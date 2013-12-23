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Творческие истории

Дождевое радио

Была обычная летняя ночь. Ливень. Тяжёлые капли дождя стучали по крыше, глухо отдаваясь в салоне. Говорят, если вслушаться в этот звук и «настроиться» на так называемую «волну», то можно услышать в этих неясных стуках мелодию, именуемую «дождевым радио».

Я неспешно направлялась к дому. Ужасные погодные условия мешали сконцентрироваться, постоянно мелькающие, переливающиеся в каплях дождя огни, залитое стекло. За рулём я недавно, поэтому в такие моменты мне было непросто. Ехала одна. Меня не покидала мысль о том самом «дождевом радио», о котором рассказывала недавно подруга. И порой я совсем забывалась, тщательно вслушиваясь в эти стуки, не пропуская и звука. Хоть и отвлекало это занятие несильно, я решила бросить эту затею, т.к. опасалась и старалась следить за дорогой. Музыки в машине не было, с улицы не доносилось ни звука. Только непрерывные стуки капель и редкие раскаты грома где-то вдалеке.

Все было нормально, и я почти подъезжала к дому. Вот, собственно, и мой поворот, осталось миновать небольшой магазинчик и дом соседки. Переехала я недавно, но с соседкой (ее звали Галина, женщина средних лет, очень добрая, всегда поддержит), я познакомилась сразу же. Мы довольно часто общались, я любила ходить к ней и жаловаться на свою жизнь. Она всегда выслушивала, даже, пока я в отъезде, заменяла мне мать.

Вот, я уже проехала мимо ее дома, свет горел, из трубы шёл дым. Через кухонное окно я видела ее нечеткий силуэт. «Стало быть, опять печёт вишневый пирог», - подумала я. Я хотела зайти к ней на пару минут. Остановив машину на обочине, я поначалу решила дойти до дома, но мысль о «дождевом радио» не покидала меня. Я устроилась поудобнее, откинулась на спинку и стала слушать. Тут-то я наконец услышала заветную мелодию! Она будто бы не отпускала, как сказать, держала меня здесь. Не знаю, сколько я просидела в машине. Но я слишком устала, чтобы думать об этом, и так, слушая дождь, я и уснула прямо в кресле.

На следующий день меня разбудила Галина. Она подошла к моему окну, постучала и, смеясь, стала расспрашивать:
- Жень, а чего это ты в машине спать легла? Тем более рядом с моим домом. До твоего-то несколько метров!

Я не могла поначалу прийти в себя:
- Не знаю, я вчера, когда возвращалась с работы, проезжала мимо твоего дома, увидела горящий свет, даже твой силуэт на кухне, решила зайти на пару минут. Но вот что-то заслушалась дождь. Помнишь, ты рассказывала о «дождевом радио»? Я его услышала!

Галина заметно напряглась:
- Женька, меня ж вчера дома не было! Я уехала два дня назад, сестру навещала... Ключей от дома ни у кого не было...

Дальше я уже не слушала... Я задумалась. Не могло же мне это привидеться? Кто или что находилось в доме Гали? И что было бы со мной, не услышав я в ту ночь эту странную мелодию... Кстати, больше я «дождевое радио» никогда не слышала...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:18
Вчера, 19:18 by Sobolevaa077Просмотров: 69Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Дождь ночь существо в доме мелодия выбор страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:34
+1
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Комментариев: 2 125
Теперь я тоже буду к дождю прислушиваться ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: conjure one
Вчера, 20:06
+2
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Комментариев: 1 842
Не иначе настроилась на нужную волну и увидела то, что хотела увидеть... Звук дождя гипнотизирует, не правда ли?!. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Schwindler
Вчера, 21:02
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 16
А вот у меня вопрос к автору:
Есть ли какая-то связь между дождевой мелодией и уехавшей соседкой, в момент отсутствия которой в её доме кто-то хозяйничал? Я этой связи не увидел...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:21
0
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 431
Комментариев: 3 841
blush а всё таки "мелодия дождя" есть! +++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
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