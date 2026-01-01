Существа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:58

Причина: Стилистика автора сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 1 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:58 by

Римма Гончарова.Уже смеркалось, когда я с подругой возвращались с прогулки и шли уже по улице, где жила подруга. Мне было лет 12 на тот момент, ей 13. Мы мило о чем-то болтали, когда я услышала отчетливый топот за спиной, как будто кто-то бежит и вот-вот догоняет нас. Мы с подругой одновременно обернулись назад, и я увидела в метрах 7 от нас косматую женщину, будто в лохмотьях. Она бежала. Но не по земле! А над землей! И в эти же секунды она юркнула, отлетела, нырнула (не знаю, как передать) влево в огромный куст у дороги. Мы с подругой одновременно закричали, схватились за руки и побежали вперед. Пока мы бежали до дома, я ее спросила: «Ты это видела?» На что она мне ответила: «А чтобы я так орала и бежала?! Конечно!». Но самое интересное, как только мы добежали до дома и переступили порог, захлопнув за собой дверь, мы автоматически переключились на другие темы разговоров, как будто за секунду стерся в тот вечер из памяти этот эпизод. И потом долго еще не вспоминали про это. Сейчас мне 41 год, и эта история эпизодически всплывает все же в памяти. Что это было, кто это был? Мы обе увидели одно и тоже, и мне не причудилось.Джаннет АхматоваРасскажу свою историю. Это было лет 12 назад. Тогда у нас был семейный бизнес — небольшой продуктовый магазин. Это были летние каникулы. Мы с двоюродными сестрами затеяли уборку. В какой-то момент, проходя по залу за столом, я заметила некое существо, которое выглядывало, притаившись, из-за стола. Он сидел на корточках и наблюдал за всеми. Он был весь покрыт рыжей шерстью, густой и длинной, глаза большие, человеческие, янтарного цвета, руки как у человека, только волосатые. Взгляд очень выразительный. Он поочередно рассматривал моих сестер, а я в это время в ужасе рассматривала его. Было видно, что от неожиданности он сам ужасно напуган. И вдруг мы встретились взглядами. И оба испугались. Я громко вскрикнула, и он исчез. Помню его очень четко, все черты. Сестры испугались, подбежали. Они ничего не видели.Иван БывалыйКогда мне было 15 лет, находился я рядом с НП, где и проживал. Производил выпас крупного и мелкого рогатого скота. Вечерело, живность тихо-мирно паслась на лугу, а я в это время, крутя в руках палку, ходил туда-сюда по гравийной дороге. И тут боковым зрением замечаю движение где-то в пятнадцати метрах слева. Но даже не повернув головы, я понял: не собака, не коза, не овца, походка не та! Повернув голову, я увидел нечто такое, что невозможно описать. Что-то вроде человеческого скелета с некоторыми изменениями, передвигающееся на четырёх конечностях. Колени задних конечностей возвышались над туловищем, передние — слегка! На спине шипы типа гарпуна, загнутые назад. Цвет грязно-молочный. Как будто скелет обтянули тонкой кожей молочного цвета. Увидев меня, оно издало звук, как ленивое мяуканье кошки, тут же приподнялось на своих конечностях и скрылось в лесочке. Как позже выяснилось, там в 100 метрах аномальная зона. Туда заходили люди при мне, целенаправленно. Они знали, куда шли. Видимо, этот мир им надоел.6579nmВ деревне у бабушки происходило много мистических историй. В деревне, конечно, туалет был на улице, никакой особой цивилизации. Мне было лет двенадцать. Зашла в нужник, плохо прикрыла дверь, она открылась. Я потянулась, чтобы ее закрыть, смотрю, а перед туалетом стоит и смотрит на меня маленький человечек, сантиметров 15-20 величиной. Я со страха прикрыла дверь, перепугалась, не знаю, что делать. Думала, мне показалось. Снова приоткрыла дверь, он стоит и лыбится. Так в деревне называли ухмылку. Тут я заорала что есть силы. Прибежала бабушка из огорода, спрашивает, чего ты орешь, как резанная? Я смотрю, никакого человечка нет, на его месте стоит бабушка. Мне было так страшно. Я ей рассказала. Она говорит, ну было и было, много чего бывает. Пошли домой, она умыла меня святой водой, прочитала молитвы. Я успокоилась. Долго в туалет ходила с бабулей, она стояла возле. Не знаю, что это было. Но его мордочку запомнила на всю жизнь. Не помню, в чем он был одет, не рассмотрела, помню только зловещую ухмылку.