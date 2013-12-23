Дождевое радио

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:18

Sobolevaa077 Просмотров: 69 Комментарии: 4 +7 Вчера, 19:18 by

Была обычная летняя ночь. Ливень. Тяжёлые капли дождя стучали по крыше, глухо отдаваясь в салоне. Говорят, если вслушаться в этот звук и «настроиться» на так называемую «волну», то можно услышать в этих неясных стуках мелодию, именуемую «дождевым радио».Я неспешно направлялась к дому. Ужасные погодные условия мешали сконцентрироваться, постоянно мелькающие, переливающиеся в каплях дождя огни, залитое стекло. За рулём я недавно, поэтому в такие моменты мне было непросто. Ехала одна. Меня не покидала мысль о том самом «дождевом радио», о котором рассказывала недавно подруга. И порой я совсем забывалась, тщательно вслушиваясь в эти стуки, не пропуская и звука. Хоть и отвлекало это занятие несильно, я решила бросить эту затею, т.к. опасалась и старалась следить за дорогой. Музыки в машине не было, с улицы не доносилось ни звука. Только непрерывные стуки капель и редкие раскаты грома где-то вдалеке.Все было нормально, и я почти подъезжала к дому. Вот, собственно, и мой поворот, осталось миновать небольшой магазинчик и дом соседки. Переехала я недавно, но с соседкой (ее звали Галина, женщина средних лет, очень добрая, всегда поддержит), я познакомилась сразу же. Мы довольно часто общались, я любила ходить к ней и жаловаться на свою жизнь. Она всегда выслушивала, даже, пока я в отъезде, заменяла мне мать.Вот, я уже проехала мимо ее дома, свет горел, из трубы шёл дым. Через кухонное окно я видела ее нечеткий силуэт. «Стало быть, опять печёт вишневый пирог», - подумала я. Я хотела зайти к ней на пару минут. Остановив машину на обочине, я поначалу решила дойти до дома, но мысль о «дождевом радио» не покидала меня. Я устроилась поудобнее, откинулась на спинку и стала слушать. Тут-то я наконец услышала заветную мелодию! Она будто бы не отпускала, как сказать, держала меня здесь. Не знаю, сколько я просидела в машине. Но я слишком устала, чтобы думать об этом, и так, слушая дождь, я и уснула прямо в кресле.На следующий день меня разбудила Галина. Она подошла к моему окну, постучала и, смеясь, стала расспрашивать:- Жень, а чего это ты в машине спать легла? Тем более рядом с моим домом. До твоего-то несколько метров!Я не могла поначалу прийти в себя:- Не знаю, я вчера, когда возвращалась с работы, проезжала мимо твоего дома, увидела горящий свет, даже твой силуэт на кухне, решила зайти на пару минут. Но вот что-то заслушалась дождь. Помнишь, ты рассказывала о «дождевом радио»? Я его услышала!Галина заметно напряглась:- Женька, меня ж вчера дома не было! Я уехала два дня назад, сестру навещала... Ключей от дома ни у кого не было...Дальше я уже не слушала... Я задумалась. Не могло же мне это привидеться? Кто или что находилось в доме Гали? И что было бы со мной, не услышав я в ту ночь эту странную мелодию... Кстати, больше я «дождевое радио» никогда не слышала...

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