскальзывая с его плеч, цеплялись за глубокие раны и ссадины, оставленные ее же длинными острыми ноготками.Но Терри превратился в изваяние, глядя на них сверху вниз с таким выражением, словно они не бились насмерть, а занимались чем-то крайне непотребным. Наконец Брэндэну все-таки удалось достучаться до друга, и тот откликнулся на его призыв, однако с кровати он так и не сошел.– Брэндэн, что мне делать? – растерянно заговорил он.– Убери ее от меня!– К-как? Я не могу, слышишь, не могу!! Это невозможно, это просто невозможно...– Она убьет меня! Господи, как больно! – он напряг все свои мускулы, стараясь не подпускать ее к себе ближе, но это был вопрос времени. От нестерпимой пытки Брэндэн начал сдавать позиции, и Джессика опустила обезображенную голову, довольно ухмыляясь.– Твой друг ничтожество и трус, – сказала она ехидно. – Правда, Терри? Ты всегда был таким жалким придурком. Неудачник! У тебя кишка тонка. Сначала умрет Брэндэн, а потом и ты. Мы с тобой славно повеселимся, поверь, тебе это понравится.– Не слушай ее! – закричал Брэндэн и заскрежетал зубами, когда она повернула ногти у него под кожей. – Сбрось эту суку! Просто сбрось ее, черт бы тебя побрал!Терри колебался, с ужасом наблюдая, как Брэндэн корчится в адских муках, прилагая последние усилия, чтобы сохранить себе жизнь.– Я не могу, – сказал он шепотом. Как будто прирос к этой стене. – Не могу...Джессика склонила голову и провела языком по шее парня, увлажняя кожу. Обнажила клыки, и тут Терри, словно оттаял, в нерешительности отлепился от стенки. Тварь мерзко зашипела.– Только посмей! – грозно зарычала она, бросая на него неистовый злобный взгляд. – И твои мучения продлятся гораздо дольше, чем у твоего друга.Брэндэн уже не кричал, лежа на полу, как тряпичная кукла. Глаза его почти закрылись. Джессика впилась клыками в мягкую плоть, и комнату наполнило кошмарное хлюпанье. Она с нетерпением поглощала кровь, захлебываясь, стараясь вобрать в себя как можно больше, словно это придавало ей живительной силы и помогало обрести красоту молодости.– Сейчас, – Терри набрал в грудь побольше воздуха, собираясь с духом. – Я иду Брэндэн... Сейчас.Он накинулся на нее со спины, но тварь легким движением оттолкнула его так, что он полетел к задней стене, по дороге ударяясь локтем об угол кровати. Джессика даже не прерывалась, всерьез намереваясь высосать из Брэндэна все до капли.Из открытой двери в спальню внезапно ввалился Лестер, обводя затуманенным взором все помещение. Его глаза светились безумным, красным огнем, и словно искали себе жертву. Он вяло задвигал ногами, покачиваясь и цепляясь за все, что могло как-то его удержать от падения, подобно мертвецу восставшему из могилы. Охотник взял почти что за шкирку Джессику и отшвырнул в сторону окна. Она повернулась к нему, сердито, по-звериному заклокотала, и они вцепились друг в друга. Джессика вонзила ногти в его шею, но тот даже бровью не повел, словно ничего не произошло, что вызвало у девушки недоумение и даже панику. Убийца крепко обхватил ее за спину, не взирая на все ее протесты, проклятия и истошные визжания. Она царапала ему лицо, но он не позволял ей вырваться. А затем раздался звон бьющегося стекла, свист ветра... они вместе выбросились в окно, унося с собой в тишину синие занавески.Брэндэн очнулся. Он со стоном присел, упираясь на локти, и увидел Терри, который ошарашено смотрел на него в ответ, прислонившись к кровати. Растрепанность придавала некую комичность к его и без того неряшливому виду.– ...От баб все беды, – обронил он. – Во, во, чувак... – и замолчал.В комнату проникли первые лучи солнца, заливая пол и стены. Наступал рассвет. Рыжий свет мягко скользил по крышам домов, заглядывал в окна, пробуждая город от длительной спячки. Ранний, утренний ветер, проносившийся по улицам, кружил бурые палые листья, колыхал кроны деревьев и высокую траву на лужайке. Огненный диск сверкал и плавно поднимался в оранжевое небо, где пролетала стая перелетных птиц.Терри помог Брэндэну спуститься с лестницы, закинув его руку к себе на плечи. Они вышли во двор. На газоне в бесформенных позах лежали два тела. Одно было невероятно сухим, скрюченным и разваливалось, как труха; в оставшейся от него кучке пепла лежал только застывший, словно в безмолвном крике, череп. Ребята доковыляли до них, и Брэндэн упал на колени подле израненного охотника.– Я вижу, – сказал Лестер на одном дыхании, как будто самому себе; его глаза блестели от слез, как умирающие яркие звезды, одиноко блуждавшие в пустом, мрачном, холодном космосе, – Катрина... прости меня...Он лежал неподвижно. Мелкие осколки испещряли его кровавое, истерзанное тело и лицо, украшенное в многочисленных порезах. На секунду взгляд прояснился, и он посмотрел на Брэндэна – с грустью и жалостью, словно за что-то себя корил, но затем вернулся в прежнее состояние – в полузабытье.– Да, всегда... – прошептал он. –... Вместе... – и испустил дух. Звезды потухли. Спустя некоторое время Брэндэн осторожно опустил его веки, и он, как будто умиротворенно, заснул.Дети, отрешенные, погрузились в молчание, сидя перед мертвым телом друга. Каждый из них по своему переживал в душе трагедию, но говорить об этом отказывались оба. Они слушали тишину, устремившись далеко от реальности, искали спасения в своих детских мыслях. Однако мысли Брэндэна, так или иначе, невольно складывались только об одном. Его лихорадило, бросало в жар, но кровь больше не текла из ран. В горле пересохло. Лучи солнца причиняли страдания и нещадно жгли, как от огня. Еще Терри не сводил с него странного взгляда, словно что-то заметил, какую-то новообретенную особенность.– Твои глаза, – сказал он приглушенным голосом. - Или это у Брэндэна заложило уши?– Что?– Они красные. С тобой все в порядке... Брэндэн?Он ощутил страшную жажду. Непреодолимый, чудовищный голод. По спине, как разряд тока, пробежала дрожь. Он сумел нащупать языком между зубов клыки. И внутри него что-то перевернулось. Он отказывался в это поверить. Насколько жутко было осознать это. Брэндэн попробовал сглотнуть, но в горле по-прежнему царила пустыня. Нужен был всего глоток. Унять жажду. В голове кто-то настойчиво молил его уйти подальше от лучей солнца. Спрятаться от проклятого солнца во тьму. Раствориться в ней.– Все нормально, – заплетающимся языком, ответил Брэндэн. – Пойдем лучше в дом. Что-то мне нехорошо...Конец.

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