Ужасная вечеринка. Часть 5

Марк Крам Просмотров: 130 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:11 by

Брэндэн обогнал незнакомца в плаще и повернулся к нему, преграждая путь.– Вы следили за мной, – сказал он с неподдельной дрожью в голосе. – Все это время.Убийца кивнул:– Да, я следил за тобой. Потому что знал, с кем ты общаешься. И знал, к чему это приведет.– Вы с самого начала знали, чем все закончится? И не предотвратили этого...Мужчина развел руки в стороны.– Погибло много людей! – вскричал Брэндэн.– Это была вынужденная жертва, на которую я имел право пойти, – холодно объяснил он. – Эти твари могли от меня ускользнуть и принести куда больший ущерб, чем вы оба способны представить.– Вы использовали меня и других, как приманку, – продолжал мальчик. – Чтобы выманить этих существ, да? Может, вы и спасли-то нас только для своей очередной цели? Опять использовать наживкой?Он не отвечал, хотя ответа и не требовалось. Брэндэн понял все и без слов. И сейчас мысль следовать за отчаянным психом, горящим ненавистью ко всему миру, казалась ему несколько неправильной. Он пытался решить, что делать дальше. Кому верить и как лучше поступить?Молчание затянулось. Но внезапно его нарушили посторонние звуки, неотчетливо напоминающие... взмахи крыльев? Брэндэн огляделся и в ту же секунду осознал, что дорога привела их на кладбище, в самую его сердцевину, откуда открывался прекрасный вид на маленькую готическую часовенку.Куда подевались статуи, стоявшие у входа? Их не мог сдвинуть человек, каким бы он ни был, на это требовалась неимоверно чудовищная сила. Тогда куда же исчезли каменные горгульи? Звуки в свою очередь становились все громче. Они заглушали свист ветра. Они приближались и доносились уже из-за дальнего ряда могильных плит.Глаза Терри округлились от страха.– Это что, мертвецы поднимаются из могил? – выдавил он.– Ты придурок, это летучие мыши, – осадил незнакомец, бросая взгляд на то место, откуда нарастали шумы.– Летучие мыши, – успокоился Терри. – Летучие мыши... Стойте, летучие мыши!? Это же не...– Да, да! Это они – вампиры! Путешественники.– Путешественники? – озадачено переспросил подросток.– Их не было на вечеринке. Видимо, они охотились где-то рядом. Нужно уходить, пока не поздно!Но было уже поздно. И чья-то бледная, как у мертвеца, когтистая рука обхватила высокое замшелое надгробие, подтягивая свое туловище, затем – вторая. А за ними появилось ужасающее бледное худое лицо с черными растрепанными волосами. Существо довольно осклабилось, показывая гигантские белые клыки, сверкавшие в лунном свете. Оно галантно отряхнуло свой строгий черный костюм от грязи и пыли и выступило из-за ряда могил. Выглядело оно как мужчина на вид где-то тридцати лет или около того, но что-то в нем было ненормальное... помимо его громадных острых клыков и пронзительных серых глаз.– Ммм, костюм помял, – грустно застонал он. – Надо будет написать книгу «Как трудно быть летучей мышью».Брэндэн тяжело сглотнул. Терри замер на месте и затаил дыхание, с ужасом наблюдая за действиями таинственного проходимца.Взгляд существа вдруг опустился на двух шокированных детей, которых до этого он словно не замечал.– Меня зовут Морти, – представился незнакомец, поправляя съехавший галстук; в его голосе сквозил легкий английский акцент. – Я в этих краях недавно, но успел уже завести парочку друзей. Да прекратите на меня так смотреть, ей-богу, я себя чувствую каким-то монстром!.. Лестер? – неожиданно произнес он так, словно узнал своего старого знакомого.– Ч-ч-что... я, эм... я н-не Лестер, – запинаясь, пропищал в ответ Терри.– Да не ты, дурачок, – сказал он мягко, - я говорю о нем, – и указал черным когтем на убийцу вампиров, что стоял позади ребят. – Как же долго мы с тобой не виделись.Тот в свою очередь сохранял молчание, не двигаясь, только не сводил тяжелого взгляда с Морти, словно хищник, готовый вот-вот наброситься на свою жертву и разодрать в клочья.– Ты все-таки меня узнал, – продолжил он, расплываясь в гадкой ухмылке. Из-под посиневшей верхней губы показался подточенный белый клык. – Приятно видеть тебя во здравии.