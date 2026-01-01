Ситуация из детства

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:13

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:13 by

Буквально на днях разбирали на Таро ситуацию из детства, которая снова вспомнилась, и нашли-таки вариант, как растолковать. Летом ездили к бабушке в деревню, огород, стайка, но и лес, речка. И за грибами и ягодами ходили, и рыбачить, вот на очередной рыбалке как-то случай был (мне лет 9–10, наверное, было): вдоль речки берег идёт крутой, 2–3 м, по краю ивы плакучие нависают, и пара мелких пятачков, где с удочкой сесть можно, вдоль идёт узкая тропинка на одного человека, по левую сторону глухие заросли и за ними зады огородов.С дорожки свернуть некуда, она длинная и упирается в плотные кусты перед «старой баней» (не самое хорошее место). Мы с отцом, как обычно, заруливаем на эти 2 пятачка, вдоль тропинки от меня до него шагов 5 +/-, если вдоль берега выглянуть — видно друг друга и прекрасно слышно. Сидим, ельчиков тихонько ловим, и в какой-то момент есть захотелось, поставила удочку, пошла к отцу за бутером (напоминаю, свернуть некуда, 5 шагов, место знаю лучше, чем «Отче наш»))). Делаю несколько шагов, тропинка внезапно заканчивается, и оказываюсь на небольшом пятачке, и напротив огромный, красивущий мухомор, вот прям как из сказок, огромный (до середины икры), красный с белыми пупырками.Я головой потрясла, вернулась, причём 2 шага — и я на своём месте, смотрю на дорожку, она нормальная, длинная, вижу сворот к месту, где отец сидит, делаю пару шагов — и опять тот же тупик и мухомор, о_О. В общем, я только с 4–5-го раза таки дошла))) В какой-то момент вернулась, ещё раз вдоль берега посмотрела, вдоль тропки, подождала и только потом ещё раз пошла. Странно, что какой-то паники не было, просто странное, типа какого фига-то?! Разбор показал, что это водяному местному скучно было, и во мне подрастающую ведьму увидал, любопытно ему стало, только вот не должна была я его увидеть, а, видимо, почти увидела, и он сдуру мухомором прикинулся)))) Не знаю, так оно или нет, но случай занятный, и мухомор, зараза, шикарен был, я всю жизнь пытаюсь хоть немного похожий найти, но даже близко не то, эх))

Ключевые слова: Деревня речка рыбалка отец мухомор

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