В детстве видела бабу-ягу. Играли с сестрой. Лето было, в дальней комнате окно открыто. Я забежала и смотрю, у окна (у нас 5 этаж) ступа висит, вся в мхе и паутине. А в ступе бабка вся в лохмотьях. Я с криками оттуда в ужасе к сестре. Она зашла, ничего нет. Короче, воспоминания настолько отчетливые, что я видела даже паутину на этой ступе. Возможно, детские воображения разыгрались. Но до сих пор четко помню детали. Что это было, не знаю.Как-то уже часа в 4 утра, уже начало светать, жена разбудила, говорит: «Смотри, как-то странно идут силуэты». Мы жили в частном доме, и в том месте, где шли эти двое, были буйраки и высокая трава, а они шли как по ровной дороге, когда они приблизились, один в секунду переместился в сторону метров на 10, жена спросила: «Ты это видишь?», в общем, шок) Локация: окраина Калининграда, за парком Ашмана, мы ещё заметили, что у них было что-то похожее на вещмешки.voldemar1111Я с женой, сыном и семьей жены ездили в лес по грибы дважды. До определенной точки (точка 1) я с женой и сыном доезжали, пересаживались к тестю с тещей и еще с километр ехали вглубь леса (точка 2), так как моя машина там не могла проехать. В первый раз на точке 1 грибов не было, и мы собирали на точке 2, там их было много. На второй год мы снова приехали. Я первый доехал до точки 1 и начал там осматриваться, грибов было много, но потом все же решили проехать на точку 2 с мыслями, что там может быть еще больше. Переехали туда, я предложил пойти всем по разным сторонам на разведку и через полчаса собраться у машины. Через полчаса все собрались, кроме тестя, мобильная связь там не ловит. Я имею очень хорошую зрительную память, и тот лес в прошлый год я прошел вдоль и поперек, предложил всем остаться возле машины, а я с малым пойдем искать тестя. Мы дошли до края натурального леса, дальше шел штучный еловый с очень плотной посадкой. Ели так плотно были посажены, что там можно было только поцарапать лицо ветвями и иголками, грибов там быть не могло, так как вся влага уходила в деревья. Я малому говорю: «Позови деда». Малый громко кричит: «Дед». Из глубины того штучного леса доносится ответ: «Я здесь, сюда». Голос был точной копией голоса тестя. Я насторожился и попросил малого снова позвать деда. Трижды малый зовет деда, и трижды ответ из глубины густого штучного леса, куда точно бы тесть не пошел. Но голос был точно как у тестя. По моей коже пробежали мурашки, кровь немного начала холодеть. Я понимал, что какая-то неведомая ерунда нас зовет вглубь непроходимого леса. Я малому говорю: «Давай выйдем из леса и осмотримся». Мы выходим на дорогу и видим, как тесть нам машет от машины (метров 200-250 от нас)… Я малому говорю: «Я не могу бежать (было тяжелое ранение в ногу), ты беги к тестю, а я просто дойду». Я шел, постоянно оборачиваясь. Когда дошел до машины, я спросил тестя, слышал ли он нас и отвечал ли он нам? Все ответили, что мы ушли, и тесть сразу пришел с другой стороны, и они нас не слышали. Малому тогда было 8 лет, и он подтвердил, что в лесу слышал голос своего деда. Понятие не имею, что за чертовщина, но что-то, имитируя голос тестя, звало меня с малым в глубь непроходимого леса…Иришка В.Живём на юге Алтайского края. Несколько лет назад дочь ехала на машине, по сторонам дороги густые кусты степной акации. И вдруг перед машиной из кустов выскочило существо примерно 30 см ростом, чёрно-белое. На задних ногах проскакало через дорогу и скрылось снова в кустах. Кто это был? Морды существа дочь разглядеть не успела. Всё произошло очень быстро, несколько секунд.

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