Охотник стиснул челюсти. Его руки сами сжались в кулаки так, что ногти впились в кожу.– Мортен, – заскрежетал он зубами. – Мортен. Я отрублю тебе башку.– Успокойся, Лестер, – сказал Морти, выставляя руки вперед. – Поверь, я не хотел смерти твоей возлюбленной.– Лжец! – в ярости вскричал Лестер, делая шаг вперед. – Ты обманул ее, демон! И привел к ним!Мортен легко изобразил сочувствие. Откинул свои длинные черные волосы за спину.– У меня не было другого выхода. Малышка Кэтрин была мне так же дорога, как и тебе, – произнес он. – Она была жемчужиной в моем мире. Она была ангелом.Брэндэн в отчаянии взглянул на охотника, умоляя про себя, чтобы тот не поддался на странный вызов, который неприкрыто звучал из лукавых уст древнего вампира. Его сердце болезненно забилось о грудь. Это была ловушка, но разум Лестера затмила слепая злость, а встреча с заклятым врагом прошлого окончательно отняла у него рассудок. Шестое чувство, пребывавшее всегда в надзоре, дало сбой. Он даже не заметил притаившейся за их спиной большой толстой твари, выжидающе светившей в темноте красными поросячьими глазками.– Я уничтожу тебя, Мортен, – сказал Лестер, с трудом сдерживая себя. – Нет радости большей, чем представлять, как ты будешь гнить в могиле. Ты сдохнешь! Я уничтожу вас всех до единого!– Я бы хотел этого. Мне не доставляет удовольствия причинять людям боль. Я ведь и сам когда-то был человеком. Любил птиц... Но, знаешь, убить меня будет непростой задачей... я ведь уже мертв, забыл?Внезапно из темноты вышел здоровенный толстяк. Он оттолкнул детей в разные стороны, протаранив своим необъятным животом, и обхватил большими мясистыми ручищами сзади убийцу. Сдавил так крепко, что, кажется, послышался отвратительный хруст, от чего в груди у Брэндэна что-то оборвалось. Мальчик глядел на возвышавшегося перед ним громилу со смертельным ужасом, не зная, как помочь охотнику и остановить этот кошмар.Лестер протяжно захрипел, силясь высвободиться из стальной хватки гиганта. Все было напрасно.Толстяк противно захихикал, придвинув свою обезображенную мертвую морду к его шее, и вдохнул свежий аромат, который пробудил в нем звериное чувство голода. Могучий живот, свисавший почти до земли, заколыхался, как взбесившееся желе.– Ммм, вку-у-у-усно, – пробасил великан, принюхиваясь к запаху; звук исходил как будто из глубины его шарообразного брюха. – Сейчас пообедаем.– Оставь что-нибудь и мне, Гун. Не жадничай, – вежливо попросил Морти, держась напротив. – Эти дети выглядят довольно худосочными, а мне нужно хорошо питаться. Нужно поддерживать форму. Я слишком голоден... Прости, Лестер, может быть, ты бы меня понял. Со временем. Со временем оно все становится не таким важным. Безвкусным. И не вызывает никаких чувств, – хладнокровно говорил Морти так, словно они находились на светском балу. Ему не хватало для вида только бокала с вином или шампанским. – За те дни, что я провел с вами, каким-то совершенно непостижимым образом мне довелось заново пережить мгновения своей прекрасной молодости. Это был один из самых поразительных моментов в моей мертвой жизни. А сейчас ты стоишь передо мной, Лестер, старый друг, и медленно умираешь.– Зачем, кхм... зачем ты мне это говоришь? – сдавлено захрипел мужчина. Его лицо побагровело.– Соблюдаю правила этикета, – спокойно ответил Морти. – Простые формальности, не волнуйся, скоро ты умрешь. Гун сделает все очень быстро... надеюсь. Он страстно любит ломать всем жертвам шеи перед тем, как есть. Говорит, что так вкуснее. И пить кровь у мертвецов, что за первобытная дикость?– Да. Дикость, – кратко согласился жирдяй, пуская горячее зловонное дыхание и брызги слюны Лестеру прямо в ухо.– Пора начинать!– Нет, – прошептал Брэндэн, ощущая, как стремительно нарастает внутри ледяной ком. Ему казалось, что сейчас он упадет в обморок. Закружилась голова. Он боролся с приступом тошноты, однако не мог оторвать взгляда от их поверженного защитника, которому через пару секунд настанет конец, а еще через минуту с жизнью попрощаются и они. Все расплывалось перед глазами...Ему чудом удалось вырвать руку из дьявольских объятий толстяка, чтобы снять с пояса изогнутый клинок из прочной дамасской стали, расписанный причудливыми узорами и странными арабскими письменами. Лезвие клинка вошло в шею по самую рукоять, скрываясь где-то под жировыми складками. Толстяк разжал свои лапища, и охотник свалился на землю, с жадностью глотая воздух.– Гуннер? – неуверенно произнес Морти, растерянно уставившись на дезориентированного великана. Но он не отзывался, пошатываясь, как будто был пьян или не умел ходить. А затем вдруг с громогласным шумом обрушился на землю, поднимая жуткий столб пыли.Лестер поднялся с колен и почти мгновенно оказался рядом с Морти. Лицом к лицу. Вампир натянуто улыбнулся.– Хочешь выяснить отношения, да? Но ведь ты понимаешь, что Кэтрин это не воскресит из мертвых...Он не успел договорить. Первый удар пришелся ему между глаз. Морти отшатнулся и недовольно зашипел, угрожающе выставляя сверкающие клыки, но не успел среагировать и пропустил удар в челюсть. Они боролись, катаясь по земле. Бросались друг на друга, как два разъяренных пса. И каждый не хотел уступать другому победу.Терри увлечено наблюдал за схваткой, однако время от времени поглядывал на мертвого толстяка, до смерти опасаясь, что тот зашевелится или подаст другие признаки жизни, ведь это было весьма удивительно: как одно простое и точное попадание клинком в область шеи сумело уложить такого монструозного громилу. Даже мертвым он внушал страх.Послышался шорох листьев, и Терри обернулся. Из-за поваленного валуна внезапно вылезло темно-серое существо, покрытое с головы до ног грязью. В коротких взъерошенных волосах застряли отдельные пары сухих желтых листьев и веток. Очередной приспешник Морти? Сколько их еще будет? И как долго они смогут обороняться?Оно было наряжено в кожаное тряпье, железные цепи побрякивали каждый раз, когда тварь изгибалась, как ленивый тайпан.Оно медленно перевело взгляд с Брэндэна, лежавшего без сознания, на занемевшего от ужаса Терри. Черные зрачки существа расширились. Глаза горели восторгом. Оно провело кончиком языка, проколотого гвоздиком, по черной верхней губе, проколотой каким-то шариком, расплываясь в широченной омерзительной ухмылке.Терри судорожно сглотнул.– Эм... э, Лес, мне нужна твоя помощь. Лес! – безнадежно взывал он к охотнику. А тварь в свою очередь приближалась, неторопливо, осторожно, не отводя пронзительного взгляда от окаменевшего подростка. Терри попятился.Лестер грубо схватил поверженного вампира за отвороты помятого, в некоторых местах порванного пиджака и швырнул спиной о камень. Подскочил к нему, впечатывая сильнее, и пальцы сомкнулись на ледяной белой шее. Его руки тряслись, и он не мог унять эту дрожь. Это был не страх, вовсе нет, волнение и ненависть, творившие с его помощью ужасающие вещи. Он лишь боялся, что не совладает с ними и совершит нечто непоправимое.– Признаюсь, я тебя недооценил, дружище, – простонал Морти, взирая на убийцу из-под полузакрытых век. Выглядел он неважно. Напоминал побитую дворнягу.– Она произнесла твое имя, Лестер, когда я вонзил в ее шею клыки, – продолжил Морти сквозь кашель. – Ее кровь была для меня недоступна. Не знаю, что за магия такая. Но я нашел решение, да. Знаешь, что я сделал? Я обратил ее. Малышка Кэтрин стала одной из нас.Лестер ничего не ответил, но в душе у него развернулся пожар. Прежняя боль по сравнению с ним была ничем. Он не знал, как унять его, как уничтожить, вытащить невидимое из груди, и от бессилия по сухому, твердому, казалось бы, чуждому к проявлению каких-либо слабых эмоций лицу покатились слезы. Место гнусной, подлой рожи монстра оттеснила она. Ее светлый облик – такой, какую он запомнил и навсегда сохранил в своей памяти. В их квартире, в гостевой комнате, она смеялась и танцевала с ним, пока играла старая пластинка их любимого альбома. Они кружились по комнате в медленном вальсе. Из граммофона звучала музыка. Кэтрин грациозно откинула свои пышные золотистые волосы за спину и одарила его теплой ослепительной улыбкой. Она была так счастлива, что невольно даже он почувствовал это, словно оно коснулось его трепещущего, измученного скорбью сердца. Внезапно картинка пропала...Вернулось убогое сырое кладбище и раздавленное тело заклятого врага, лежавшего под ним в пыли.Морти и не думал прекращать:– Она убивала, Лестер. Убивала невинных. В своих желаниях Кэтрин была неудержима. Она обескровила совсем маленького мальчишку. Выпила все до капли.– Это неправда, – процедил сквозь зубы мужчина, ощущая, как горит кожа от слез. – Ты снова лжешь!– Правда, – протянул он. – Но мы недолго путешествовали. Она не могла так жить дальше. Существовать вечность в этом обличье. Каждый день она вспоминала о тебе. Каждый раз хотела вернуться, но знала, что начать жизнь заново уже не получится. Она боялась, что не сумеет совладать с собой и убьет тебя, как безжалостно расправилась со многими. Их крики и плач окончательно разбили ее. Кэтрин покинула меня. И я не смог ее остановить.Лестер не собирался более слушать, однако Морти вдруг умолк. И зловеще ухмыльнулся, оскалив клыки. Его тело заметно напряглось и как будто начало сжиматься. Он уменьшался на глазах и обрастал шерстью, уши заострились. Из-за спины показались мохнатые крылья. Воспользовавшись моментом, Морти замахнулся когтистой лапой и поцарапал ему щеку. Он расправил крылья и взмыл вверх, издавая злобный мышиный визг, скрылся во тьме.– Лестер! – отчаянно вскричал Терри, лежа на спине отползая назад. Тварь была совсем уже рядом, когда он зажмурился, чтобы не видеть того, что произойдет. Его сердце забилось, как сумасшедшее. Он приготовился и...– Что ты делаешь? – устало произнес голос.Он открыл глаза. Но никого перед собой не увидел. Тварь пропала. Видимо, скрылась следом за своим предводителем.– Я, э... тут кто-то был, – выдавил Терри.– Поднимайся. Сам не верю, что в это говорю, но мне нужна твоя помощь, – сказал охотник, вытаскивая дамасский клинок из слоновьей шеи гиганта. Он опустился на колени и похлопал Брэндэна по щекам. Мальчик постепенно стал приходить в чувства. Терри и Лестер помогли ему подняться на ноги, закинули его руки на свои плечи и потащили прочь.Через пару кварталов показался дом Брэндэна.Обычный двухэтажный кирпичный дом с прямоугольной крышей, зеленым газоном, обнесенным покрашенным белым забором; высокая живая изгородь отделяла их от семейки по соседству – Марвинов.– А как же родители? Мы их не разбудим? – встревожено прошептал Терри, когда они тихо отворили входную заднюю дверь. Они предпочли зайти с кухни.– Их нет, – ответил мужчина за Брэндэна.– Да, они сегодня в ночную смену, – подтвердил он, со стоном опускаясь на стул.Лестер быстро прошагал в коридор и зажег свет. Затем осмотрел другие комнаты. Заглянул в кладовую, поднялся на второй этаж, словно что-то искал. Пробыв там пару минут, вернулся к ребятам, сидящим на кухне.– Что вы делаете? – спросил Брэндэн.– Проверяю дом на наличие гостей, – ответил он. – Вроде все в порядке. Вы, как я вижу, устали. Пойдите и поспите, а я посижу здесь, покараулю.– Нее, после того, что было, я вряд ли сумею уснуть, – сказал мальчик. – Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось. Не могу больше терпеть. Как вы с этим живете? – обратился подросток к убийце.Тот лишь вымученно вздохнул.– Я не живу, – наконец ответил он.– Знаете, я бы не отказался чего-нибудь пожевать, – сказал Терри. – У тебя есть в доме еда, Брэндэн?Спустя некоторое время одинокого пиршества, состоявшего из пары ломтиков хлеба, жареной куриной ножки, оставшейся еще с прошлого ужина, кусочков сыра и стакана горячего чая, Терри разморило. Он все-таки уснул в зале, условившись, что Лестер и Брэндэн будут находиться рядом.Брэндэн расположился на широком диване. Охотник на вампиров задумчиво устремил свой взгляд в окно, куда-то в ночное небо, сияющее от звезд. Его худощавое лицо, освещенное бледно-желтым месяцем, выражало странное сочетание тоски, грусти и невыразимой подавленности. Мучимый видениями ночных кошмаров, он не мог от них избавиться. И в голове четко видел Кэтрин. Ее звериный взгляд. Это была не она. Видел Кэтрин, неумолимо пожирающую маленькое, крохотное, беззащитное дитя, несчастного мальчишку, выпивая из его маленькой хрупкой шейки кровь, всю без остатка.

Ключевые слова: Вампиры месть любовь кладбище смерть авторская история

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